Слони затоптали браконьєра, коли він тікав від охоронців

1 година тому

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Імовірний браконьєр помер після того, як його затоптали слони в південноафриканському національному парку Крюгера.

Південноафриканські національні парки (SANParks) у неділю заявили, що померлий чоловік та його двоє спільників тікали від охоронців парку, коли натрапили на племінне стадо слонів.

У SANParks додали, що рейнджери заарештували одного з підозрюваних, який розповів їм про зустріч зі слонами. Він сказав, що не впевнений, чи втекли його колеги.

"Рейнджери виявили його спільника сильно розтоптаним і, на жаль, він загинув від поранень", - йдеться в повідомленні організації.

"Як повідомляють, третій підозрюваний отримав поранення в око, але продовжував тікати. Також знайшли гвинтівку, а справу передали поліції, яка разом із патологоанатомічною групою прибула на місце події", - розповіли у SANParks.

Керівник Національного парку Крюгера Гарет Коулман заявив, що дуже шкодує через втрачене життя, але водночас похвалив усіх причетних до арештів за "командну роботу та відданість справі".

У 2019 році в цьому ж парку ймовірного браконьєра затоптав слон, а потім з'їли леви.