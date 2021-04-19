Дистанційна робота назавжди - у Facebook кажуть "так". Хто проти

Ніна Нанджи

Бізнес-кореспондент

1 година тому

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Під час пандемії багатьом довелося поєднувати роботу з дому із доглядом за дітьми

У Facebook кажуть, що їхні співробітники можуть продовжувати працювати з дому, навіть якщо інші технологічні гіганти відмовлятимуться від цього.

У компанії заявили ВВС, що вважають віддалену роботу "майбутнім".

Співробітники Facebook можуть претендувати на постійну віддалену роботу, якщо відповідні заяви схвалять менеджераи.

Керівники велетнів Кремнієвої долини швидко схвалили перехід на дистанційну роботу минулого року. Дехто з них навіть припускав, що це може тривати і після завершення пандемії.

У травні минулого року керівник Facebook Марк Цукерберг прогнозував, що половина співробітників компанії працюватимуть дистанційно у наступні 5-10 років.

Тоді ж Джек Дорсі з Twitter потрапив у заголовки із заявою, що працівники його компанії "можуть працювати з дому завжди".

Проте з часом думка ІТ-гігантів стала змінюватися.

На конференції у жовтні минулого року керівник Microsoft Сатья Наделла заявив, що брак розподілу між особистим життям та роботою означає, що "інколи здається, що ти спиш на роботі".

А минулого місяця у Google заявили, що складають розклад повернення своїх співробітників до офісів.

Люди "розквітли" вдома

Коронавірусна криза зумовила різкий перехід від роботи в офісах до роботи з дому.

Нині багато компаній намагаються вирішити, як краще вчинити після завершення пандемії, - повернути працівників в офіси чи дозволити їм і надалі працювати дистанційно.

Автор фото, Facebook Підпис до фото, Facebook планує відновити роботу своїх офісів у Кремнієвій долині у травні

Бринн Гаррінгтон, віцепрезидентка Facebook з питань персоналу, каже, що дехто із працівників "просто розквітнув", працюючи з дому. Такі люди, очевидно, будуть раді й надалі працювати в такому режимі.

"Наприклад, батьки, які можуть проводити з дітьми більше часу, бо заощаджують час на те, щоб доїхати на роботу і повернутися, - вони були б раді і надалі працювати з дому", - каже вона, але водночас визнає: не для всіх це так легко.

"Звісно, роботу з дому під час пандемії не можна назвати часом здорової дистанційної роботи", - додає віцепрезидентка Facebook.

"В нас є люди, які змушені розриватися між доглядом за членами родини (та роботою). Люди, які живуть у невеликих квартирах чи ділять їх з кимось. Такі співробітники дуже хочуть повернутися до офісів, і ми напружено працюємо, щоб зробити це одразу, як перебування в офісах стане безпечним".

У Facebook планує відновити роботу своїх офісів у Кремнієвій долині у травні після понад року відтоді, як його було закрито на час пандемії.

Але "наповненість" офісів компанії не досягне і половини від до коронавірусних часів, а то до вересня щонайшвидше.

А що із зарплатами?

У Facebook наголошують, що перехід на дистанційну роботу - це не про економію коштів.

Але там також натякають, що працівники на віддаленій роботі можуть отримувати меншу платню залежно від того, де вони хочуть жити і працювати.

"Ми платимо згідно із умовами на місцевому ринку праці, - каже пані Гаррінгтон. - Тож для тих, хто обирає роботу з дому будуть різні умови оплати праці залежно від того, де людина працює".

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Підхід Facebook відрізняється від багатьох інших компаній, які вже заявили, що хочуть, аби їхні співробітники повернулися до офісів.

Керівник Goldman Sachs відкинув дистанційну роботу як "нову норму", назвавши її відхиленням.

"Я не думаю, що для таких інноваційних бізнесів, як наш, із культурою поступового навчання і співпраці, це (дистанційна робота) є ідеально", - заявив Девід Соломон у лютому цього року.

Тоді ж виконавчий директор банку Barclays Джес Стелі заявив, що робота з дому "не є життєздатною".

Інші компанії планують спробувати так званий гібридний графік, коли працівники можуть розподіляти робочий час між роботою в офісі та з дому.