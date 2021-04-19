Скандал через вечірку депутата під час локдауну. ЗМІ пишуть, йдеться знову про Миколу Тищенка

31 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Київська поліція відкрила провадження через гучне порушення умов карантину - нібито один із депутатів Верховної Ради влаштував вечірку в готелі на Подолі.

Імені депутата правоохоронці офіційно не називають, при цьому низка ЗМІ вже повідомили, що йдеться про Миколу Тищенка.

Саме він начебто влаштував вечірку в столичному готелі Fairmont з нагоди дня народження своєї дружини.

Видання "Страна" навіть виклала відео, нібито зроблене під час заходу. На ньому є, зокрема, й сам пан Тищенко. Помічник депутата відповів журналістам, що вечірка проходила в нього вдома.

Проте "Страна" зазначає, що в той час автівку Тищенка бачили саме під будівлею того готелю.

У повідомленні поліції йдеться, що про можливе порушення умов карантину правоохоронці дізналися з соцмереж у ніч з 18 на 19 квітня, після чого одразу виїхали на місце події.

Наразі силовики спілкуються з керівництвом закладу і проводять там слідчі дії для з'ясування усіх обставин ситуації.

Справу відкрили за ч. 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу.

Вона передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч до 51 тисячі гривень, арешт до 6 місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

У Києві до 30 квітня діє локдаун, правила якого забороняють проведення масових заходів.

Минулого року під час весняного карантину Микола Тищенко вже опинявся в подібному скандалі. Тоді ЗМІ повідомляли, що ресторан депутата "Велюр" продовжує працювати попри заборону.

Тищенко тоді пояснював, що сам ресторан не працює, але там діє своєрідний "штаб", де проходять особисті зустрічі. Щоправда, пізніше він це заперечив.

Також в Офісі президента заявляли, що Володимир Зеленський через той інцидент викликав Тищенка на "жорстку розмову".

"Сподіваюся, що це буде приклад для інших народних депутатів, що якщо ти народний депутат, то не треба робити з себе якогось царя", - розповідав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Заяв щодо свіжого інциденту з порушенням правил карантину, яке приписують Тищенку, Офіс президента поки що не робив.

Водночас у соцмережах вже можна знайти чимало коментарів із обуренням щодо того, що карантин діє "не для всіх".

Ресторатор Сергій Ситников навіть озвучив ідею протестів представниками ресторанного бізнесу, які чесно дотримуються обмежень.

"Враховуючи те, що ми бачимо, провести мітинг рестораторів буде логічно. Питання навіть не в тому, щоб добитися скасування карантину, а в тому, щоб локдаун був логічним і справедливим".