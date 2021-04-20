Смерть Джорджа Флойда: п’ять ключових моментів суду

33 хвилин(и) тому

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Смерть 48-річного темношкірого Джорджа Флойда під час затримання поліцейським Дереком Шовіном в американському штаті Міннеаполіс у травні 2020 року шокувала світ та спричинила протести проти расизму та жорстокості поліції.

Під час тритижневого суду над паном Шовіном за звинуваченням у вбивстві заслухали 45 свідків та переглянули години відеозаписів, знятих сторонніми спостерігачами.

Поки суд присяжних обговорює вирок, згадаймо п'ять ключових моментів цього судового розгляду.

1. Вплив арешту на свідків

Деякі з найпотужніших свідчень заслухали у перші дні судового розгляду, коли свідки розповідали про те, що вони бачили того дня.

Дарнелла, якій на момент смерті Флойда було 17 років, зняла відео, яке облетіло увесь світ. Вона сказала присяжним, що бували ночі, коли вона не спала, "вибачаючись перед Джорджем Флойдом за те, що не зробила більше, не втрутилась фізично і не врятувала йому життя".

"Коли я дивлюся на Джорджа Флойда, я дивлюся на свого батька. Я дивлюся на своїх братів, на своїх кузенів, на своїх дядьків. Бо усі вони чорні", - сказала вона.

Емоційні свідчення також дав 61-річний Чарльз Макмілліан, який був одним з перших на місці події і намагався переконати Флойда сісти у поліцейську машину.

Він розплакався, переглядаючи жорстокі кадри арешту в суді, і сказав, що почувався безпорадним під час подій, і пояснив, що підійшов поговорити до пана Шовіна після того, як пана Флойда забрала машина швидкої, оскільки "те, що я спостерігав, було неправильним".

Захист стверджував, що присутність сторонніх людей вплинула на дії пана Шовіна того дня. Один поліцейський з Міннеаполіса, Пітер Чанг, заявив на суді, що натовп був "дуже агресивним до офіцерів", а Ніколь Маккензі, яка проводить навчання поліції міста щодо надання медичної допомоги, заявила, що присутніх сторонніх осіб під час арешту могла завадити офіцерам побачити ознаки страждань у тих, кого вони затримували.

2. Емоційні свідчення дівчини

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Свідчення у суді дали 45 людей

Ще один дуже емоційний момент був, коли свідчила Кортні Росс, з якою Джордж Флойд зустрічався протягом трьох років.

Вона розповіла про їхню першу зустріч у фоє притулку для бездомних Армії порятунку, де пан Флойд працював охоронцем, і про те, як сильно на нього вплинула смерть матері у 2018 році.

Пані Росс також заявила суду, що вони обоє страждали на хронічний біль, через який їм довелось вести боротьбу з опіоїдною залежністю.

"Ми були залежними, багато разів намагалися побороти цю залежність", - засвідчила вона.

Одним з аргументів захисту було те, що пан Флойд помер здебільшого через ускладнення від опіоїдів та метамфетаміну, які були в його організмі на момент арешту.

3. Чи було виправданим застосування сили?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Меморіал на місці арешту

Ще одна ключова проблема цього судового розгляду - чи порушив Дерек Шовін правила затримання, коли стояв коліном на шиї Джорджа Флойда протягом дев'яти з половиною хвилин.

Керівник поліції Міннеаполіса Медарія Аррадондо був одним із найвідоміших свідків обвинувачення. Він звільнив пана Шовіна через день після арешту.

Він сказав суду, що поліцейський мав припинити застосовувати "такий рівень сили", щойно пан Флойд перестав чинити опір. Продовжувати застосовувати таку силу "не є частиною наших тренувань і, звичайно, не є частиною нашої етики та цінностей", сказав він.

Свідок захисту Баррі Бродд, експерт із застосування сили, заявив, що дії пана Шовіна були "виправдані" і він діяв "з об'єктивною розсудливістю" через "безпосередню загрозу", яку чинив пан Флойд, опираючись арешту.

Однак під час перехресного допиту він визнав, що небезпека позиційної асфіксії - відсутність можливості дихати в певному положенні - добре відома правоохоронцям.

4. Причина смерті

Причина смерті пана Флойда, безперечно, була центральною у цьому судовому розгляді, оскільки сторона обвинувачення стверджувала, що він помер від асфіксії, тоді як захист вказував на вживання наркотиків та загальний стан здоров'я.

Доктор Мартін Тобін, фахівець з легеневої медицини, на відеозаписах пояснив, що відбувалося з диханням пана Флойда протягом дев'яти з половиною хвилин, які він лежав під коліном пана Шовіна.

Навіть "здорова людина могла б померти, якби зазнала того, що зазнав пан Флойд", - сказав він.

Ключовий свідок захисту, судовий патологоанатом Девід Фаулер, сказав, що смерть пана Флойда мала кваліфікуватися як "невизначена", а не як вбивство, оскільки було "дуже багато суперечливих різних потенційних механізмів".

Факторами ускладнення було вживання паном Флойдом наркотиків та можливе отруєння чадним газом через вихлоп поліцейської машини, сказав д-р Фаулер, який був головним медичним експертом штату Мериленд до виходу на пенсію в 2019 році.

Однак під час перехресного допиту він погодився з тим, що пану Флойду слід було негайно надати медичну допомогу, коли в нього зупинилося серце, оскільки все ще існував шанс врятувати йому життя.

5. Використання п'ятої поправки

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Незадовго до того, як захист завершив викладення своєї версії подій, обвинувачений - Дерек Шовін - підтвердив судді, що не буде давати свідчення.

"Я сьогодні використаю своє право на "п'яту поправку", - сказав він, маючи на увазі конституційне право мовчати, щоб не зашкодити собі.

На запитання судді, чи це було лише його рішення, чи хтось на нього вплинув, пан Шовін відповів: "Жодних обіцянок чи погроз, ваша честь".

Пан Шовін не визнав себе винним за звинуваченнями у ненавмисному вбивстві другого ступеня, за яке він може отримати ув'язнення до 40 років - у вбивстві третього ступеня та убивстві з необережності.

Обвинувальний вирок за будь-яким з пунктів обвинувачення вимагатиме від присяжних одностайного вироку.