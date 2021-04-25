Чай чи кава - що краще

1 година тому

Часто ми обираємо між чаєм та кавою, бо один з напоїв є здоровішим, краще бадьорить чи заспокоює або має менше побічних ефектів. Але чи є якість обґрунтовані причини надавати перевагу чаю або ж каві, крім особистих уподобань?

Час прокидатися!

Кількість кофеїну в чаї та каві варіюється залежно від міцності, сорту та способу заварювання, але кава як правило містить його більше, ніж чай. Якщо виходити з припущення, що кофеїн підвищує активність, кава краще розбудить вас зранку. Але деякі дослідження показують, що все не так просто.

Встановлено, що доза кофеїну від низької до помірної (40-300 мг), яка зазвичай міститься в чашці кави, покращує активність, увагу та час реакції, але має менший вплив на пам'ять, здатність до оцінювання та ухвалення рішень.

Є дані, що вплив кофеїну в чаї посилює амінокислота під назвою L-теанін, яка в ньому міститься, якщо пити його регулярно. Дослідження виявило, що "L-теанін може взаємодіяти з кофеїном, щоб підвищити уважність". Тож якщо ви помічаєте, що чай має більш позитивний вплив на підтримку вашої пильності, ви можете мати рацію.

Яка ціна всієї цієї підвищеної активності? Через 5-6 годин приблизно половина випитого вами кофеїну все ще залишатиметься у вашому організмі, а через 10-12 годин, як стверджує спеціаліст зі сну Метт Вокер, лишатиметься ще чверть. Це означає, що у вас можуть виникнути проблеми із засинанням чи якістю сну.

"Деякі люди кажуть мені, що вони можуть увечері випити еспресо та ... чудово засинати", - каже пан Волкер.

Але кофеїн може зменшити кількість відновлювального, глибокого сну.

Одне з досліджень дійшло висновку: "Споживання чаю протягом дня впливає на активність подібно до кави, попри нижчий рівень кофеїну, але рідше порушує сон". У будь-якому випадку, бажано обмежити споживання напоїв з кофеїном (особливо тих, що містять більше стимулятора) перед тим, як лягти спати.

Заспокійлива чашка

Однак не усі прагнуть сплеску енергії. Деякі люди тягнуться до чашки з гарячим напоєм, щоб розслабитися.

Дослідження Університетського коледжу Лондона (UCL) показало, що вживання чорного чаю "може пришвидшити відновлення після щоденних стресів", каже Ендрю Стептоу, професор кафедри епідеміології та громадського здоров'я університету. Але "ми не знаємо, які саме інгредієнти чаю відповідають за відновлення після стресу та розслаблення", додає він.

Також встановлено, що зелений чай із низьким вмістом кофеїну зменшує стрес у деяких людей. Дослідники пояснюють це вже згаданою амінокислотою L-теанін, яка, як з'ясували, зменшує гострий стрес і тривогу. L-теанін також присутній - у нижчих концентраціях - у чорному чаї.

Вплив кави на стрес досліджували менше, але дослідники виявили, що помірні та високі кількості кофеїну пов'язані з вищим рівнем тривожності.

Британська служба охорони здоров'я NHS каже, що "вживання занадто великої кількості кофеїну може викликати більшу тривожність, ніж зазвичай". Тож якщо ви хочете розслабитись - краще обрати каву без кофеїну.

Як сильно вони фарбують зуби?

Дані свідчать, що чай фарбує зуби більше, ніж кава, зокрема відбілені зуби. Але обидва напої мають фарбувальну дію. Стоматологічна гігієністка Анна Міддлтон рекомендує наступні кроки для зменшення цього впливу:

Додайте до чаю та кави молоко або його аналог нетваринного походження.

Полощіть рот водою або фторованою рідиною для полоскання рота після вживання чаю або кави.

Пийте холодний чай або каву через соломинку.

Використовуйте електричну зубну щітку: чим більше рухів щітки на хвилину, ти ефективніше видаляється наліт.

Чистіть проміжки між зубами спеціальними щітками чи нитками, щоб запобігти накопиченню нальоту.

Використовуйте жувальну гумку без цукру для збільшення вироблення слини, яка діє як природний буфер у роті. Обирайте продукцію з ксилітом для додаткового захисту від руйнування зубів.

Відвідайте свого гігієніста для професійного чищення зубів.

Що краще для здоров'я?

За даними NHS, допускається пити чай та каву як частину збалансованої дієти. Однак деякі дослідження показують, що напої з кофеїном змушують організм швидше виробляти сечу, що призводить до зневоднення.

І чай, і кава містять поліфеноли - рослинні сполуки, корисні для нашого здоров'я, говорить дієтологиня Софі Медлін. Хоча, за даними одного дослідження, кава містить більше поліфенолів, ніж чай, вони не належать до одного типу. Обидва напої мають різноманітні переваги для здоров'я, зокрема зменшення ризику розвитку діабету 2 типу. Але вживання понад чотирьох чашок кави на день може підвищити артеріальний тиск, кажуть у NHS.

Деякі люди можуть бути чутливими до кофеїну, і якщо ви маєте будь-які побічні ефекти, такі як проблеми з травленням, тривожність або порушення сну, можливо, вам краще обрати чай замість кави або перейти на напої без кофеїну.

Якщо ви вирішили виключити кофеїн, найкраще це робити поступово, щоб уникнути сильних симптомів абстиненції. Вираженість симптомів зазвичай збільшується відповідно до того, як багато кофеїну ви споживаєте. Вам може здаватися, що кавомани мають гірші симптоми, ніж любителі чаю - через більший вміст кофеїну - але насправді це залежить від того, скільки ви п'єте.

Вагітні жінки повинні обмежувати споживання напоїв з кофеїном, радить NHS. Також кофеїн не підходить для малюків та маленьких дітей.