Росія сконцентрувала велику групу кораблів і літаків в Криму. Що відбувається

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Російський літак Су-35

Росія стягнула в район анексованого Криму велике угруповання військ. Зокрема, туди перекинули кілька кораблів, які зазвичай не входять до складу Чорноморського флоту РФ, а на сході півострова з'явився військовий табір.

Перекидання військ проходить на тлі напруженості на кордоні Росії з Україною, куди за останні тижні також стягнули незвично великі сили. Ситуація викликала занепокоєння з боку країн Заходу - зокрема, припинити нарощувати сили на кордоні Росію закликали США, Євросоюз і НАТО.

Більшість останніх переміщень кораблів і військовослужбовців офіційно підтверджує російське міністерство оборони. У відомстві зазначають, що перекидання проводять в рамках планових навчань.

У вівторок вранці стало відомо, що Росія ввела обмеження на польоти в окремих районах анексованого Криму і Чорного моря з 20 по 24 квітня, пояснивши це небезпекою для літаків. Такі заходи регулярно ухвалюють під час навчань, щоб військові помилково не збили цивільний літак.

Експерти називають нинішні навчання найбільшими на території анексованого півострова за всю пострадянську історію. Вони сходяться на думці, що зібране в Криму угруповання військ навряд чи буде використане проти України, але не виключають, що своїми діями Москва хоче надіслати Києву політичний сигнал.

Росія анексувала Кримський півострів навесні 2014 року. Після цього західні країни ввели санкції проти Росії.

Україна заявляє про намір добиватися повернення півострова.

Російські літаки вчаться атакувати кораблі на низькій висоті

У понеділок пресслужба Південного військового округу Росії повідомила, що в Криму проводять авіаційні навчання, до яких залучені 50 літаків авіації військово-повітряних сил, протиповітряної оборони і Чорноморського флоту РФ. У них беруть участь винищувачі, бомбардувальники і штурмовики.

У повідомленні уточнюється, що літаки виконають ракетні пуски і бомбометання по морських цілях, польоти в складних метеоумовах і на гранично низькій висоті над водою.

Льотчики також навчатимуться супроводжувати корабельні ударні групи і діяти в складі "розвідувальних ударних комплексів при забезпеченні безпеки в акваторії Чорного моря", йдеться у повідомленні.

Крім того, російські льотчики-штурмовики вже відпрацювали оперативне перекидання літаків на аеродроми в Криму і, навпаки, за його межами.

Все це роблять в рамках навчань усіх військових з'єднань округу, Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, які, як йдеться в повідомленні пресслужби ПВО, були заплановані на 2021 рік.

При цьому заняття і тренування проводять "з урахуванням ситуації в межах відповідальності".

На Чорне море перекидають додаткові кораблі

Різні армійські формування на російській території біля кордонів з Україною, а також в анексованому Криму, за повідомленнями різних спостерігачів, накопичуються вже кілька тижнів.

При цьому кораблі російського Військово-морського флоту проявляли на Чорному морі особливу активність - протягом минулого тижня на ньому зібралося велике корабельне угруповання.

Зокрема, до складу Чорноморського флоту були переведені кораблі з інших російських флотів. Серед них багато засобів для висадки морського десанту.

17 квітня в Чорне море через Керченську протоку увійшов загін кораблів Каспійської флотилії. Він перейшов в підпорядкування командуванню Чорноморського флоту.

Кораблі подолали 100 кілометрів річками та Волго-Донським каналом. У складі загону - три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Корабель "Калінінград" у Босфорі на шляху до Чорного моря

18 квітня в акваторію Чорного моря через Босфор увійшли два великі десантні кораблі (ВДК) - "Калінінград" і "Корольов". Вони входять до складу Балтійського флоту. У той же день в Чорне море увійшли ВДК Північного флоту Росії "Олександр Отраківський" і "Кондопога".

У середу, 14 квітня, з пунктів базування Чорноморського флоту в море вийшов великий загін кораблів, у складі якого також були ВДК, повідомляє пресслужба ПВО, не уточнюючи, скільки і які десантні кораблі діяли в складі угруповання.

Крім них, в його складі були фрегат "Адмірал Макаров", малі ракетні кораблі "Грайворон" та "Вишній Волочек", ракетний корабель на повітряній подушці "Самум", тральник "Іван Голубець". Пресслужба ПВО повідомила, що вони провели навчання з подолання мінного загородження.

На сході Криму з'явився військовий табір

Як повідомило минулого тижня німецьке видання Spiegel, на сході Кримського півострова виник великий армійський табір.

При цьому воно посилається на супутникові знімки, доступні виданню. Згідно з цими даними, табір розташований приблизно за 30 км від населеного пункту Мар'ївка на сході півострова.

16 квітня пресслужба ПВО повідомила, що частини російської 58-ї армії провели в Криму навчання. При цьому в повідомленні йшлося, що частини 58-ї армії проводять навчання у взаємодії з силами 4-ї армії ВПС і ППО ПВО, Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, причому в повідомленні йшлося, що ці навчання - планові, і на них перевіряють підсумки зимового періоду навчання військ Південного військового округу РФ.

Перекидання двох армій

З початку квітня США і європейські країни висловлювали стурбованість щодо переміщення російських військ біля кордону з Україною. Однак повідомлення про те, що Росія стягує війська до, стали з'являтися в соціальних мережах ще наприкінці березня.

30 березня видання New York Times опублікувало статтю про різке загострення конфлікту на сході України і "вздовж де-факто кордону між двома країнами на перешийку Кримського півострова".

8 квітня група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала розслідування, в якому стверджується, що російські війська "концентруються в польовому таборі на полігоні на південь від Воронежа, куди звозять техніку щонайменше з двох залізничних станцій".

CIT стверджує, що використовує для своїх розслідувань тільки відкриті джерела - часто це записи з мобільних телефонів і відеореєстраторів, які їхні автори самі викладають в мережу.

Як стверджують автори розслідування, значна частина техніки, відстеженої таким чином у Воронезькій області, належить до Центрального військового округу РФ, і до цього місця вона подолала сотні й тисячі кілометрів.

13 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що "Збройні сили Росії за три тижні перекинули на західні рубежі дві армії і три з'єднання ВДВ". Правда, міністр пообіцяв, що ці навчання завершаться протягом двох тижнів.

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Навчання чи підготовка до вторгнення?

Як розповів в інтерв'ю Російській службі ВВС експерт Російської ради з міжнародних справ Ілля Крамник, навчання, які проводять на Чорному морі - найбільші за всю пострадянську історію.

На Заході поставилися до цих переміщень російських військ вкрай серйозно. Втім, реакції американських і британських військових на дії російського Чорноморського флоту сильно відрізнялися.

Минулого тижня стало відомо, що США відмовилися від планів направляти два своїх есмінця в Чорне море, щоб не загострювати напруженість між Росією та Україною. Про це писало видання Politico з посиланням на свої джерела. Цей візит був плановим, він не був реакцією на якісь дії російського флоту.

У неділю стало відомо, що Британія, навпаки, відправить в травні в Чорне море фрегат і есмінець ППО зі складу авіаносного ударного угруповання на чолі з "Квін Елізабет" для демонстрації солідарності з Україною і на знак її підтримки.

Тим часом російський військовий оглядач Олександр Гольц вважає, що ставитися до дій Росії як до підготовки вторгнення в Україну не варто.

Він переконаний, що хоча на Чорне море було стягнуто десантні засоби з декількох російських флотів, включно з Каспійською флотилією, навіть цих засобів не вистачить на те, щоб зробити висадку десанту, здатного захопити або утримати плацдарм на українському узбережжі.

На думку, експерта, усі десантні засоби здатні забезпечити висадку одного, максимум двох посилених батальйонів морської піхоти, які не здатні забезпечити наступальну операцію.

За його словами, активність кораблів на Чорному морі, в першу чергу, має офіційно заявлену мету - навчання військ.

Однак у другу чергу, вважає експерт, вона може переслідувати вже політичні цілі.

"Якщо в країні є морська піхота, вона повинна тренуватися і кудись висаджуватися. У цьому випадку, завдяки політичній ситуації, краще за все їй продемонструвати здатність висадитися в Криму, демонструючи готовність висадитися в сусідніх чорноморських державах в разі війни", - зазначає Гольц. Однак далі демонстрації справа не піде, вважає він.

Російська служба ВВС направила в міноборони РФ прохання уточнити, чому навчання проводять саме зараз, і чекає на відповідь.