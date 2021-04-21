"От би ще й Путін все скасував". Соцмережі про Моргенштерна, який боїться їхати в Україну

50 хвилин(и) тому

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Заява російського репера Моргенштерна про те, що він має намір скасувати концерти в Україні, бо боїться приїздити в цю країну, не залишила байдужими користувачів соціальних мереж.

"Зараз ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки прикольні. І, схоже, знову переноситимуться концерти, бо більша частина артистів вже все перенесла. Мені страшно банально, я не обманюватиму. Мені страшно їхати", - заявив Моргенштерн в Instagram.

Його концерти плануються в Києві, Харкові та Запоріжжі на початку літа. Квитки досі продаються. Зокрема, 3 червня запланований концерт у київському Палаці спорту. Ціна на найдорожчий квиток сягає п'яти тисяч гривень.

Згідно із щорічним рейтингом переглядів відео в Україні, який оприлюднив Google за підсумками 2020 року, інтерв'ю Маргенштерна російському журналістові й блогеру Юрію Дудю увійшло до Топ-10 найпопулярніших відео, а дві пісні - до Топ-10 музичних відео.

У грудні 2019 року його виступ в Одесі завершився скандалом через те, що виконавець вирішив вийти на сцену, попри оголошену жалобу через пожежу, яка сталася в Одеському коледжі економіки і забрала життя восьми людей. Моргенштерн назвав жалобні заходи "показухою".

Тоді ж лунали заклики заборонити Моргенштерну в'їзд в Україну. На сайті українського президента навіть з'явилася відповідна петиція, яка, утім, набрала небагато голосів.

Автор фото, Instagram.com/morgen_shtern

Періодично у соцмережах і зараз лунають заклики до СБУ заборонити в'їзд до України російському реперу.

Хто такий Моргенштерн

Справжнє ім'я Моргенштерна - Алішер Валєєв, він народився в Уфі, йому 23 роки.

Вважається одним з найпопулярніших хіп-хоп-виконавців у Росії. Моргенштерн має епатажний вигляд - наприклад, татуювання "666" на обличчі. А у своїх піснях традиційно для сучасного російського репу використовує багато нецензурної лексики. Стиль, у якому Алішер Валєєв виконує більшість свої треків, називається "мамблінг" ("реп-бурмотіння"). У ньому наголос робиться не на тексті, а на емоційності хіп-хопера.

"А Павло Зібров тут життя прожив"

Заява реп-виконавця викликала не лише жарти, але й політичні коментарі.

"Після вечірки народного депутата Миколи Тищенка особа, яка називає себе репером Моргенштерн, побоялась прилітати в Україну. Пан Тищенко підтвердив, що він таким чином боровся із засиллям московитських артистів в Україні", - жартує адвокат Максим Костецький, згадуючи останній скандал із депутатом фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком.

"Моргенштерн сказав, що не приїде в Україну, бо йому страшно. А Павло Зібров тут життя прожив", - жартує журналіст Дмитро Бунецький.

"Не думаю, що ті кілька тисяч українських школьніків, які купили квитки на концерт, зрадіють, що їх кумир не приїде, бо його залякали. Так собі ситуація", - припускає Денис Рибачок.

"От би ще й Путін все скасував", - зауважує журналістка Тетяна Даниленко у Twitter.

А Сергій Стерненко, громадський активіст і колишній лідер одеського відділення "Правого сектора", якого нещодавно засудили до семи років ув'язнення, у Twitter висловлює надію на те, що Моргенштерну, який є прихильником Володимира Путіна, українці не дозволять виступити в Україні, навіть якщо він все ж таки приїде.

"Думаю, навіть якщо його та Басту і пустять в країну, небайдужі громадяни не дадуть їм виступити", - написав Стерненко.

"А хто такий Моргенштерн? Я думала, це "ранкова зоря" чи пісня Рамштайна", - іронізує головний редактор редакції документальних програм у UA: Перший Євгенія Подобна.