Як ветеранів викидають з маршруток

Ольга Волинська

для ВВС News Україна, Дніпро

1 година тому

Автор фото, Антон Гребенюк Підпис до фото, Ветеранам доводиться відстоювати права

Учасники бойових дій по всій країні судяться з місцевою владою через обмеження пільгового проїзду у годину пік.

В одних містах пільги на час карантину скасували, в інших - обмежили, а в деяких обласних центрах - просто рекомендували ними не користуватися.

Ветеранська спільнота обурена. Одні складають петиції та йдуть до суду, інші - блокують пасажирські маршрути.

"Мій хлопець тобі морду розіб'є"

У Дніпрі проїзд маршруткою обернувся для учасника боїв на Сході синцем та розбитим телефоном. Водій відмовився везти Петра Кошеленка за посвідченням УБД, а уся маршрутка виступила проти ветерана.

"Я зайшов, показав посвідчення і кажу, що УБД. Він мені одразу: "Ей, що ти мені показав? Пільги не діють. Або плати, або нікуди не поїду", - розповів для ВВС News Україна Петро Кошеленко.

Автор фото, Антон Гребенюк Підпис до фото, Ветеран скаржиться, що його побили за те, що таки скористався пільгою

Водій, за словами 51-річного чоловіка, заглушив машину і сказав, щоб пасажири самі вирішували долю ветерана.

"Я вислухав, який я жадібний, нахабний, як ламаю їхній ритм життя. Одна дівчина сказала: "Мій хлопець тобі морду розіб'є". А водій заволав: "Атошник-х**шник", мене не цікавить. Або плати - або виходь".

Така поведінка обурила ветерана полку "Дніпро-1", який був у боях за Піски та Іловайськ. Розповідає: пішов на принцип та сів на вільне місце. Розлючений водій був змушений поїхати, але пообіцяв "розібратися" з ним на кінцевій зупинці. На бік ветерана відкрито не став жоден пасажир.

"Лише одна жінка на вухо сказала мені: не їдьте туди, вони вас поб'ють, виходьте зі мною. Вона боялась висловити свою думку при натовпі", - вважає ветеран.

На своїй зупинці Петро вийшов та зробив фото маршрутки. Однак це так розлютило водія, що він схопив металевий прут та вдарив ним ветерана.

"Це довга проволока для перевірки бензобаку. Він її схопив і тричі мене вдарив. Я не очікував, а коли зрозумів, що це, то вирвав у нього прут та притис водія до землі, але ззаду мене перехожі відтягнули, а водій заскочив у маршрутку і поїхав", - розповідає свою версію подій Кошеленко.

Інцидент викликав обурення ветеранської спільноти Дніпра. За кілька днів близько 40 учасників бойових дій заблокували маршрут та вимагали звільнити водія.

"Водій, не соромлячись почав розпускати руки. Це недопустимо, як до ветерана, так і до будь-якого пасажира. Ми заблокували маршрут, щоб підтримати побратима. Тільки після цього до нас вийшли працівники АТП, а сам водій - вибачився", - розповів ВВС News Україна учасник акції Ярослав Копил.

Автор фото, Антон Гребенюк Підпис до фото, Акцію протесту на захист прав ветеранів

Транспортне підприємство почало службову перевірку, на час якої водія відсторонили від роботи.

Поліція за фактом інциденту відкрила кримінальне провадження.

"Я не в кущах посвідчення знайшов"

А от чинного військовослужбовця з Дніпра Володимира водій та пасажири маршрутки зустріли криками та приниженням. Відео, як з маршрутки виганяють ветерана, який намагався скористатись гарантованою державою пільгою, зібрало тисячі переглядів.

"Виходьте з маршрутки, що ви права качаєте?! В тролейбусі собі їдьте, не затримуйте! Ви що, пенсіонер? Пенсіонери, інваліди платять, а ви?!" - кричали ветерану пасажири.

"У 2014-му таке немислимо було собі уявити, - розповідає Володимир для BBC News Україна. - Але зараз я не здивований. Двоє пасажирів піднялися, щоб мене викинути з маршрутки, але в останній момент не наважились. Водій кричав: "Ти що, самий розумний?!"

Щоранку Володимир їде до військової частини, яка розташована за 40 км від Дніпра, а ввечері - повертається додому.

Каже, якщо не користуватись пільгами, тоді на проїзд витрачав би третину зарплати. Це вже не вперше військового відмовляються провозити за пільгою. Скарги до поліції та на гарячу лінії міськради нічого не дали. Втомившись від конфліктів, Володимир подав скаргу до суду.

"Я не катаюся заради розваги. Або щоб когось позлити. Це - право, яке гарантоване мені державою, а усі обмеження пільг - незаконні".

Виграв суд у міської ради

Учасник бойових дій В'ячеслав Гаркуша з Дніпра, викладач Університету внутрішніх справ, вислуховує образи від кондукторів тролейбусів.

Щодня чоловік дістається на роботу громадським транспортом. Але пільги на проїзд діють лише з 10 до 15 години, а у годину пік - скасовані рішенням міської комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

"О 8 ранку я їду на роботу, показую посвідчення, а кондуктор починає кричати: "Як ти можеш отак собі їздити, ви тільки подивіться на цю особу, вона їде безкоштовно, за ваш рахунок!" - розповів ВВС News Україна В'ячеслав Гаркуша.

В'ячеслав, кандидат юридичних наук, розповідає, що втомився щоразу доводити свою правоту у транспорті, тому звернувся до суду. 6 квітня Дніпропетровський окружний адміністративний суд став на бік ветерана та скасував рішення міськради про обмеження пільгового проїзду. Рішення комісії суд назвав протиправним, адже вона не могла запроваджувати обмеження пільг всупереч гарантіям законів України.

"Одним з моїх аргументів було, що громадяни у годину пік все одно користуються транспортом і ця заборона аж ніяк не вливає на безпеку пільговиків: вони як їхали вранці на роботу, так і їдуть - тільки тепер змушені платити", - додає ветеран.

До В'ячеслава за порадами у складанні позову уже звернулися ветерани з Полтави, Миколаєва, Львова, а сам викладач права переконаний, що влада буде змушена скасувати незаконний пункт протоколу, адже за невиконання рішення суду загрожує кримінальна відповідальність.

Як розсудять?

Однак виконувати рішення суду Дніпровська міська рада не збирається і готує апеляційну скаргу.

Тут вважають, що обмеження пільг законне та обґрунтоване: цим хотіли зменшити навантаження на громадський транспорт та знизити кількість контактів між пасажирами.

"Ми будемо подавати апеляційну скаргу, адже суд розглянув цю справу в надкороткий термін і не дав нам права на відзив. Комісія Дніпра прийняла рішення обмеження перевезення пільговиків, бо саме ця категорія в зоні найбільшого ризику", - прокоментував ситуацію ВВС News Україна Іван Васючков, спеціаліст відділу пасажирських перевезень департаменту міськради.

У міській раді розповіли, що за тиждень в області кількість нових випадків коронавірусу зросла на 22%, а по Дніпру, навпаки, зменшилась на 10%. Заслугою вважають саме дію обмежень.

Однак додали, що не будуть переслідувати маршрутників, які на власний розсуд братимуть пільговиків.

Потрібна компенсація, а не "копіюшечки"

Як пояснив BBC News Україна представник перевізників, з міського бюджету на пільговиків виділяються копійки - компенсації ледве вистачає на амортизацію маршруток.

"Зараз на рік на всі підприємства виплачується близько 27 млн гривень, тоді як за кількістю перевезених пільговиків має бути щонайменше 600-650 млн. Це навіть не 5% від суми, яка потрібна, щоб перевізники отримували реальну компенсацію, а не "копіюшечки", - сказав голова профспілки автоперевізників Дніпропетровщини Михайло Тонконогий.

Але після інциденту з Петром Кошеленко найбільший автоперевізник Дніпра все ж повернув пільги для ветеранів на усі свої маршрути.

Відтепер під оголошенням про обмеження проїзду на час карантину стоїть уточнення: для учасників бойових дій проїзд безплатний цілодобово.

Автор фото, Ольга Волинська

Змусив владу передумати

А от учасник бойових дій на Донбасі з Рівного Віктор Кошкін після майже року судової тяганини таки змусив міську раду скасувати рішення комісії, яка обмежила там пільговий проїзд з 10 до 16 години. Сам ветеран особисто неодноразово бачив агресію у громадському транспорті.

"Вони зупиняли тролейбус, водій відключав "роги" і кричав, що нікуди не поїде, доки не оплачу проїзд", - розповів ВВС News Україна Віктор Кошкін.

Автор фото, Власний архів Віктора Кошкіна

Ветеран звернувся до суду ще влітку 2020 року, виграв суд першої інстанції, однак влада подала апеляцію - і програла.

"Хоча я виграв усі суди і добився, щоб у тролейбусах та трамваях ветеранам та іншим пільговикам дозволили безкоштовний проїзд, але у маршрутках заборону не знімали. Перевізники поставили ультиматум: якщо їх змусять возити пільговиків, тоді вони скасують свої рейси", - додав ветеран.

Віктор добився відкриття кримінального провадження через невиконання міською радою рішення суду. Разом з іншими ветеранами він неодноразово зустрічався з чиновниками і навіть готував позов до Європейського суду з прав людини. Однак 14 квітня міська рада заявила, що повертає усі пільги у громадському транспорті.

"Їм кажуть: ти що, бомж, не можеш заплатити?"

У Кропивницькому за позовом ветерана у березні цього року скасували обмеження пільгового проїзду в громадському транспорті в години пік. Міська рада подала апеляцію, але програла.

У Чернігові на початку року суд теж скасував рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки про обмеження пільгового проїзду.

Мерія Харкова рекомендувала пільговикам "без нагальної потреби не користуватися громадським транспортом до 10 та після 15 години".

У Дніпрі ж, за даними правозахисників, щонайменше п'ять ветеранів подали позови до суду. Деякі з них просили не лише скасування рішення про обмеження пільг у Дніпрі, але й компенсації моральної шкоди.

"Для ветеранів щоразу переживати приниження та образи у транспорті - великий стрес. Їм кажуть: ти що, бомж, не можеш заплатити?! Право на пільговий проїзд не може скасувати жодна комісія, адже воно гарантоване Конституцію та законами України. А у постанові Кабміну, на яку посилаються міськради, нема ні слова про те, що можна скасовувати пільги", - коментує Юлія Полєхіна, юристка правозахисної групи "СІЧ".

Вона радить завжди спершу спробувати поговорити з водієм та пояснити свою позицію:

"Вирішувати проблему з позиції "брат за брата", "око за око" - хоч і є бажаним для ветеранів, але неправильним з точки зору закону, й може призвести до адміністративної і кримінальної відповідальності".

У випадку відмови у пільговому проїзді юристка радить фіксувати розмову на відео та викликати поліцію, що стане гарантією правового захисту у майбутньому.