Perseverance отримав кисень з атмосфери Марса. Вперше в історії

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Nasa

Марсохід Perseverance зміг отримати кисень з атмосфери Марса, яка на 96% складається з вуглекислого газу.

Зробити це вдалося завдяки апарату Moxie, встановленому на борту марсохода.

В рамках експерименту вдалося згенерувати 5 грамів кисню - цього вистачило б для 10 хвилин дихання.

Загалом Moxie здатен виробляти до 10 грамів кисню на годину.

У NASA кажуть, що під час майбутніх місій на Марс візьмуть збільшені версії Moxie - це дозволить у майбутньому не транспортувати великі запаси кисню з Землі.

Автор фото, NASA/JPL-CALTECH Підпис до фото, За розміром Moxie трохи більший за тостер

Заступник керівника наукового департаменту NASA Джим Райтер назвав експеримент "важливим першим кроком в переробленні вуглекислого газу в кисень на Марсі".

"Ми наближаємося до нашої мети: коли-небудь побачити людей на Марсі", - заявив він.

За його словами, кисень важливий не лише для дихання астронавтів, які колись зможуть відвідати Червону планету, а й для ракетного палива - в майбутньому таке паливо, щоб повернутися додому, можна буде отримувати прямо на Марсі.

"Це перша технологія такого роду, яка допоможе майбутнім місіям жити за межами Землі", - каже Труді Кортес з Управління космічних технологій NASA.

Наразі дослідники продовжують тестування Moxie в різних режимах, аби перевірити його надійність та ефективність.