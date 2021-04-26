Історичні фото з Чорнобиля. Перші дні після аварії і мутації

1 година тому

Обережно! Деякі фото нижче можуть вас шокувати.

Український фотожурналіст Ігор Костін був одним з перших, хто знімав зруйнований атомний реактор у Чорнобилі в квітні 1986 року.

Фотографії Костіна, які радянське керівництво дозволило публікувати лише за кілька тижнів після аварії, розійшлися світом, засвідчивши її масштаби.

Після катастрофи фотограф часто повертався до Зони відчуження, а також знімав жахливі наслідки, які радіоактивне забруднення мало на людей і тварин в Україні й Білорусі.

Ігор Костін загинув У 2015 році в автокатастрофі. Йому було 78 років.

Історичні знімки ВВС отримала від родини фотографа.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Фото гелікоптера, який брав участь у ліквідації аварії, зняте з борту іншого гелікоптера. Перші дні після аварії.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

27 квітня 1986 р. Моніторинг забруднення з гелікоптера.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Солдати строкової служби в ненадійних захисних костюмах зачищають дах третього енергоблока.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Захисне обладнання ліквідаторів аварії часто було саморобним.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Миття вантажівки, яка працювала в зоні радіаційного забруднення.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Один із могильників техніки, забрудненої під час гасіння пожежі на четвертому енергоблоці.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Ліквідатори.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Шоста клініка у Москві приймала найважчих пацієнтів, які отримали найвищі дози опромінення. Серед них - пожежники, яких першими кинули на гасіння радіоактивної пожежі.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Діти - найбільш вразливі і незахищені жертви радіації. 1987 p.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Дозиметричний контроль самоселів у Чорнобильській зоні. 1987 p.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

Ігор народився в Білорусі після катастрофи. Фото зроблене в дитячому будинку. Батьки відмовилися від нього. Білорусь, як і Україна, особливо постраждала від радіоактивного забруднення.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

За даними ЗМІ, в 1990-х Ігоря всиновила жінка з Англії, яка побачила його фото в західній пресі.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net

У перші роки після катастрофи жахливих мутацій зазнавали і тварини, народжені нa територіях, куди вітер заніс радіоактивний пил з ЧАЕС.

Автор фото, Ігор Костін/Law Net