Локдаун у стилі XVII століття. Як Папа врятував Рим від чуми

Едісон Вейга

з Бледа, Словенія, для BBC News Бразилія

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наказ Папи Олександра VII про карантин врятував від чуми тисячі людей, припускають вчені

Фабіо Кіджі був інтелектуалом, знавцем мистецтва, доктором філософії, теології та права.

Але коли він став Папою Олександром VII, то зіткнувся з епідемією, про яку в наукових книгах нічого не писали.

Однак в критичний момент глава католицької церкви не розгубився, і коли чума дісталась Риму, оголосив суворий карантин.

Тепер дослідники вважають, що його дії в XVII столітті могли врятувати тисячі людей, оскільки число загиблих в місті було значно нижче у порівнянні з іншими постраждалими районами.

Чума, смерть та перші обмеження

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Масштабна епідемія чуми викосила половину населення Європи

Фабіо Кіджі народився у 1599 році, а помер у 1667-му.

В ті часи людство нічого не знало про бактерію, що викликає чуму (Александр Єрсен зробив своє революційне відкриття тільки у 1894 році).

Чума вразила не лише територію сучасної Італії - за оцінками науковців, після кількох хвиль епідемія знищила близько половини населення Європи.

Згідно з дослідженням Луки Топі, італійського історика і професора Римського університету Ла Сап'єнца, з 1656 по 1657 рік від чуми загинуло 55% населення Сардинії, половина населення Неаполя та 60% мешканців Генуї.

Але згідно з даними, який у 2017 році опублікував італійський науковий журнал, в Римі офіційний показник смертності від чуми був менш ніж 8% (9500 смертей на 120 тисяч населення).

Коли новини про чуму в Неаполітанському королівстві досягли Риму, Олександр VII вже рік як був понтифіком.

Спалах тривав з травня 1656-го по серпень 1657 року, і Папа запровадив низку заходів, що дуже нагадують сучасні обмеження під час пандемії коронавірусу.

У ті часи Папа Римський був не просто провідником католицької віри. Окрім крихітного міста-держави Ватикан, йому підпорядковувалась так звана Папська держава, до складу якої входив Рим, його околиці та значна частина того, що сьогодні є центральною Італією.

Оскільки ситуація в сусідніх регіонах постійно погіршувалася, Олександр VII поступово запроваджував у Римі обмеження, які незабаром перетворилися на повну ізоляцію.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ватикан, картина митців XVII століття

20 травня усю торгівлю з Неаполітанським королівством припинили. Тиждень по тому жодному подорожньому з Неаполя не дозволили в'їхати до Риму.

29 травня у Чивітавекк'ї, місті у Папській державі, зареєстрували перший випадок чуми, після чого негайно запровадили карантин.

"У наступні дні й місяці багато інших населених пунктів на цій території були на ізоляції", - каже історик Топі.

Майже всі ворота в Рим були зачинені. Відкритими залишили тільки вісім, але їх цілодобово охороняли солдати під наглядом "дворянина і кардинала". Будь-який в'їзд у місто фіксувався і потребував обґрунтування.

15 червня у Римі зафіксували перший випадок чуми: це був неаполітанський солдат, який помер у лікарні.

Жорсткі заходи не змусили себе чекати.

З 20 червня громадян зобов'язали повідомляти про всі відомі випадки чуми, священник відвідував хворого кожні три дні, усіх парафіян, що підчепили чуму, фіксували в офіційному реєстрі.

Середньовічний локдаун

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Карантин Папи Олександра VII нічим не відрізнявся від сучасних обмежувальних заходів

Потім повідомили про смерть рибалки з Трастевере - району на південному березі Тибру в Римі.

"Родичі жертви також були інфіковані, чимало з них померли", - розповідає Райлсон Араужо, студент богослов'я Папського католицького університету у Сан-Паулу (Бразилія).

У відповідь влада ізолювала весь район.

"Коли епідемія почала прогресувати, Папа впровадив інші обмеження: видав наказ про соціальне дистанціювання, заборонив зустрічі, релігійні заходи та будь-які інші зібрання, - каже Араужо. - Дипломатичні візити скасували, дороги контролювалися".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Щоб стримати епідемію, тоді, як і зараз, церковні зібрання призупинили

"Вуличні ринки не працювали, всіх безхатченків з міста вигнали. Вночі переходити річку Тибр було заборонено", - додає Густаво Катанія, семінарист з Сан-Паулу.

Папа також заборонив поститися - щоб на випадок хвороби населення було ситим і сильним. Якщо у будинку був хворий, на ізоляції лишалися всі, хто був з ним у контакті.

"З'явилися побоювання, що носіями хвороби стануть священники", - каже Араужо.

Тому Олександр VII розділив священників і лікарів на дві команди: тих, хто контактував з хворими, і тих, хто цього не робив (лишаючись "чистим" і спроможним дбати про інших).

Оскільки лікарі теж боялися зараження, "їм заборонили їхати з Риму", - додає Катанія.

Для тих, хто на карантині створили мережу підтримки.

"Сім'ям, які не могли вийти з дому, допомагали фінансово, а їжу передавали через вікно", - каже Катанія.

У розпал епідемії на порушника карантину могла чекати навіть смертна кара.

Скептики і фейки

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Скептики і поширювачі фейків - також не сучасний феномен

Але не всі з розумінням поставилися до ситуації. Деякі нехтували правилами і навіть поширювали фейки.

"Одні звинувачували Папу в створенні епідемії заради популярності", - каже Міртічелі Медейрос, дослідник з Папського григоріанського університету в Римі.

"Інші виступали проти жорстких заходів, щоб не сіяти паніку серед населення", - додає вчений.

Навіть найближчі союзники Папи, за словами Медейроса, побоювалися: якщо розкриються справжні масштаби хвороби, то обвалиться економіка.

Скептики XVII століття нічим не відрізнялися від нинішніх, вважає Араужо: "Були купці, які переконували Папу відмовитись від додаткових обмежень та приховати ситуацію, щоб паніка не росла, а бізнес працював".

Збереглися архівні записи про лікаря, який поширював фейки і стверджував, що "рішення папи були політично мотивованими", - каже історик Віктор Міссіато, професор пресвітеріанського коледжу Маккензі в Бразилії.

"Лікаря звинуватили у наклепі та засудили до роботи у чумній лікарні", - додає Міссіато.

Але загалом запобіжні заходи діяли і допомогли стримати поширення чуми.

Здолати чуму

Автор фото, BBC / Edison Veiga Підпис до фото, Папа Олександр VII змінив обличчя Ватикану

Кінець спалаху чуми 1657 року відсвяткували пишно. Олександр VII хотів відзначити "переродження" церкви будівництвом нових будівель і пам'яток.

Найефектнішим з них була чудова колонада у стилі бароко на площі Святого Петра, створена скульптором та архітектором Лоренцо Берніні.

"Так у ті часи папи демонстрували свою міць. Багато з найвидатніших пам'яток Риму побудували саме з цих міркувань", - пояснює Медейрос.

"Олександр VII був палким поціновувачем мистецтва і дружив з Берніні, - додає науковець. - Його раннє папство затьмарила чума, і масштабне будівництво ознаменувало кінець того похмурого періоду: колонада у соборі Святого Петра символізує розкриті обійми церкви".

Не єдиний приклад

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У XIX столітті під час епідемії холери католицька церква знову запровадила суворий локдаун

Але це не єдиний приклад карантину з боку католицької церкви.

"Подібні обмеження були й в інших італійських єпархіях, особливо в XIX столітті, під час епідемії холери", - каже Медейрос.

І навіть набагато раніше, у XVI столітті, кардинал архієпископ Карло Борромео також запровадив сувору ізоляцію, коли Мілан потерпав від чуми.

За словами Медейроса, навіть месу проводили з дотриманням соціальної дистанції: "Священник стояв на розі вулиці й правив службу, а віряни молилися зі своїх вікон".

Віра, сила і наука

400 років тому наука не цінувалася так високо, як сьогодні.

"У XVII столітті абсолютизм [коли монарх має абсолютну владу над своїми підданими] був нормою в Європі. Політична і релігійна влада повністю переплелися", - каже Міссіато.

"Наукова революція ще не наступила. Віра у божественне була величезною і розглядалась як єдиний шлях до порятунку", - додає Міссіато.

Ось чому дії Олександра VII мали таке велике значення: "Вони демонструють гармонію між вірою і наукою. Коли віра твердо стоїть на землі", - каже Араужо.