Герман Галущенко: що відомо про нового міністра енергетики

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Енергоатом

Верховна Рада призначила новим міністром енергетики юриста Германа Галущенка, який працював віцепрезидентом державного "Енергоатому".

Саме за роботу в "Енергоатомі" до пана Галущенка є питання в експертів та антикорупційних активістів.

Кандидатуру підтримали 305 депутатів - фракція "Слуга народу", ОПЗЖ, "Батьківщина" та групи "За майбутнє" і "Довіра".

Міністерство енергетики довго не мало повноцінного міністра, а останні місяці ним керував у якості виконувача обов'язків Юрій Вітренко. Пан Вітренко вчора став керівником "Нафтогазу".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що кандидатуру Германа Галущенка запропонували в Офісі президента, - "тому що він був неодноразово учасником робочих нарад щодо ситуації в енергетиці й зарекомендував себе як професійна людина".

То що відомо про Германа Галущенка, який керуватиме однією з найбільш стратегічних сфер економіки України?

Він не надто публічна персона і його не дуже добре знають в політиці. Навіть спікер Дмитро Разумков назвав його під час призначення "Галушком".

Юрист зі Львова

47-річний львів'янин Герман Галущенко за освітою юрист, випускник Львівського університету. Навчався також в Українській академії зовнішньої торгівлі. Він є кандидатом юридичних наук та має звання "Заслужений юрист України".

З енергетикою його пов'язує два моменти біографії. Посада директора з правового забезпечення НАЕК "Енергоатом" у 2013-2014 роках, а також робота віцепрезидентом "Енергоатому" від травня 2020 року і донині.

А розпочав свою кар'єру він у львівській прокуратурі. Згодом працював у МЗС, був представником України у комітеті Ради Європи по боротьбі з корупцією та працював на різних посадах в Адміністрації президента - і за часів президенства Леоніда Кучми, і Віктора Ющенка.

Від 2011-го був у Мін'юсті, після чого вперше і потрапив до "Енергоатому".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Новому кервнику енергетики доведеться мати справу одразу з кількома кризами в галузі

З 2012 року викладає міжнародне приватне право в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На чолі міністерства енергетики опинилась людина, яка прийшла на цю посаду з компанії, що є однією із сторін у досить тривалому та серйозному конфлікті на українському енергетичному ринку.

"Енергоатом" є виробником найдешевшої електроенергії, забезпечує до половини потреб країни у струмі.

На "атомку" також покладені спеціальні зобов'язання (PSO, або Public Service Obligations), які дозволяють людям отримувати електрику за ціною, нижчою за ринкову.

Після того, як влітку 2019 запрацювала нова модель оптового ринку електроенергії, баланс між виробниками значно дорожчої "зеленої" енергії, яких стимулювали найвищими у галузі тарифами, та виробниками традиційної і дешевої був порушений.

Ахметов та Деркач

В галузі утворилися борги на десятки мільярдів гривень. Попри численні спроби, кризу у галузі не вдалося розв'язати і донині - ситуація лише погіршується.

З іншого боку, головні потужності в "зеленій" енергетиці належать ДТЕК, що входить до контрольованої Рінатом Ахметовим СКМ.

При цьому, як показали безрезультатні голосування за Вітренка, для затвердження нового міністра голоси депутатів, яких пов'язують з Рінатом Ахметовим, зовсім не зайві.

А після призначення новому міністру у першу чергу доведеться розв'язувати конфлікт між "зеленою" та традиційною енергетикою на десятки мільярдів гривень. І тут йому не завадить досвід дипломатичної роботи - Герман Галущенко має ранг надзвичайного і поважного посланника ІІ рангу.

До того ж з 1 травня дія регульованих тарифів через механізм PSO на електрику для населення завершується, і очікуване підвищення тарифів стане ще одним викликом для нового міністра.

У документах, які отримали депутати "Слуги народу" для знайомства із Германом Галущенком, також йдеться про те, що до кінця серпня минулого року він був у керівних органах партії "Патріот", яка визначає себе як правоцентристську політичну силу.

На президентських виборах 2019 партія висунула своїм кандидатом економіста Андрія Новака, який набрав 0,02% голосів.

Сам Герман Галущенко, як відзначають оглядачі, не має великих політичних амбіцій. І, можливо, саме цим відрізняється від свого попередника на керівній посаді у Міненерго.

Напередодні призначення Галущенка керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін розкритикував таку перспективу. І натякнув на особливі стосунки Галущенка з провідними олігархами країни.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Юристу за фахом та дипломату за кар'єрою Герману Галущенко доведеться якось вирішувати конфлікт між традиційною та "зеленою" енергетикою

"Коли я вперше почув про можливе призначення міністром енергетики Галущенка (віцепрезидента "Енергоатому") - подумав, що це жарт. У нас же ніби деолігархізація на марші. А міністром призначають людину, за керівництва якої державний "Енергоатом" продавав електроенергію олігархам значно (часом ВДВІЧІ) дешевше ринку. Наприклад, лише за один тиждень на цій схемі "Енергоатом" подарував кампаніям Ахметова і Коломойського наших 65 мільйонів грн", - написав пан Шабунін.

Він нагадав, що через цей продаж НАБУ навіть має провадження, в рамках якого вже відбулись обшуки.

Про неприпустимість призначення у Раді заявив і колишній депутат від "Слуги народу" Гео Лерос.

"Ця людина повинна сидіти у в'язниці за державну зраду через низку кримінальних справ НАБУ щодо продажу електроенергії за заниженими цінами", - заявив Гео Лерос.

Раніше депутат Лерос, який відомий гучними звинуваченнями у бік влади та керівника ОП Андрія Єрмака, також заявляв про зв'язки Галущенка з впливовим в енергетичній сфері депутатом Андрієм Деркачем.

Пану Галущенку закидають, що він працював в "Енергоатомі" під керівництвом Деркача.

Пан Деркач опинився під санкціями США, американці звинуватили його у тому, що він "агент Росії".

"Відомо також, що Галущенко - це людина Деркача, якого США визнали агентом Кремля і наклали на нього санкції. Він працював у команді Деркача в "Енергоатомі" у часи Віктора Януковича. Вони працювали, щоб не було американського ядерного палива в Україні, а було російське", - заявила у парламенті представник фракції ЄС Софія Федина.

Натомість одна з найвідоміших експерток у галузі енергетики та керівник "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала всі закиди проти Галущенка безпідставними та підтримала його кандидатуру.

"Гаряче" місце

До Германа Галущенка обов'язки міністра енергетики виконував Юрій Вітренко. Але 28 квітня уряд несподівано призначив його головою "Нафтогазу".

Попри те, що деякі оглядачі говорили навіть про його майбутнє на посаді прем'єра, взимку Рада двічі провалювала голосування за його призначення міністром.

Зокрема, фракція "Слуга народу" не давала достатньо голосів через те, що почергово не голосували групи депутатів, яких пов'язували то з Рінатом Ахметовим, то з Ігорем Коломойським.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Напередодні призначення Германа Галущенка сталась скандальна заміна керівника "Нафтогазу" - Андрія Коболєва на Юрія Вітренка

Згодом депутати навіть ухвалили закон, який дозволив покладати обов'язки міністра на людей, кандидатуру яких раніше відхилив парламент цього скликання.

Давид Арахамія заявляв, що цього разу фракція "вже не допускатиме тих помилок, які були під час спроб призначити пана Вітренка, коли "ми просто провели його через фракцію і потім внесли в зал".

У своїх коментарях голова фракції "Слуга народу" також заявляв, що Юрій Вітренко "залишається в команді, але не буде міністром енергетики", і не виключив можливість певних кадрових змін і щодо нього. Але за день до розгляду кандидатури Галущенка в Раді уряд на своєму засіданні призначив Вітренка головою Нафтогазу, звільнивши Андрія Коболева.

На початку квітня, після поїздки президента Зеленського в Катар, українські ЗМІ повідомили про те, що Вітренко буцімто написав заяву про відставку.

Проте сам він спростував це, так само як і "чутки про нарікання з боку уряду, Офісу президента, міжнародних партнерів на роботу Міністерства енергетики" під його керівництвом.