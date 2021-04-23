"Голлівудське пограбування": у США вихідців з СРСР звинувачують у крадіжці $30 млн

Володимир Козловський

Для BBC, Нью-Йорк

55 хвилин(и) тому

Автор фото, US Atty's Office EDNY

Бруклінська федеральна прокуратура притягла до суду трьох уродженців колишнього Радянського Союзу. Їх звинувачують у змові з метою відмивання доходів від розкрадання з іноземних банків грошей і цінностей на загальну суму, яка перевищує 30 млн доларів.

56-річному Велу Куперу (він же Вел Конон та Валерій Кононенко), що проживає на заможному Стейтен-Айленді, а також мешканцям Брукліну 52-річному Олексію Левіну та 49-річному Гарі Сміту (він же Ігор Берк та Ігор Беркович) в разі засудження загрожує до 20 років позбавлення волі та конфіскація майна, придбаного на доходи від злочинної діяльності.

Ця діяльність була настільки своєрідною, що, за словами одного американського видання, вона так і проситься в голлівудський сценарій. Інше видання пише про "божевільну механіку злочинів", в яких звинувачують трьох мігрантів.

Автор фото, US Atty's Office EDNY

Згідно з висновком обвинувачення, з березня 2015 по жовтень 2019 року троє обвинувачених та їхні спільники, чиї прізвища не розголошуються, викрадали готівку, злитки золота, коштовності та інше майно з індивідуальних банківських сейфів, які здавали на прокат.

Ведмежатники наших днів не зламували їх, а відкривали копіями ключів, які виготовили їхні спільники.

Вони орендували індивідуальні банківські сейфи в невеликих відділеннях іноземних банків, де відеокамери спостереження не бачили якусь частину приміщення.

Злочинці фотографували замки чужих сейфів за допомогою ультрасучасної апаратури, зокрема, бороскопів - тобто приладів для дослідження закритих порожнин, і передавали знімки своєму спільнику, який виготовляв копії ключів, використовуючи знімки.

Обвинувачені та їхні спільники грабували банки таких країн, як Росія, Україна, Північна Македонія, Молдова, Латвія, Узбекистан та Азербайджан. В одному судовому документі згадується також Франція.

Бруклінська прокуратура та інші правоохоронні органи США в прес-релізі дякують за сприяння колегам із зазначених країн і з Європолу.

Автор фото, US Atty's Office EDNY

Двоє з обвинувачених потрапили в поле зору правоохоронців вже давно.

Купер-Кононенко, як пише сайт Daily Beast, був засуджений в колишньому Радянському Союзі в 1986 році за крадіжку. У Росії 2001 року його згадували в зв'язку з іншим кримінальним злочином, але тоді не притягнули до відповідальності.

Левін в 1999 році був фігурантом великої справи про махінації з цінними паперами, у якій фігурували радянські емігранти та члени італійської мафії. Він визнав провину і був засуджений до двох років позбавлення волі.

Серед його захисників був відомий в радянській еміграції уродженець Чернівців Семуел Рейсер, який у минулому працював в адвокатській команді В'ячеслава Іванькова на прізвисько Япончик. Ще раніше він захищав Веніаміна Найфельда - одного з соратників Євсея Агрона, який увійшов в історію як перший очільник "російської мафії" в США.

Прокуратура називає Купера-Кононенка керівником злочинної організації і стверджує, що він отримував вкрадене майно і відмивав через свої банківські рахунки доходи від його збуту.

Левін, за словами прокурорів, закуповував фотоапаратуру для зйомки механізму замків і відмивав гроші.

Сміт-Беркович нібито сам обікрав низку банківських сейфів і літав для цього з США за кордон, зокрема, в Ригу.

На цьому тижні слідчі зробили серію обшуків, зокрема, у будинку Купера, у якого вилучили копії ключів без номерів, готівку, коштовності і розкішні сумочки. Вони також обшукали орендований Купером в Брукліні індивідуальний склад, вилучивши там бороскоп і замок від банківського сейфа.