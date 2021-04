Найяскравіші сукні Оскара 2021 та Бред Пітт

1 година тому

1. Реджина Кінг

2. Аманда Сейфрід

3. Оскар і Gucci

4. Марія Бакалова знає, як дотриматися соціальної дистанції

5. Номінація - найкраща актриса

6. Celeste викрала наші серця

Проте Оскар отримала не вона, а співачка H.E.R.'s за сингл Fight For You з фільму "Юда і чорний месія".