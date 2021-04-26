Найяскравіші сукні Оскара 2021 та Бред Пітт
Більшість церемоній нагород минулого року проходили без червоних доріжок і реальних гостей, що цілком зрозуміло у коронавірусні часи. Але не Оскар.
Головна нагорода у світі кіно, найбільша ніч Голлівуду, відбулась, хоча за значних обмежень і за іншого сценарію, але офлайн і за участі живих акторів.
Найяскравіші образи з червоної доріжки Оскара 2021.
1. Реджина Кінг
Реджина Кінг у ніжно-голубому образі у стилі 80-х від Louis Vuitton Оскара не отримала, але її називають королевою цього вечора.
2. Аманда Сейфрід
Аманда Сейфрід у яскравій сукні від Armani Privе.
3. Оскар і Gucci
Британська режисерка Емеральда Феннелл, яка зняла стрічку "Дівчина, що дає надію", яка отримала п'ять номінацій на "Оскар", була на церемонії на сьомому місяці вагітності.
Фільм зняли у 2019 році лише за 23 дні. Він отримав нагороду у номінації "Найкращий оригінальний сценарій".
Емеральда Феннелл виглядала чудово у сукні від Gucci.
4. Марія Бакалова знає, як дотриматися соціальної дистанції
Зірка фільму "Борат 2" Марія Бакалова чітко дотрималася правила про відстань між гостями, одягнувши сукню шириною у кілька метрів.
Насправді для її створення у Louis Vuitton використали аж 100 метрів тканини. А на шиї у акторки виблискувало кольє з діамантів.
5. Номінація - найкраща актриса
Віола Девіс (у центрі) виглядала неймовірно у сукні від Alexander McQueen, створеній дизайнером Сарою Бартон. Андра Дей (ліворуч) і Кері Мілліган (праворуч) обрали одяг від Vera Wang та Valentino.
Вони були номінантками у категорії "Найкраща актриса", але перемогу здобула і Оскар забрала Френсіс Макдорманд.
6. Celeste викрала наші серця
Британська співачка і номінантка на найкращу пісню Celeste прийшла на червону доріжку з сумочкою, яка мала майже анатомічну форму серця від Gucci.
Проте Оскар отримала не вона, а співачка H.E.R.'s за сингл Fight For You з фільму "Юда і чорний месія".
7. Лора Дерн і її пір'я
Переможниця тогорічного Оскара Лора Дерн на 93-й церемонії вручала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану.
У сукні від Oscar de la Renta її вкотре назвали жінкою, яка найкраще одягається у Голлівуді.
8.Нова Хеллі Беррі
Хеллі Беррі, її нова зачіска і ніжна сукня від Dolce&Gabbana.
9. Блискуча Марго Роббі у Chanel
10. І куди ж без Бреда Пітта
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