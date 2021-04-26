"Прив'язати до коня і розірвати на шматки". Як люди потерпають від знущань у Telegram

Івана Давидович

Бізнес-кореспондентка, BBC News

52 хвилин(и) тому

Автор фото, Ekaterina Frolova Підпис до фото, Катерина Фролова з сином живуть на далекому сході Росії

Усе почалося із бажання поділитися радістю, а переросло у жах - і все через образи та знущання користувачів однієї з найпопулярніших соцмереж.

"Коли я побачила його фотографію з дитячого будинку, на ньому був такий смішний одяг", - згадує Катерина Фролова.

"Я миттєво зрозуміла, що цей хлопчик не повинен залишатися в системі. Там його ніколи не зрозуміють", - додає вона.

Перукарка з півострова Камчатка, що на далекому сході Росії, завжди хотіла всиновити дитину. Коли вона нарешті зустрілась із малюком, між ним миттєво виник зв'язок. Він підняв ручки і обійняв Катерину, ніби знав її завжди.

Потім почалась пандемія коронавірусу. Катерина хотіла поділитися своїм щастям, а також позбутися самотності, тож створила профіль в Instagram, який присвятила синові.

Але "затишна сторінка", яку вона заповнила дитячими фотографіями, стала причиною потоку образ і знущань, які полилися на неї у месенджері Telegram.

Чим же, на думку зловмисників, вона завинила? Тим, що всиновила малюка-метиса.

Упередження та ненависть

Telegram, який зібрав пів мільярда користувачів, належить російському бізнесмену-вигнанцю Павлу Дурову. Передусім це програма для обміну повідомленнями, яка має так звані "канали", що дозволяють користувачам транслювати інформацію для необмеженої аудиторії.

Саме з цієї причини, а також через відмову ділитися даними користувачів з урядами, Telegram став найпопулярнішим додатком для координації глобальних рухів протесту - від Білорусі до Ірану та Гонконгу.

Компанію також звинувачували в тому, що вона не докладає достатніх зусиль для видалення екстремістських каналів, які ведуть люди, причетні до так званої групи "Ісламська держава" та до заворушень на Капітолійському пагорбі.

На початку цього року Telegram став найбільш завантажуваним неігровим додатком у світі.

Але на його батьківщині, в Росії, кажуть про те, що нестримна мізогінія деяких користувачів платформи загрожує життю жінок.

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Команда менеджерів додатку, що базується в Дубаї, не відповіла на неодноразові звернення по коментарі.

Мовчазні модератори

"Вони казали мені, що чорношкірі люди не дуже довго живуть у Росії", - розповідає Катерина про те, як члени одного каналу в Telegram, який називається "Чоловіча держава", розпочали свою кампанію проти неї.

Вона каже, що отримувала сотні образливих повідомлень щодня.

Їй погрожували, що прив'яжуть її з дитиною до коня і випустять на дорогу, або що їх обох слід "прив'язати до двох машин, що їдуть у протилежних напрямках, щоб розірвати на шматки".

Але найстрашніше було, коли у загальному доступі опублікували інформацію щодо місця її роботи.

Катерина пояснює, що засновник каналу "Чоловіча держава" пише про жінок, які мали стосунки з темношкірими чоловіками або з кавказцями.

Попри те, що він публікує відверто расистський та мізогіністський контент, Катерина каже, що вона не змогла отримати жодної відповіді від модераторів Telegram. Засновник каналу не відповів на прохання ВВС про інтерв'ю.

Катерина далеко не єдина жінка, яка каже, що російськомовні групи в Telegram надсилають їм образливі повідомлення.

За повідомленнями, активістки та моделі, а також набагато менш відомі жінки ставали жертвами самопроголошених моральних хрестоносців.

Протягом майже чотирьох років канал під назвою "Ринок шкур" регулярно публікував приватну інформацію, зокрема адреси та фотографії паспортів жінок, які, як стверджувалося, надавали ескорт-послуги.

Канал, який мав 250 тисяч підписників, на початку цього року нарешті заблокували, проте багато подібних каналів досі існують на платформі.

Активістка-феміністка Дар'я Серенко з Москви каже, що одна з груп у Telegram опублікувала фото її будинку, після чого за нею почали стежити.

Автор фото, Daria Serenko Підпис до фото, Дар'я Серенко також стала жертвою знущань і залякувань у Telegram

Її приватну інформацію розкрили після того, як вона агітувала на підтримку жінок-політв'язнів.

Пані Серенко порівняла свою ситуацію із ситуацією співробітників поліції, чиї дані опублікували в іншому каналі після січневих протестів на підтримку лідера російської опозиції Олексія Навального.

Цю інформацію видалили за три дні, каже пані Серенко, а "насильство щодо жінок толерують".

Радник з цифрової безпеки Рафаель Мімун називає канали на кшталт тих, що використовують для переслідування жінок у Росії, "Диким Заходом без жодної модерації".

Попри те, що Telegram наразі не має потужної бази користувачів у США, він поволі залучає користувачів і там теж.

"Підпільні групи"

Особисту інформацію професорки Меган Сквайр розмістили у кількох ультраправих Telegram-каналах у США.

Викладачка інформатики з Університету Ілона в Північній Кароліні спеціалізується на дослідженні груп ненависті та токсичної поведінки в соціальних мережах.

Вона каже, що під час своєї роботи бачила на платформі "численні випадки" поширення особистих номерів телефонів та домашніх адрес різних активістів.

За її словами, вона повідомляла про них Telegram, але так і не отримала жодної відповіді.

Їй довелось змиритися з тим, що вона не має юридичних важелів впливу.

"Додатком керують з іншої країни. Групи є підпільними. Багатьох з них у будь-якому випадку захищає Перша поправка у США", - каже вона.

Професорка Сквайр каже, що, хоча кожна велика платформа є магнітом для такого роду контенту, засмучує те, що Telegram не вживає належних дій для модерації свого контенту.