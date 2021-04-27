Чому ковідна криза в Індії небезпечна для всього світу

41 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

"Я ніколи не бачив такої жахливої ситуації. Я не можу повірити, що ми перебуваємо у столиці Індії, - каже Джаянт Малхотра. - Люди не отримують кисню, і вони вмирають як тварини".

Малхотра допомагає у крематорії в столиці Індії Делі, де вирує небачений сплеск коронавірусу.

У понеділок країна повідомила про новий рекорд випадків захворювання - п'ятий день поспіль.

У той час як Індія потерпає від нового спалаху, Китай, США, більша частина Західної Європи, а також частина Африки та південно-східної Азії протягом останніх двох тижнів реєстрували зниження смертності.

Деякі країни скасовують карантинні обмеження, ЄС навіть натякнув на можливість повернення вакцинованих американських туристів цього літа.

Але чи може погіршення ситуації в Індії перетворитися на велику проблему для всього світу?

Наскільки серйозна ковідна криза в Індії?

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У крематоріях доводиться робити масові кремації через велику кількість тіл

У лютому, коли кількість смертей на день становила близько сотні, а випадків захворювання - близько 12 000, багато хто в Індії сподівався, що країна пережила найгірший пік пандемії.

Але з 17 квітня в країні щодня повідомляють про понад 200 000 випадків захворювання на Covid, що значно перевищує попередній пік у 93 000 випадків на день у вересні минулого року.

Смертність також зростала - в середньому 2 336 індійців помирали щодня протягом минулого тижня - вдвічі більше, ніж під час піку першої хвилі.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Деякі лікарні Нью-Делі не приймають нових пацієнтів з ковідом

"Індія вочевидь страждає, - говорить кореспондент BBC з питань здоров'я та науки Джеймс Галлахер. - Відчутний страх нагадує мені про початок пандемії, коли про коронавірус ще майже нічого не знали".

"Ковід може бути смертельним навіть за умови досконалої медичної допомоги, але коли лікарні перевантажені, тоді життя, яке можна було врятувати, втрачається", - додає він.

Ситуація особливо страшна в Делі, де не залишилося ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

Багато лікарень відмовляють новим пацієнтам, і принаймні у двох пацієнти помирали після закінчення запасів кисню.

Родичі хворих пишуть у соцмережах про брак місць у лікарнях, запасів кисню та апаратів ШВЛ.

На додачу, лабораторії також перевантажені, і результатів тестів доводиться чекати до трьох днів.

Тим часом крематорії працюють цілодобово.

Автор фото, Getty Images

Подібне відбувається й у інших великих містах. Загалом в Індії підтвердила майже 17 мільйонів інфекцій та 192 000 смертей.

Але дуже ймовірно, що ці цифри значно занижують кількість заражень та смертей.

Величезне населення країни та її логістичні проблеми ускладнюють тестування на коронавірус та точну реєстрацію смертей, що робить розуміння точних масштабів кризи в Індії складнішим, ніж, наприклад, у Європі чи США.

Наскільки гірше може стати?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Через хронічну нестачу кисню помирає багато людей, яких за інших умов можна було б врятувати

"На жаль, протягом наступних кількох тижнів ситуація значно погіршиться", - попереджає пан Галлахер.

"Урок, який ми засвоюємо раз за разом, полягає в тому, що стрибок у кількості випадків призводить до стрибка кількості смертей кілька тижнів", - говорить він.

"Навіть якби Індія могла миттєво зупинити розповсюдження вірусу, то смертність продовжуватиме зростати в геометричній прогресії, оскільки вже є стільки заражених. Звичайно, немає жодних ознак зменшення кількості нових інфекцій - як довго буде продовжувати зростати кількість випадків, залежатиме від успіху карантину і темпів імунізації".

Слід зазначити, що Індія ще не досягла найбільшої кількості випадків захворювання та смертності - до цього часу США зареєстрували 32 мільйони випадків та 572 000 смертей, згідно з даними Ресурсного центру коронавірусу Джонса Хопкінса станом на понеділок (26 квітня).

Також Індія не очолює списки хворих та смертей на мільйон населення - більша частина Європи та Латинської Америки повідомляє про значно більшу кількість.

Але саме чисельність індійського населення та різке збільшення кількості випадків та смертей викликають таке занепокоєння.

"Ми ніколи не бачили такої ситуації, коли система охорони здоров'я не може впоратися з поточною кількістю хворих на тлі постійного різкого збільшення нових випадків захворювання", - розповів ВВС Гаутам Менон, професор фізики та біології та експерт з моделювання інфекційних хвороб.

Коли медичні служби не справляються, люди вмирають з різних причин у значно більшій кількості - смерті, які не відображаються у статистиці коронавірусу.

Крім того, постачальники медичних послуг в Індії також мають набагато більші проблеми в охопленні свого величезного населення, і багато індійців взагалі не мають доступу до медичної допомоги.

Що це означає для решти світу?

Пандемія є глобальною загрозою.

З перших днів науковці та медичні експерти відстежували, як коронавірусна інфекція рухалася з країни в країну, через ​​авіаперевезення та глобалізовану світову економіку.

Автор фото, Getty Images

Дотепер національні кордони були дуже умовним бар'єром для поширення коронавірусу, і недоцільно - якщо не неможливо - вводити заборони на поїздки та закривати кордони на невизначений час.

Тож те, що відбувається в Індії, безсумнівно, пошириться по всьому світу, тим більше, що країна цілком може похвалитися найбільшою у світі діаспорою.

"Пандемія навчила нас, що проблема однієї країни - це проблема кожного", - додає Джеймс Галлахер.

"Коронавірус вперше виявили в одному місті Китаю, а зараз він усюди. Рекордна кількість випадків в Індії може перекинутися на інші країни, саме тому багато хто запровадив обмеження на поїздки, а високий рівень зараження є ґрунтом для нових варіантів вірусу.

Нова загроза?

Умови в Індії не сприяють глобальній боротьбі з ковідом.

"Висока кількість та щільність населення в Індії є ідеальним інкубатором для мутацій цього вірусу", - говорить Раві Гупта, професор клінічної мікробіології з Кембриджського університету.

Якщо вірусу дати час на мутацію в таких ідеальних умовах, це може значно подовжити та посилити тяжкість пандемії у всьому світі.

"Чим більше можливостей має вірус для мутації, тим більша ймовірність знайти спосіб заразити навіть тих людей, яким було зроблено щеплення", - додає Джеймс Галлахер.

Автор фото, Getty Images

Нові варіанти вірусу з Великої Британії, Бразилії та Південної Африки вже спричинили проблеми під час цієї пандемії, поширившись по всьому світу, і професор Менон попереджає про появу нових штамів у Індії.

"Відомо, що деякі з них пов'язані з ділянками білку шипа, які дозволяють вірусам краще прикріплюватися до клітин, а також зменшувати зв'язування антитіл", - каже він.

"Неможливо по-справжньому зупинити поширення варіантів. Наразі варіант B.1.617 (який вперше був виявлений в Індії) вже зафіксували у низці країн за межами Індії, швидше за все, в результаті завезення".

Професор Менон попереджає, що віруси продовжуватимуть мутувати і розвиватимуться, щоб уникнути імунітету, який може дати попередня інфекція або щеплення.

Питання зараз полягає в тому, як швидко це може статися.

"З наших спостережень за багатьма варіантами по всьому світу ми знаємо, що SARS-CoV-2 може мутувати, щоб досягти більшої трансмісивності. Наразі ми вважаємо, що вакцини все ще мають бути ефективними проти цих нових варіантів, але це може змінитися в майбутньому".

Як Індія (та решта світу) може зупинити поширення?

Зараз міжнародна спільнота докладає зусиль, щоб допомогти Індії подолати критичну нестачу кисню та руйнівний сплеск кількості випадків коронавірусу.

Британія почала надсилати апарати штучної вентиляції легенів та концентраторів кисню, а США скасовують заборону на відправлення сировини за кордон, що дозволяє Індії робити більше вакцин AstraZeneca.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У країні критично бракує кисню

Різні країни також пропонують допомогти з медперсоналом та засобами індивідуального захисту.

Індійський уряд затвердив плани з будівництва 500 заводів з генерації кисню по всій країні.

Однак ці заходи спрямовані на запобігання смертності, а не зараження. Для світу важливо, щоб Індія масово вакцинувала своє населення для запобігання поширення вірусу.

Індія має масштабну програму імунізації, виробляє 60% світових вакцин, тут базуються пів дюжини основних виробників, включаючи Інститут сироватки крові.

Автор фото, AFP

"Але широкомасштабна програма вакцинації дорослих проти такого вірулентного збудника, як SARS-Cov2, що викликає Covid-19, кидає безпрецедентні виклики", - повідомляє кореспондент BBC India Сутік Бісвас.

Найбільша у світі програма вакцинації в Індії розпочалася 16 січня і має на меті охопити 250 мільйонів людей до липня. Наразі кажуть, що лише близько 118 мільйонів отримали першу дозу. Це становить менше 9% населення.

Спочатку вакцинували медпрацівників та робітників передової, а згодом поступово почали щепити старших за 45 років.

Але сам масштаб імунізації такого великого населення та проблеми логістики та інфраструктури, які має країна, ускладнюють процес.

Експерти кажуть, що вакцинація потребує набагато більших темпів, щоб досягти своєї мети.

"Неясно, чи є в країні достатньо вакцин і державного потенціалу, щоб пришвидшити рух і розширити охоплення, щоб включити молодь", - говорить пан Бісвас.

Автор фото, Getty Images

Поки така величезна популяція не буде успішно вакцинована, це становитиме ризик для всього світу.

"Проблема таких інфекційних захворювань, як Covid-19, не є проблемою окремо взятої нації чи навіть невеликої групи країн. Вона має справді глобальний характер", - говорить професор Менон.

"Нам потрібна краща міжнародна співпраця з питань тестування, вакцинації та досліджень для загальносвітового добробуту", - додає він.

Як заявляли чиновники охорони здоров'я та політики з перших днів пандемії, "ніхто не в безпеці, поки всі не будуть у безпеці".