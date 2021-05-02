Найкращі фото їжі: китайський смак, правильна локшина і квіти бамії
Фото молодої щасливої сім'ї, яка готує їжу вдома в Китаї, отримало головну нагороду міжнародного конкурсу фотографій їжі.
Лі Хуайфен виграв конкурс Pink Lady Food Photographer of the Year 2021 зі знімком під назвою "Смак", зробленим у місті Ліченг, провінція Шаньсі.
"Цей знімок технічно досконало використовує світло та композицію", - каже засновниця та директорка конкурсу Керолайн Кеньон.
"Але те, що підіймає його до рівня історичної важливості - це глибина його оповіді та емоційність", - додає вона.
"Він розповідає про рік ізоляції та життя вдома, зі своїми найближчими родичами. Сцена залита любов'ю і нагадує про Мадонну з дитиною", - каже директорка.
"Винятковий знімок, який чудово демонструє, що фотографія не повинна шокувати чи турбувати, щоб бути чудовою або незабутньою", - підсумовує вона.
Конкурс проходить вже 10-й рік, судді переглянули майже 10 500 робіт із понад 70 країн світу, а переможців оголосили онлайн.
Ось деякі інші переможці у різних категоріях конкурсу.
Поверніть врожай додому: "Сушіння бамії", Ф Ділек Уяр, Туреччина
Фотограф весільної їжі Champagne Taittinger: "Усяке буває", Джон Армстронг-Міллар, Франція
Стиліст їжі: "Зимове багатство", Мартін Грюневальд, Німеччина
Премія Fujifilm за інновації: "Виготовлення рисової локшини", Абдул Момін, Бангладеш
Яблуко Pink Lady щодня: "Яблучний пиріг", Наталія Богубович, Польща
Вулична їжа: "Насолода", В'єт Ван Тран, В'єтнам
Портрети їжі Marks & Spencer: "Глазуровані груші", Гарріет Гаркорт, Австралія
Студент-фотограф року, за підтримки Королівського фотографічного товариства: "Буряковий натюрморт", Сара Бландфорд, Велика Британія
Інфлюенсери їжі: "Осіннє світло", Дебора Троккіа, Італія
Їжа на продаж Winterbotham Darby: "Вуличний торговець", Джозеф Сміт, Мальта
Усі фото надані Pink Lady Food Photographer of the Year 2021.