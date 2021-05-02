Найкращі фото їжі: китайський смак, правильна локшина і квіти бамії

Фото молодої щасливої сім'ї, яка готує їжу вдома в Китаї, отримало головну нагороду міжнародного конкурсу фотографій їжі.

Лі Хуайфен виграв конкурс Pink Lady Food Photographer of the Year 2021 зі знімком під назвою "Смак", зробленим у місті Ліченг, провінція Шаньсі.

Автор фото, Li Huaifeng

"Цей знімок технічно досконало використовує світло та композицію", - каже засновниця та директорка конкурсу Керолайн Кеньон.

"Але те, що підіймає його до рівня історичної важливості - це глибина його оповіді та емоційність", - додає вона.

"Він розповідає про рік ізоляції та життя вдома, зі своїми найближчими родичами. Сцена залита любов'ю і нагадує про Мадонну з дитиною", - каже директорка.

"Винятковий знімок, який чудово демонструє, що фотографія не повинна шокувати чи турбувати, щоб бути чудовою або незабутньою", - підсумовує вона.

Конкурс проходить вже 10-й рік, судді переглянули майже 10 500 робіт із понад 70 країн світу, а переможців оголосили онлайн.

Ось деякі інші переможці у різних категоріях конкурсу.

Поверніть врожай додому: "Сушіння бамії", Ф Ділек Уяр, Туреччина

Автор фото, F Dilek Uyar

Підпис до фото,

"Сушіння квітів бамії в Токаті, Туреччина. Жінки збирають квіти бамії з полів і нанизують їх на мотузки, потім сухі квіти падають, і бамія готова до використання взимку"

Фотограф весільної їжі Champagne Taittinger: "Усяке буває", Джон Армстронг-Міллар, Франція

Автор фото, John Armstrong-Millar

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"Зазвичай весілля йдуть за планом - але насправді цікаво фіксувати моменти, коли щось відбувається трохи не за сценарієм".

Стиліст їжі: "Зимове багатство", Мартін Грюневальд, Німеччина

Автор фото, Martin Grünewald / Frank Weinert

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"Зимове багатство - розкішний натюрморт зимових овочів та фруктів".

Премія Fujifilm за інновації: иготовлення рисової локшини", Абдул Момін, Бангладеш

Автор фото, Abdul Momin

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"Працівник перевіряє, чи правильно сушили рисову локшину".

Яблуко Pink Lady щодня: "Яблучний пиріг", Наталія Богубович, Польща

Автор фото, Natalia Bogubowicz

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"Запечені яблука в розрізі"

Вулична їжа: "Насолода", В'єт Ван Тран, В'єтнам

Автор фото, Viet Van Tran

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"Чотири молоді дівчини із задоволенням їли солодкий суп, і це змусило мене відчути, що життя прекрасне, хоча ми всі живемо у часи пандемії".

Портрети їжі Marks & Spencer: "Глазуровані груші", Гарріет Гаркорт, Австралія

Автор фото, Harriet Harcourt

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"Перед подачею груші залили винним сиропом зі спеціями".

Студентотограф року, за підтримки Королівського фотографічного товариства: "Буряковий натюрморт", Сара Бландфорд, Велика Британія

Автор фото, Sarah Blandford

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"Домашні буряки в мідній каструлі, готові до приготування".

Інфлюенсери їжі: "Осіннє світло", Дебора Троккіа, Італія

Автор фото, Deborah Trocchia

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"Королева місяця".

Їжа на продаж Winterbotham Darby: "Вуличний торговець", Джозеф Сміт, Мальта

Автор фото, Joseph P Smith

Підпис до фото,

"Жінка продає каперси та інші смаколики зі старої коляски на вулицях Марсашлокка, рибальського села на Мальті".

Усі фото надані Pink Lady Food Photographer of the Year 2021.

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