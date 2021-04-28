Де і коли Зеленський може зустрітись з Путіним

В'ячеслав Шрамович, Ілля Барабанов

BBC

1 година тому

Автор фото, kremlin.ru / president.gov.ua Підпис до фото, Навіть саме місце можливої зустрічі Путіна та Зеленського може мати велике символічне занчення

Київ та Москва активно домовляються про особисту зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним - це підтверджують обидві сторони.

У Кремлі кличуть українського президента до себе й готові говорити лише про "двосторонні відносини", до яких, за переконанням російської влади, питання війни на Донбасі не входить.

Політологи категорично не радять українському президенту їхати до Москви, адже це виглядатиме поїздкою "васала до царя".

Чи справді переговори між Путіним і Зеленським можуть пройти у російській столиці?

На Донбасі чи в Москві

Автор фото, Офіс президента України Підпис до фото, Зеленський розповів, що доручив Андрію Єрмаку та своєму офісу вести переговори про зустріч з Путіним

В Офісі президента (ОП) України наразі не поспішають анонсувати деталі зустрічі лідерів - кажуть, надто рано говорити про це.

"Поки що не можу назвати ні дату, ні місце проведення цих перемовин. Але я абсолютно впевнений, що вони будуть дуже змістовними, тому що є багато про що говорити... Ці переговори можуть стати знаковими та історичними", - розповів голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак каналу "Україна 24".

Сам Володимир Зеленський у понеділок озвучив, що "все йде до того, що ця зустріч буде", і домовляється про неї згаданий Андрій Єрмак.

А радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що у російського президента вже "фактично прийняли пропозицію" про зустріч, "а те, чим обставляється цей факт, є технічною стороною".

Раніше президент України закликав Володимира Путіна зустрітися "у будь-якій точці українського Донбасу".

На це Путін відповів готовністю "прийняти президента України у Москві".

Речник Кремля Дмитро Пєсков згодом підтвердив, що переговори про зустріч справді йдуть. З російського боку їх веде заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Водночас Пєсков повторив, що російський президент не буде говорити про Донбас - Москва наполягає, щоб Київ вів прямий діалог про це з так званими "ДНР" і "ЛНР".

Так само речник Кремля сказав, що від України не надходили конкретні пропозиції провести зустріч десь, окрім Москви.

Чи треба їхати в Москву?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Путін та Зеленський зустрічали як президенти один раз у грудні 2019 року в Парижі за участі Меркель та Макрона

"Їхати в Москву категорично недопустимо. Адже Росія покаже це не рівноправними переговорами, а саме як "васал приїхав до царя", - вважає Ганна Шелест, директорка програми безпекових студій "Української призми".

"Від російської пропаганди й так іде повна неповага до українського президента і України. І будь-який жест, який виглядає, ніби "ми приїжджаємо до них", може бути показаний як "викликають на килим" або "Україна здається", - додає вона.

Ганна Шелест відзначає, що наївно і помилково було б серйозно очікувати, що Володимир Путін погодиться на зустріч з Зеленським на Донбасі.

Інший український політолог Петро Олещук називає неможливим візит Зеленського до Москви за нинішніх умов.

"Ми говоримо, що Росія веде військову агресію проти України. У такій ситуації переговори на найвищому рівні проводяться або в місці проведення бойових дій, як пропонував Зеленський, або ж на нейтральній території. У випадку збройної агресії офіційний візит українського лідера до Москви неможливий", - пояснює Петро Олещук.

Зрештою, не допускає візиту українського лідера до російської столиці і голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук.

"Ніколи президент України не поїде в Москву домовлятися щодо війни на Донбасі. Якщо у Путіна виникає ідея переговорів в глобальному масштабі відносин між Україною і Росією, то це може бути тільки нейтральна країна, скажімо Фінляндія або Швейцарія", - розповів Леонід Кравчук в ефірі "4 каналу".

Київ як місце зустрічі також не розглядається.

Андрій Єрмак в інтерв'ю "Лізі" розповів, що до української столиці Путіна ніхто не запрошує: "Я вважаю, що це некоректно".

Де можуть зустрітися

Автор фото, kremlin.ru Підпис до фото, Володимир Путін каже, що готовий говорити з Зеленським, але не про Донбас - Кремль давно просуває ідею про прямого діалогу Києва з так проросійськими утвореннями "ДНР" і "ЛНР". У Києві ж їх не вважають самостійними та відмовляються вести офіційні переговори

Політологи вважають, що для зустрічі Зеленського та Путіна підійшла б будь-яка третя країна.

"Навіть переговори на білоруській території, попри весь нинішній складний контекст Білорусі, були б політично кращим варіантом, ніж приїзд до Москви", - каже Ганна Шелест.

Так само вона називає допустимим майданчиком для переговорів Туреччину.

Або ж Ізраїль - український посол в цій країні Євген Корнійчук недавно розповів телеканалу i24News, що Україна запропонувала ізраїльському прем'єру Беньяміну Нетаньягу стати посередником між Києвом і Москвою.

Водночас Ганна Шелест критикує українську владу за надто багато озвучених варіантів: "Протягом одного тижня Київ одночасно говорить про посередництво Франції і Німеччини, потім про залучення Британії, Канади та США, а потім про Ізраїль. Це розпорошує увагу, тут треба чіткіша позиція".

А російський політолог Олег Бондаренко нагадує, що Париж як можливе місце для зустрічі Зеленського та Путіна пропонував президент Франції Макрон.

Коли

Автор фото, Офіс президента України Підпис до фото, Володимир Зеленський знову виступив за розширення "нормандського формату" (тобто переговорів Україна-Росія-Німеччина-Франція). "Це може бути розширення Нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями", - заявив він пі час нещодавнього візиту на Херсонщину

Відкритим залишається і питання про час зустрічі.

Це може залежати від дати зустрічі Володимира Путіна з президентом США Джозефом Байденом.

Щоправда, невідомо, коли відбудуться і ці переговори.

"Називалися різні дати в червні, але поки що Кремль не підтвердив зустріч 15-16 червня. Ці речі будуть координувати між собою, тому що і Україна буде на порядку денному зустрічі Путіна з Байденом, але невідомо, як це зроблять технічно", - каже Олег Бондаренко.

А Ганна Шелест вважає, що зустріч українського та російського президентів може відбутися і раніше переговорів Путін-Байден.

"Не обов'язково прив'язуватися до зустрічі Путін-Байден, тому що там на порядку денному буде не тільки питання України. Скоріше за все, Росія буде просувати якомога більше питань, не пов'язаних з Україною, адже тут в них невигідні позиції у порівнянні з Іраном, Сирією або ядерною зброєю. Тому це варто розглядати окремими треками і не пов'язувати ні в часі, ні в програмі", - пояснює експерт.

Петро Олещук припускає, що Київ та Вашингтон у будь-якому разі мають узгодити свої позиції щодо зустрічей з Володимиром Путіним.

Політолог також прогнозує важкий і довгий процес організації переговорів Зеленського з Путіним: "На нас чекає довгий обмін заявами, нотами і закликами, які, можливо, не завжди будуть і дипломатичними".

Зустріч заради зустрічі

Автор фото, Скріншот Підпис до фото, 22 квітня Міноборони Росії оголосило завершення навчань і повернення військ у свої частини з західних кордонів. Але оглядачі кажуть, що більша частина техніки все ще залишається біля України

"Ця зустріч більше потрібна Зеленському, ніж Путіну", - вважає російський політолог Олег Бондаренко.

"Хоча, якщо після такої зустрічі можуть пом'якшити конфронтаційний тон відносин із Заходом, Росії це теж може бути корисно", - додає він.

"Але поки що це все розмова про можливості. Всі лідери розуміють, що треба зустрічатися і домовлятися, що поганий мир кращий за війну", - каже Бондаренко.

Український експерт Петро Олещук відзначає, що через ініціативу переговорів Київ укотре демонструє готовність до дипломатичного шляху врегулювання конфлікту: "Коли ми переходимо у формат переговорів, це у будь-якому випадку суттєво знижує ймовірність військової ескалації".

А Ганна Шелест попереджає, що не варто організовувати "зустріч заради зустрічі".

"В ОП є сподівання, що лише під час особистих переговорів з Путіним - у чотиристоронньому чи двосторонньому форматі - можна хоч чогось досягти: обміну заручниками, чергового припинення вогню чи ще чогось. Але важливо, щоб ця зустріч не стала самометою", - каже вона.

І сумнівається у тому, що початок розмов про переговори справді є свідченням деескалації напруги між Києвом та Москвою, особливо на фоні "провокаційних заяв російського президента".

"Заява про "хай приїжджає до Москви" - це готовність до діалогу, чи це тролінг українського президента?" - запитує Ганна Шелест.

На її думку, наразі немає переконливих свідчень про те, ніби Росія дійсно відмовилася від важеля тиску на Україну у вигляді військ на її кордонах і в Криму.

"Восени очікуються великі навчання ("Запад-2021". - Ред.), влітку - саміт Кримської платформи і 30-річчя незалежності. Це будуть напружені моменти, коли росіяни захочуть побрязкати зброєю", - резюмує Ганна Шелест.