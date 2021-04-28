Військові попередили Макрона про можливість громадянської війни у Франції

1 година тому

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Французький уряд засудив відкритий лист військових про те, що країна прямує до "громадянської війни" через релігійний екстремізм з боку ісламістів.

Звернення, опубліковане в консервативному журналі Les Valeurs Actuelles, підписали близько 1 000 військовослужбовців, серед яких - 20 генералів у відставці.

Лист звинувачує "фанатиків" у розділенні суспільства та наголошує, що ісламісти захоплюють територію країни.

Журнал, відомий своєю підтримкою правих політиків, опублікував лист 21 квітня, в 60-ту річницю невдалого путчу ультраправих військових з метою повалення генерала Шарля де Голля і встановлення військової хунти.

"Настали важкі часи, Франція у небезпеці", - заявили підписанти.

Лідерка ультраправих та кандидатка у президенти на виборах-2022 Марін Ле Пен підтримала колишніх генералів.

Члени уряду президента Макрона засудили звернення.

"Два незмінних принципи спрямовують дії військових щодо політики: нейтралітет і лояльність", - написала у Twitter міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі.

Раніше вона попередила, що всі підписанти, які служать у збройних силах, будуть покарані за порушення закону, який вимагає від них залишатися політично нейтральними.

Про що лист

Документ попереджає президента Макрона, його уряд і депутатів про "кілька смертельних небезпек", які загрожують Франції, зокрема про "ісламізм та орди з передмість".

Йдеться про зубожілі іммігрантські передмістя великих міст, де поширюються злочинність, а подекуди й джихадистські ідеї.

"Ми - ті, хто навіть у відставці залишаємося солдатами Франції, не можемо в нинішніх умовах залишатися байдужими до долі нашої прекрасної країни", - йдеться в листі.

Підписанти заявляють, що в певних мешканців є прагнення розв'язати "расову війну" за допомогою нападок на пам'ятники та аспекти французької історії.

"Вони зневажають нашу країну, її традиції, її культуру і хочуть бачити, як вона зникає, забираючи її минуле та її історію", - йдеться в заяві.

Вони також звинувачують уряд у бажанні використати поліцію "як цапів-відбувайлів", яких кинули придушувати протестний рух "жовтих жилетів", спровокований економічними проблемами, а вулиці заполонили злочинці.

"Тому абсолютно необхідно, щоб ті, хто керує нашою країною, знайшли в собі мужність викорінити ці небезпеки. Для цього часто достатньо бездоганно застосовувати чинні закони", - закликають підписанти уряд.

Вони попереджають, що якщо не буде вжито заходів, це призведе "до втручання наших активних товаришів в ризиковану місію захисту наших цивілізаційних цінностей і захисту наших співвітчизників на території країни".

"Часу відкладати більше немає, інакше завтра громадянська війна покладе край цьому хаосу, що наростає, а кількість смертей, за які ви будете нести відповідальність, буде обчислюватися тисячами", - наголошують генерали у відставці.

У Франції є кілька тисяч генералів у відставці та в запасі, а лист підписали лише 20 з них, каже Г'ю Скофілд, кореспондент ВВС у Парижі.

Однак те, що лист взагалі написали, є ознакою небезпечних часів, а підтримка Марін Ле Пен означає, що ці теми й надалі знаходитимуть відгук за рік до президентських виборів у Франції, каже кореспондент ВВС.

Реакція

Французьким військовослужбовцям (чинним та резервістам) заборонено висловлювати громадську думку щодо релігії та політики, і пані Парлі закликала покарати тих, хто підписав лист.

"Для тих, хто порушив правила резерву, плануються санкції, і якщо серед підписантів є чинні солдати, я попросила начальника штабу збройних сил застосувати правила ... тобто санкції".

Про це міністр повідомила радіомережі France Info в понеділок.

Парлі також згадала колишнього генерала Іноземного легіону, якого виключили з армії за участь в акції проти мігрантів у Кале.

Збіг у часі

Міністр промисловості Франції Аньєс Паньє-Рунакер заявила France Info, що "беззастережно засудила" генералів, "котрі закликають до повстання ... через 60 років після путчу проти де Голля".

Тоді у невдалому державному перевороті взяли участь генерали, що прагнули завадити Алжиру - тоді ще французькій колонії - здобути незалежність.

Однак французький політик-націоналіст Марін Ле Пен привітала цей лист і закликала генералів приєднатися до неї у "битві за Францію".

Її реакція надійшла у день, коли у передмісті Парижа тунісець з вигуками "Аллах акбар!" зарізав працівницю поліції. Напад розглядають як можливий терористичний акт.

Чому Марін Ле Пен підтримала цей лист

Багато французьких ЗМІ здивовані тим, що Марін Ле Пен підтримала генералів.

На заграванні з потенційними путчистами спеціалізувався її батько. Він підтримував противників генерала де Голля 60 років тому. Але Марін Ле Пен та її оновлене "Національне об'єднання" намагається відійти від цієї ультраправої спадщини.

То вона помилилась? Деякі вважають, що так.

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Підтримка колишніх генералів - навіть кабінетних, - які вочевидь виходять за межі та втручаються у політику, дозволить президенту Макрону зобразити її як традиційного французького реакціонера, спадкоємицю її батька та політики режиму Віші, який був союзником Гітлера.

Праві виборці, яких могли спокусити її недавні заяви щодо ЄС, тепер, можливо, двічі подумають.

Але, з іншого боку, можливо, Марін Ле Пен вирішила, що у неї немає іншого вибору, окрім як підтримати лист. Зрештою, ніхто не вважає, що існує серйозна ймовірність військового перевороту, тому вона не думала, що її можна звинуватити у підбурюванні до заколоту.

Нагадаємо: Франція анонсувала спірний законопроєкт, спрямований на боротьбу з тим, що президент Макрон назвав "ісламістським сепаратизмом".

Однак деякі критики як у Франції, так і за кордоном звинувачують уряд в нападі на іслам.