Чому сльози можуть посприяти успіху в бізнесі

Дугал Шоу

Бізнес-кореспондент, BBC News

58 хвилин(и) тому

Автор фото, HumaniTea

Проєкт ВВС "Секрети генеральних директорів" розповідає історії підприємців з усього світу. Цього разу ми поспілкувалися з Тіною Чен, засновницею бренду веганських напоїв HumaniTea. Вона розповіла, як запустити бізнес в іншій країні й не пасувати перед труднощами.

28-річна Тіна Чен називає себе соло-підприємцем (solopreneur) - людиною, яка організовує або керує бізнесом самостійно, виконуючи одночасно різні функції та поєднуючи різні посади.

Вона запустила лінійку веганських напоїв з молочним чаєм HumaniTea.

Тіна заснувала компанію в Лондоні у грудні 2018 року, і, попри пандемію, її бізнес стабільно розвивався. Нещодавно після успішної краудфандингової кампанії вона запустила заводське виробництво свого продукту та продала понад 5 000 пляшок напоїв.

Цього року за допомогою програми Kickstart вона наймає двох перших працівників.

Але власний бізнес - справа не з легких. Тіна була на межі вигоряння і попереджає про труднощі - особливо, якщо ви розраховуєте лише на себе.

Автор фото, HumaniTea Підпис до фото, Зараз Тіна продає свій напій у банках і намагається знайти місце для його зберігання

Бізнес-ідея Тіни виникла з її азійсько-американського походження.

Вона народилася на Тайвані, а коли їй виповнилось чотири, родина переїхала до Лос-Анджелеса.

На Тайвані її сім'я пила чай з бульбашками (bubble tea) - солодкий напій, що поєднує в собі ароматний чай з додаванням молока, фруктового соку і солодких кульок тапіоки. Цей напій був також популярний у тайванській громаді в Каліфорнії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бульбашковий чай з'явився на Тайвані у 1980-х роках і зараз популярний у всьому світі

Тіна навчалася в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA), де долучилася до клубу підприємців та спостерігала, як друзі збирають величезні суми для реалізації своїх ідей за допомогою краудфандингових сайтів.

Далі був рік за обміном у Лондоні, що дав уявлення про місто, в якому вона вирішила залишитись після отримання ступеня MBA в Імперському коледжі.

Під час перебування у Британії Тіна помітила, що в супермаркетах продають багато лате, а от на ринку чайних напоїв є прогалина. Так виникла ідея приготувати версію свого улюбленого дитячого напою з веганським молоком і низьким вмістом цукру - саме цей тренд ставав дедалі популярнішим.

Оскільки досвіду в харчовій промисловості у неї не було, вона почала експериментувати на домашній кухні з рецептами, які знайшла в інтернеті.

Тіна на собі відчула усі труднощі відкриття власної справи без чиєїсь допомоги.

"Я шукала компаньйона, але не знайшла людину, яка захотіла б вкластися у цей бізнес на 110%, як це зробила я", - каже вона.

Спочатку Тіна сама готувала і продавала свій товар у наметі на ринку Боро в центрі Лондона.

Вона готувала і розливала у пляшки свої фірмові чаї після опівночі на орендованій кухні, а наступного ранку продавала їх на ринку.

Нічна оренда кухні коштувала дешевше, та й людей там було набагато менше.

У такому режимі на сон часу майже не лишалося.

Зрештою недосипання і перевантаження взяли своє, і в якийсь момент вона сильно ошпарилася гарячою водою.

"Саме тоді я зрозуміла, що турбота про себе дуже важлива, коли починаєш свій бізнес", - каже вона.

Були й інші невдачі: суперечка про авторське право на назву її компанії, яку вона зрештою змінила, інцидент з чайним листям, яке загубилося під час перевезення, і це відклало промислове виробництво її продукту на місяць.

"Це може здатися дуже особистим, - каже Тіна, - але у важкі моменти я не стримувала сліз. І відчула, що плач допомагає мені вивільнити емоції, відчути себе краще. Це гарний спосіб відновити внутрішній баланс".

Допомогли й поради ментора. Він закликав не зациклюватися на проблемах, а натомість зосередитися на можливих рішеннях.

Її чай зараз продається в десятках продуктових магазинів і ресторанів Лондона. Вона планує поступово збільшувати свої складські запаси, в тому числі за кордоном, а також розширювати асортимент продукції та продавати більше чаю через вебсайт.

Автор фото, HumaniTea Підпис до фото, Тепер її напої продають у невеликих спеціалізованих супермаркетах

Тіна вважає, що для таких "соло-підприємців", як вона, життєво важливо створити мережу підтримки, щоб пережити важкі часи.

Через бізнес-центр Британської бібліотеки вона знайшла наставника.

Завдяки мережевим організаціям на кшталт Bread & Jam створила групу колег, жінок-підприємців у харчовій сфері. Вони регулярно спілкуються у WhatsApp, підтримують одна одну практично та емоційно.

А консультативну допомогу дівчина отримує через навчальні програми Імперського коледжу Лондона - Virgin StartUp і Enterprise Lab.

Тіна навчилася звільняти вихідні від роботи, щоб проводити час з друзями.

"Починаючи бізнес самотужки, ви можете почуватися самотньо, але так не повинно бути. Зараз у мене немає відчуття, що я зовсім одна", - каже Тіна.

"Підприємництво - це насправді злети і падіння".