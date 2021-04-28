"Щоб зупинити поставки Україні". Болгарія підозрює росіян у вибухах на складах зброї

1 година тому

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Прокуратура Болгарії оголосила, що бачить зв'язок між вибухами на збройних складах та спробами отруїти бізнесмена Еміліяна Гебрева, в яких Софія минулого року звинуватила трьох російських громадян. Росіяни перебували в Болгарії, коли сталися вибухи.

Йдеться про чотири вибухи, які пролунали на складах зброї і збройних заводах з листопада 2011 року по 2020 рік.

Як заявила на брифінгу представник головного прокурора країни Сійка Мілева, є схожість між цими вибухами і спробами отруєння трьох болгарських громадян, в тому числі Гебрева, а також іншими важкими злочинами на території інших держав.

"Шестеро російських громадян перебували на території Болгарії в той час, коли сталися вибухи і коли були спроби отруєння трьох болгарських громадян", - сказала Мілева.

За її словами, слідство зібрало докази, які "дозволяють з високим ступенем певності зробити висновок, що метою дій російських громадян було припинення поставок спеціальної продукції в Грузію та Україну".

16 квітня чеська влада заявила, що російських громадян підозрюють у причетності до вибухів на збройних складах у Чехії.

Представниця болгарської прокуратури сказала, що вони встановлюють контакти з правоохоронними органами Чехії, щоб провести об'єднане розслідування.

У лютому минулого року Болгарія назвала імена трьох росіян, обвинувачених у спробі отруєння Гебрева, його сина Христо Гебрева і директора їхньої компанії. Прокуратура Болгарії тоді заочно пред'явила їм звинувачення.

За її версією, в 2015 році Гебрева намагалися отруїти в Софії невідомою речовиною. Болгарські ЗМІ писали, що це могла бути речовина класу "Новачок".

Що вибухнуло

Перший вибух на території Болгарії стався 17 листопада 2011 року поблизу села Долні дол. Вибухнув склад, що належить компанії EMKO. Це компанія Гебрева.

Були знищені боєприпаси, які планували поставити міністерству оборони Грузії. Вони також належали бізнесменові.

Другий випадок стався в 2015 році біля села Іганово. Тоді вибухнув склад на державному заводі "ВМЗ-Сопот". Частина знищеної продукції була власністю EMKO, сказала представниця прокуратури Болгарії.

Третій вибух пролунав того ж року на тому ж заводі "ВМЗ-Сопот", нагадала вона. Пізніше в Софії сталася пожежа в Інституті спеціальної техніки, де зберігалися докази у справі про вибухи. Пожежно-технічна експертиза дійшла висновку, що це був підпал.

Четвертий випадок був минулого року в місті Мигліж, де вибухнув склад вибухових речовин на заводі "Арсенал", розповіла Мілева. У всіх чотирьох випадках є спільні риси, що відрізняють їх від інших таких подій в Болгарії, випливає з її слів.

При цьому конкретні причини вибухів досі не встановлені.

Болгарія після Чехії

17 квітня чеська поліція повідомила, що оголосила в розшук двох російських громадян у зв'язку з тяжким злочином.

За даними поліції, вони пересувалися по території країни, використовуючи кілька паспортів на різні імена, зокрема Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Поліція також продемонструвала фото тих же чоловіків, яких 2018 році показувала британська поліція як підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

За даними розслідувачів групи Bellingcat, насправді це офіцери російського ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін.

Пізніше чеські служби безпеки повідомили, що підозрюють росіян в причетності до вибухів на складах зброї. Вибухи пролунали в селі Врбетіце 2014 року і забрали життя двох людей.

За даними місцевих ЗМІ, вони хотіли зупинити експорт озброєння в Україну або в Сирію. Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала це "маразматичним парадом".

17 квітня влада Чехії заявила, що висилає 18 російських дипломатів через підозри в причетності російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів. Росія відповіла висланням 20 співробітників чеського посольства.

Після цього Прага оголосила про висилку ще 63 росіян, а Москва обмежила право посольств "недружніх країн" наймати на роботу громадян Росії.