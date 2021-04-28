Нудний президент. 100 днів Байдена в Білому домі

Кирило Белянінов

BBC News, Вашингтон

1 година тому

Автор фото, EPA

Цього тижня Джо Байден відзначить 100 днів на посаді президента США. Після інавгурації він пообіцяв президентство без "несподіванок", найближчі чотири роки будуть присвячені тільки рішенням "невідкладних проблем". BBC вивчила, що зумів зробити керівник Білого дому за 100 днів.

У відповідь на прохання коротко описати перші місяці президентства Джо Байдена більшість американських політологів зазвичай вдаються до звороту "Нудно".

"Якщо дійсно використовувати тільки одне слово, то це буде "нормальність", - говорить Джон Пітні, викладач коледжу Кларемонт Маккенна. - Тепер протягом декількох днів можна спокійно не стежити за новинами, не хвилюючись, що ми пропустили якийсь скандал або черговий президентський твіт, що загрожує обвалити фондовий ринок".

Сам Байден під час своєї передвиборчої кампанії говорив, що його головна мета - "знизити температуру у Вашингтоні", згладивши розбіжності між демократами і республіканцями.

Судячи з опитувань громадської думки, зробити це йому поки що не вдалося.

За даними спільного опитування радіостанції NPR, телепрограми PBS NewsHour і компанії Marist, яке вийшло на початку цього тижня, діяльність 46-го президента схвалюють 53% американців.

Ця цифра вища, ніж показники Трампа за весь час його президентства, хоча й нижча за більшість інших президентів США на початку першого строку. Але при цьому рішеннями Байдена задоволені 93% прихильників демократів, і лише 12% республіканців.

"Рейтинги Трампа ніколи не були особливо високими, але вони були стабільними всі чотири роки, - каже Джон Пітні. - Навіть Барака Обаму на початку президентства підтримували 93% демократів, і майже 37% республіканців. Так що після перших 100 днів Байден все ще залишається президентом розколотої країни".

Епідемія

Від першого дня перебування Джо Байдена при владі в Білому домі не дуже приховували, що новий президент в першу чергу має намір вирішити дві проблеми: розгорнути масштабну програму вакцинації і переконати Конгрес схвалити нову програму економічної допомоги жителям країни.

"Коли я обійняв цю посаду, я вирішив - і це був порівняно простий, базовий висновок - що мене вибрали, щоб я вирішував проблеми, - сказав сам президент США в березні цього року. - Найнагальніші проблеми для американців - це ковід та економічні складнощі, з якими зіткнулися мільйони людей".

Ще під час передвиборчої кампанії Байден обіцяв, що у перші 100 днів його президентства зроблять 100 млн уколів вакцини від коронавірусу.

Цього результату вдалося домогтися на 58-й день Байдена при владі.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Черга до центру вакцинації у Флориді

Потім "планку" підняли до 200 млн доз за ті ж перші 100 днів. Про виконання цього завдання американська влада відзвітувала за вісім днів до призначеної дати, 22 квітня.

Загалом до кінця квітня в різні штати доставили 290 млн доз вакцини, зробили більше 230 млн щеплень. Зараз у США повністю вакциновані майже 96 млн людей, або 37% всього населення.

Розробка і виробництво вакцин були схвалені адміністрацією Трампа, але саме при Байдені з'явилися сотні майданчиків для масової вакцинації, а доставку вакцин визнали пріоритетом федеральної влади.

В результаті знизилися показники смертності від ковіду: в день інавгурації Байдена цей показник в США сягав 3 тис. людей на день. Сьогодні цифра не перевищує 700 осіб, а загальне число заражень знизилося на 73%.

"Зараз майже половина американців вже отримали щонайменше першу дозу вакцини, - говорить виконавчий директор Американської асоціації громадського здоров'я. - Але більше 20% населення категорично не згодні вакцинуватися. Так що адміністрації Байдена належить вирішити ще одну проблему - переконати майже чверть населення країни у необхідності щеплень".

Економіка

Перші тижні в Білому домі Байден відзначив передачею в Конгрес нового законопроєкту з гучною назвою The American Rescue Plan ("Американський план порятунку"). Проєкт стимулювання економіки, яка постраждала від пандемії, оцінили в 1,9 трлн доларів.

План передбачав одноразові виплати до 1,4 тис. доларів для кожного американця, програму пільгових і безоплатних кредитів для малого і середнього бізнесу, нові виплати для дітей, продовження допомоги для безробітних та розширення мораторію на виселення орендарів, які не змогли через епідемію оплачувати житло.

Попри опір республіканців у Конгресі, законопроєкт ухвалили.

Економісти вважають, що завдяки заходам стимулювання економіки, а також через прискорені терміни вакцинації американська економіка цього року може вирости на 7%.

За офіційними даними, сьогодні майже у 10 млн американців немає роботи, але ці цифри поступово скорочуються. У перші 100 днів президентства Байдена в країні створено понад 1,2 млн нових робочих місць, але показник безробіття все ще 6%.

Зовнішня політика

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Перші зовнішньополітичні рішення Байдена стали несподіванкою для політологів.

"Усі без винятку вважали, що адміністрація буде в першу чергу займатися проблемами епідемії і економікою, відклавши на потім ключові зовнішньополітичні рішення, - говорить професор університету Стоні-Брук Джонатан Сандерс. - Але Байден вже у перші тижні зробив відразу кілька максимально жорстких кроків саме у зовнішній політиці".

Ще в кінці січня нова адміністрація оголосила, що президент розпорядився провести масштабний аналіз політики щодо Москви. Ще до того, як підготовлений кількома відомствами документ передали в Білий дім, у Вашингтоні оголосили про серію нових санкцій проти Кремля.

Санкції введені через втручання Москви у вибори 2020 року, масштабну кібератаку, що отримала назву SolarWind, а також через застосування Кремлем "зброї масового ураження" - саме так розцінили у Вашингтоні спробу отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Справжній скандал в американсько-російських відносинах вибухнув після того, як в інтерв'ю телекомпанії ABC Байден без особливих роздумів визнав, що вважає Путіна "вбивцею".

При цьому, щоправда, офіційні особи у Вашингтоні постійно підкреслювали, що санкції стосуються лише "минулих гріхів" Москви, нова адміністрація має намір побудувати з Кремлем "стабільні і передбачувані відносини". Першим кроком до таких відносин має стати зустріч лідерів двох держав, яка може пройти в Європі вже у середині червня.

(В Україні також вважають, що Байден вплинув на рішення Росії почати деескалацію біля українських кордонів у квітні. Саме під час розгортання російських військ новий президент вперше поговорив телефоном з Володимиром Зеленським та висловив підтримку суверенітету України. А трохи пізніше Байден запропонував Путіну зустрітися у третій країні, щоб обговорити "весь спектр питань" відносин між США та Росією. - Ред.)

Щодо Тегерана і Пекіна, які поряд з Москвою зазвичай згадуються в списку "головних супротивників Америки", подібних кроків Байден робити не став. Він відмовився скасувати введені Трампом санкції, хоча саме це в Ірані називали головною умовою для повернення до переговорів про долю іранської ядерної програми.

Байден також залишив в силі додаткові торгові мита, введені Трампом щодо Китаю, затвердив нові санкції проти Пекіна через переслідування опозиції в Гонконзі і репресій проти уйгурського населення в провінції Синьцзян.

Нова адміністрація схвалила ініціативу Конгресу про введення заборони на продаж військової техніки і озброєнь Саудівській Аравії, і, попри протести Анкари, офіційно визнала масові вбивства і депортацію вірмен в Османській імперії "геноцидом".

Імміграція

У Вашингтоні підрахували, що у перші 100 днів президентства Байден скасував 62 виконавчих розпорядження, підписаних Трампом.

Серед іншого Байден відновив членство США у Всесвітній організації охорони здоров'я і Паризькій угоді з клімату.

Частина скасованих розпоряджень стосувалася зміни імміграційної політики.

За рішенням Байдена припинили будівництво нових ділянок стіни на кордоні з Мексикою, скасували обмеження на в'їзд в США громадянам 13 близькосхідних і африканських країн, більшість населення в яких складають мусульмани.

Але передвиборчі обіцянки Байдена послабити імміграційні заборони призвели до нової кризи на південних кордонах США. За офіційними даними, кожен місяць перетнути кордон Сполучених Штатів намагаються майже 80 тис. людей з країн Латинської Америки, включно з дітьми.

Тимчасові притулки для таких мігрантів зараз переповнені, попри те, що адміністрація Байдена розпорядилася терміново відкрити нові місця для утримання нелегалів. Багатьом з тих, хто намагався знайти притулок в США, відмовили з посиланням на ситуацію з епідемією коронавірусу.

Зброя

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Один з останніх випадків масової стрілянини у США стався на складі FedEx в Індіані 16 квітня

Під час виборчої кампанії Байден обіцяв посилити закони про зброю в США, ввести суворіші покарання за поліцейське насилля і доручити міністерству юстиції аналіз всіх випадків порушення правоохоронцями прав громадян.

Поки що жодну з цих обіцянок не реалізували. Тільки в цьому році в США зареєстрували 163 інцидентів з масовою стріляниною, в результаті кожного з яких загинуло кілька людей.

Але перший виконавчий указ, підписаний Байденом в кінці березня, лише обмежує обіг так званих "пістолетів-примар" - зброї, зібраної з запчастин, замовлених на інтернет-сайтах.

Для більш серйозних реформ, включно з введенням заборони на продаж штурмових напівавтоматичних гвинтівок і магазинів підвищеної місткості до них, Байдену потрібно заручитися підтримкою Конгресу.

Позиція республіканців, які виступають проти подібних обмежень, навряд чи дозволить йому це зробити.

Соціальні мережі

Під час передвиборчої кампанії консервативні видання нерідко називали Байдена "кандидатом з бункера".

Протягом декількох місяців він дійсно строго дотримувався всіх карантинних правил, проводячи всі передвиборчі заходи виключно по відеозв'язку з підвалу свого будинку в штаті Делавер.

На відміну від свого попередника, 46-й президент США не надто активний в соцмережах. У його офіційному акаунті в Twitter, наприклад, в середньому з'являється не більше шести повідомлень на день.

За час свого президентства Трамп опублікував більше 26 тисяч твітів, розміщуючи по 18 публікацій на день.

У Вашингтоні підрахували, що за чотири роки президентства Трамп провів у соціальних мережах дев'ять діб.