Нова версія iOS. Стежити за вами стане важче

8 хвилин(и) тому

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Компанія Apple випустила нову версію операційної системи iOS для iPhone та iPad. Вона додасть на пристрої низку нових функцій, але головні нововведення стосуються приватності користувачів та захисту їхніх персональних даних. Ось що про це варто знати.

Спитати дозволу

Можливо, не всі про це здогадуються, але мобільні додатки мають змогу збирати величезну кількість даних про власника iPhone чи iPad. Ці дані, з-поміж іншого, нерідко продаються стороннім компаніям, які згодом можуть використовувати їх у маркетингових кампаніях - переважно, аби пропонувати користувачу рекламу.

Якийсь додаток у фоновому режимі відслідковує ваші переміщення та місця, в яких ви найчастіше буваєте; інший знає, придбанням яких товарів ви цікавитеся; третій має доступ адреси електронної пошти або ж у курсі, якими іще додатками ви користуєтеся.

Хоча окремо ці дані часто є обезособленими і частковими, в сукупності вони дозволяють сформувати щось на кшталт віртуального портрету - на основі ваших звичок, інтересів та вподобань.

Як усе це працює, Apple нещодавно показала у вигаданій, але цілком реалістичній історії "Один день у житті ваших даних" - на прикладі батька й доньки, які відправилися на звичайну прогулянку і навіть не здогадуються, як багато інформації про себе віддали за цей час різноманітним компаніям.

Ключове нововведення нової версії iOS полягає саме в тому, аби дати користувачам змогу заборонити додаткам збирати про себе такі дані.

Відтепер нові версії додатків під час першого запуску повинні будуть запитувати дозволу на збір подібної інформації про користувача.

Враховуючи те, що такий дозвіл, за оцінками, погодиться дати дуже небагато людей, фахівці говорять про те, що нові правила можуть стати справжнім струсом для ринку мобільних додатків.

Проти нового функціоналу на пристроях Apple активно протестувала Facebook: минулого року Марк Цукерберг заявляв, що в разі запровадження нової функції в iOS таргетингова реклама на Facebook стане на 50% менш ефективною.

У грудні соцмережа навіть оприлюднила на сторінках американських газет рекламу про те, що потенційне нововведення створить загрози для малого бізнесу, доходи якого залежать саме від таргетингової реклами.

Про те, що це сильно вдарить по бізнесу самої Facebook, компанія в рекламі вирішила не згадувати.

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Нові правила приватності Apple зачеплять роботу не лише додатків, а і сайтів - користувач отримає змогу не дозволяти їм відс кліки, рухи курсором та інші дії - наразі так можуть робити власники майже всіх сайтів.

Заборонити подібне стеження власники iPhone та iPad зможуть в налаштуваннях браузера Safari.

Як зазначає The New York Times, більшість фахівців сходяться на тому, що нові правила Apple - великий крок у напрямку захисту персональних даних, але навряд чи достатній. Адже на практиці він може лише підштовхнути розробників шукати обхідні шляхи, аби продовжувати збирати дані про користувачів іншими способами.

Сама Apple тим часом дала зрозуміти, що спроба тих чи інших додатків порушити нову політику призведе до того, що їх видалять з магазину AppStore.

Що крім приватності

Інші нововведення iOS 14.15 на тлі попередніх виглядають менш значними - вони спрямовані переважно на покращення користувацького досвіду.

Оновлення дозволить зокрема розблокувати iPhone за допомогою FaceID навіть, якщо обличчя користувача приховане за маскою. Скористатися цією функцією, щоправда, зможуть лише власники Apple Watch.

Голосовий помічник Siri відтепер не використовуватиме жіночий голос за замовчуванням - користувачі зможуть обирати один з чотирьох запропонованих голосів.

Також Apple традиційно для нових версій iOS додала підтримку нових емодзі - для деяких смайлів з'явилася можливість обрати різноманітні відтінки шкіри.