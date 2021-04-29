Кого і якою вакциною від коронавірусу мають щепити в Україні

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Вакцинація від коронавірусу в Україні повільно, але триває. Українців зараз щеплять трьома видами вакцин - AstraZeneca (індійська Covishield та корейська - AstraZeneca-SKBio), американською Pfizer (Comirnaty) та китайською CoronaVac.

За планами уряду, кожна з цих вакцин припадає на певну категорію населення - групи ризику. Їх ділять за віком, професіями і за станом здоров'я.

Хоча часто залишками доз часто можуть вакцинуватися охочі незалежно від віку.

Вакцин в Україні не вистачає, але люди з груп ризику мають повне право вимагати щеплення від коронавірусу.

Розповідаємо, хто на яку вакцину може розраховувати та як найшвидше записатися на щеплення.

Скільки доз на всіх?

Станом на 28 квітня, до України привезли майже 1,2 млн доз вакцин, що не дуже багато як для 40 млн населення країни.

Вакцини в Україні зараз є такі:

Covishield - 500 тис.

AstraZeneca-SKBio - 367 тис.

CoronaVac - 215 тис.

Pfizer - 117 тис.

Більшість доз Covishield вже використали, адже з них у лютому почали вакцинацію. Станом на кінець квітня, в Україні щепили 550 тисяч людей, понад 1% населення.

За національним планом вакцинації, починаючи з травня, щомісяця до України мають привозити від двох до трьох мільйонів доз вакцин. Але наскільки реалістичними є ці плани, сказати важко. Так само вкрай мало ймовірними виглядають обіцянки уряду до кінця 2021 року щепити більшість дорослого населення України, адже для цього потрібно приблизно 70 млн доз вакцин.

Україна поки що залишається на одному з останніх місць Європи за темпами щеплення.

В рамках міжнародної допомоги за механізмом COVAX у травні-червні мають привезти нові партії AstraZeneca та Pfizer, розповіли ВВС News Україна у ЮНІСЕФ. Попередньо йдеться про кілька сотень тисяч доз.

Автор фото, Reuters

Кому китайську?

Китайську вакцину CoronaVac привезли у флаконах по одній дозі і тому нею перш за все щеплюють маломобільні групи населення віком від 80 років, розповідають у Центрі громадського здоров'я, де координують процес вакцинації.

Йдеться про людей з інвалідністю та літніх людей, які не можуть вийти з дому. До них з вакцинами мають виїжджати мобільні бригади лікарів.

"Тут проблем з залишками нема. Інші вакцини привезли у багато дозових флаконах і перевозити їх після відкриття вже не можна", - розповів ВВС News Україна Роман Родина, керівник ЦГЗ.

Також на вакцину CoronaVac можуть розраховувати освітяни, які беруть участь у ЗНО, олімпійці та паралімпійці, а ще патрульна поліція.

Школи мають збирати вчителів, які бажають вакцинуватися, і організовано проводити щеплення. Мінмолоді та спорту також збирає списки на вакцинацію. Йдеться про учасників Олімпіади та Паралімпіади.

Кілька тисяч вакцин CoronaVac зовсім неочікувано пішло до курортного містечка Моршин у західній Україні, де в рамках експерименту, як каже МОЗ, планують щепити від Covid 70% дорослого населення.

Pfizer для інтернатів

Американська вакцина Pfizer, яка має назву Comirnaty, припадає на мешканців та працівників психоневрологічних інтернатів, будинків для людей похилого віку, медичних та соціальних працівників.

Автор фото, МОЗ

Також цією вакциною щеплюють прикордонників і працівників ДСНС, але не членів їхніх сімей.

Ці групи обрали через те, що вакцина потребує низької температури зберігання і ці групи будуть організовано щеплювати в одному місці, пояснюють у ЦГЗ.

Pfizer повинна зберігатися та транспортуватися за температури від -60°C до -80°C.

Крім цих людей, більше ніхто Pfizer не отримає, кажуть у МОЗ.

Але є певні виключення. Оскільки Pfizer - це шестидозна вакцина, то залишками можуть щеплювати людей з груп ризику. Наприклад, медиків і людей літнього віку.

Громадських діячів щеплювати Pfizer не будуть, каже міністр охорони здоров'я Максим Степанов, запевняючи, що "жодна доза Pfizer не була і не буде використана не за призначенням". Так він реагував на закиди народних депутатів, що "Pfizer щеплять своїх".

AstraZeneca для багатьох

Індійською вакциною Covishield (AstraZeneca) продовжують щепити українських медиків, людей літнього віку, військових, соціальних працівників. Вона майже закінчилася в Україні.

Після того, як в Україну привезли її корейський аналог AstraZeneca-SKBio, почалася імунізація людей віком 65+, які мають хронічні захворювання. Зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок.

Оскільки ці вакцини розлиті у десятидозові флакони, то виникає багато залишків. Ними щеплять охочих, незалежно від віку та професій.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, BBC першою побувала на заводу у північному Уельсі, де виготовляють вакцину AstraZeneca.

Вакцини AstraZeneca/Covishield та південнокорейська AstraZeneca-SKBio є ідентичними та взаємозамінними, розповідає імунолог Федір Лапій.

"Люди, які мають першу дозу щеплення Covishield, другу дозу отримають вакциною SkBio", - розповідав пан Лапій.

Обидві ці вакцини роблять двома дозами з інтервалом у 12 тижнів.

Який інтервал для якої вакцини?

Pfizer - 21 день

AstraZeneca - 90 днів

CoronaVac - 28 днів

Як записатися на вакцинацію?

Понад 500 тисяч людей записалися на вакцинацію через додаток Дія та гарячу лінію МОЗ. Але це лише попередній список очікування.

Набагато швидший спосіб записатися на вакцинацію — це дзвонити своєму сімейному лікарю чи до пунктів щеплень, яких в Уккраїні вже 2127. Якщо людина підпадає під якусь з категорій груп ризику, її обов'язково мають записати на щеплення, якщо звісно є вакцини.

Дані про наявність вакцин у регіонах, адреси та контакти пунктів щеплень є на карті РНБО.

Автор фото, health-security.rnbo.gov.ua/vaccination Підпис до фото, Карта пунктів щеплень

У ЦГЗ запевняють, що і сімейні лікарі, і пункти щеплень мають доступ до списків Дії і саме за ними запрошують на щеплення.

Якщо людина належить до однієї з цих категорій: медпрацівники, військові, держбезпека, мешканці чи працівники інтернатів, освітяни - то обов'язок організувати щеплення таким людям лежить на роботодавці, кажуть у ЦГЗ.

"Ці люди не повинні самі йти на щеплення, а вакцинуватися організовано у колективах", - зазначає пан Родина.

Інші підприємства та організацій також можуть подавати заявки на щеплення.

Для цього має бути дві умови - не менше 50 охочих і достатньо вакцин. Тоді в організацію приїздить мобільна бригада лікарів і проводить щеплення. Таким способом, наприклад, у Києві вакцинують співробітників комунальної компанії "Київпастранс".

За даними головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, на щеплення записалися вже 404 колективи - це понад 50 тис. людей.