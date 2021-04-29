Коронавірус під час вагітності дуже підвищує ризик важких пологів

Микола Воронін

Науковий кореспондент

20 хвилин(и) тому

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Вагітні жінки, які заразилися Covid-19 під час виношування дитини, значно гірше переносять і вагітність, і безпосередньо коронавірусну інфекцію, встановили вчені Оксфордського університету. Ба більше, взаємно ускладнюючи одна одну, вагітність та коронавірусна інфекція на порядок підвищують ризик смерті майбутньої матері.

Оксфордські вчені дійшли таких висновків після проведення масштабного дослідження за участю понад 2000 породіль з 18 країн світу.

Самі автори роботи закликають з цього приводу не панікувати, не робити далекосяжних висновків і не ухвалювати поспішних рішень. Наприклад, не відкладати заплановану вагітність, і тим більше не переривати ту, яка триває.

"Я хотів би окремо підкреслити: вагітність на тлі пандемії - ще не привід для паніки, - запевнив BBC провідний автор дослідження, професор Аріс Папагеоргіу, який очолює в Оксфордському університеті науковий напрямок в Інституті здоров'я матері і дитини. - У переважної більшості жінок вагітність закінчиться нормальними, здоровими пологами - незалежно від того, чи інфікувалися вони коронавірусом чи ні".

Проте, зазначає професор Папагеоргіу, внаслідок зараження вагітної жінки Covid-19 у неї дійсно значно зростає ризик розвитку важкої форми захворювання. Особливо у тих, хто перебуває на пізньому терміні, коли плід (який, за його словами, "і так наполовину чужорідний імплант в організмі матері") починає підпирати знизу легені, не дає жінці повноцінно дихати і вимагає дедалі більше кисню.

Індивідуальний контроль

Результати роботи, яка тривала з березня по листопад минулого року, але опублікована лише цього тижня, значно відрізняються від уявлень вчених річної і навіть піврічної давності.

Спочатку експерти ВООЗ вважали, що новий коронавірус не є особливо небезпечним для вагітних - "на відміну від свинячого грипу", що став причиною пандемії 2009 року. Однак висновок цей зробили, коли кількість підтверджених випадків Covid-19 становила трохи понад 50 тисяч, і майже всі хворі були у материковому Китаї.

Вже влітку, коли спалах нового захворювання перетворився на повномасштабну пандемію, кількість інфікованих Covid-19 вагітних становила десятки тисяч. Тоді стало зрозуміло, що вагітні пацієнтки потрапляють в реанімацію щонайменше в півтора раза частіше, ніж жінки того ж віку, які не є вагітними. Виявилося, що до апарату ШВЛ майбутніх матерів доводиться підключати ще частіше.

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Однак і ці дані були досить ненадійними, адже лише про кожну четверту інфіковану пацієнтку дітородного віку лікарям було відомо, вагітна вона чи ні.

Нове ж дослідження, на одностайну думку експертів, виконали настільки ретельно, що воно не викликає жодних сумнівів.

По-перше, кожну його учасницю вчені спостерігали упродовж усього терміну: від встановлення діагнозу - до самих пологів і якийсь час після них. По-друге, кожній з таких пацієнток фактично підбирали індивідуальну контрольну групу для порівняння - двох вагітних жінок, максимально схожих на неї за віком і станом здоров'я, але без коронавірусного діагнозу.

При цьому важка форма Covid-19 розвивалася далеко не у всіх інфікованих вагітних. У Росії, наприклад, майже дві третини учасниць дослідження перенесли коронавірус в легкій формі або взагалі без симптомів.

Вакцина для вагітних

Загалом різниця між групами виявилася очевидною. Пацієнтки з коронавірусом переносили вагітність значно гірше: у них набагато частіше виникали ускладнення, що загрожують не тільки здоров'ю, але й життю матері і дитини. Серйозні інфекції на тлі Covid-19 розвивалися в три рази частіше, а в реанімацію вагітні пацієнтки з коронавірусом потрапляли частіше у п'ять разів.

Якщо в контрольній групі до кінця дослідження не дожила лише одна породілля з 1424, то у групі з коронавірусом померли 11 з 706 пацієнток - тобто різниця в показнику смертності склала цілих 22 рази. Однак співавтор "російської" частини дослідження, акушер-гінеколог Олексій Холін, зазначає, що летальні випадки траплялися в основному в регіонах, де через брак ресурсів пацієнткам значно складніше отримати необхідну медичну допомогу.

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Крім того, жінки, інфіковані Covid-19, частіше народжували дітей недоношеними, а у народжених ними немовлят в п'ять разів частіше виникали проблеми зі здоров'ям - на кшталт недорозвинених легень, пошкоджень мозку або порушень зору. 13% новонароджених успадкували коронавірус від матері.

Водночас вчені з'ясували, що через материнське молоко вірус дитині не передається, а ось захисні антитіла передаються. Щоправда, оскільки забезпечити безпечну відстань під час годування грудьми неможливо, інфікованим жінкам доводилося зціджувати молоко і годувати дітей "дистанційно".

Автори дослідження підкреслюють: найнадійніший спосіб захистити майбутніх матерів від вірусу - вакцинація, попри те, що офіційно вагітним робити щеплення не рекомендується.

Хоча вагітних і не обирали як волонтерів для випробування вакцин проти Covid-19, у вчених вже достатньо даних, щоб стверджувати, що щеплення не становить небезпеки ані для матері, ані для дитини, запевняє професор Аріс Папагеоргіу.

"На нашу думку, всі вагітні повинні мати можливість зробити щеплення від коронавірусу", - підсумовує експерт.