П'ять маловідомих туристичних місць Півдня України, які варто відвідати

Ліза Жарких

Для BBC News Україна, Херсон

1 година тому

Автор фото, Укрінформ

Південь України - це не тільки про морський відпочинок. Тут є чимало природних і архітектурних об'єктів, вартих уваги.

Час та людський вплив руйнують те, що мало б стати туристичними родзинками регіонів. Але навіть руїни можуть виглядати так, аби від лише одного погляду перехоплювало подих.

Краєзнавець і екскурсовод Єгор Сидорович досліджує об'єкти на Півдні України, які заслуговують бути побаченими, та розповідає про них. Каже, що такі місця можуть працювати як машина часу: "Там я відчуваю, що переношусь у часі. Це така собі реконструкція відчуття - як це було".

Дослідник розповів про менш відомі загалу туристичні об'єкти, які, на його думку, варто побачити кожному.

Костел Святих Петра і Павла. Село Степове, Миколаївська область

Автор фото, Катерина Пансасова / Creative Commons

Напівзруйнована будівля одного із найбільших католицьких храмів Півдня України. Розташований костел на території села Степове, де було поселення Карлсруе, яке заснували німецькі переселенці.

Храм добудували у 1885 році, до цього це була споруда з вапняку та соломи. Нова будівля була у неоготичному стилі, що рідкість для Півдня України, з одного боку, та нетипово для німецької архітектури, з іншого, через велику кількість оздоблення.

Хоча поселення було невеликим, церква вийшла помпезною. В 1890-тих роках там встановили орган.

"Тільки художнє оздоблення цього храму вийшло в шість тисяч царських рублів, це на сучасні гроші кілька мільйонів гривень, а це село", - каже Єгор Сидорович.

Радянська авіація за часів Другої світової завдала храму значної шкоди. Тепер там тільки стіни, які щороку руйнуються ще більше.

Миколаївська обсерваторія

Автор фото, Ukrinform

Побудована на найвищій точці міста - Спаському пагорбі. Це одна із найстаріших обсерваторій східної Європи, Україна номінувала її до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Обсерваторію побудували в 1821 році за ініціативою адмірала Олексія Грейга для того, аби навчати моряків і офіцерів орієнтуватися за допомогою астрономічних методів.

Першим директором обсерваторії став Карл Кнорре.

"Він став директором, коли ще був студентом четвертого курсу університету. Йому навіть двадцяти років не було. Кнорре - автор п'ятої сторінки зоряної карти Берлінської академії наук, а за допомогою цієї сторінки було знайдено дві малі планети", - розповідає Єгор Сидорович.

Миколаївська обсерваторія зберегла свою першочергову функцію і працює і зараз як науково-дослідний інститут. В обсерваторії працює музей з колекцією астрономічних приладів.

Палац Курісів. Село Курісове, Одеська область

Автор фото, Укрінформ

Незвичний маєток наприкінці XVIII століття побудував полковник Іван Куріс, який отримав ці землі за участь у російсько-турецьких війнах. Палац зведений у східному стилі, його фасад має схожість з Палацом Воронцова в Криму.

"Коли ти підходиш до цього палацу, то здається, що ти підходиш не до маєтку, а до мінарету. Схоже на мечеть, але це не вона", - ділиться враженнями Єгор Сидорович.

Існує легенда, за якою у родинних склепах біля палацу закопаний скарб, але краєзнавець каже, що це лише міф - під час дослідження цієї території так нічого і не знайшли.

Після революції родина Курісів покинула маєток. Значної руйнації палац зазнав за радянського періоду. Ще більшої - під час пожежі у 1990-му році. Зараз повільними темпами будівлю реставрують, але коли роботи будуть завершені - невідомо.

Зруйнований палац Фальц-Фейнів поблизу Новоолександрівки (Херсонська область)

Автор фото, Trip Must Go On

Фальц-Фейни - це відомі німецькі землевласники, промисловці та меценати. Маєток у колишньому селі Гаврилівка побудував брат Фрідріха Фальц-Фейна, засновника заповідника "Асканія-Нова", - Олександр.

Нині палац у руїнах, але колись був справжньою перлиною Півдня України.

Двоповерхова будівля поєднувала в собі різні стилі - романтизм, готику й античні мотиви. Перед маєтком був великий фонтан, у якому плавали різні види риб. Навколо розкинувся дендропарк.

Також Олександр тримав у маєтку різних екзотичних тварин. Але, на відміну від свого брата, який намагався зберегти природу, робив це з естетичних почуттів.

Останній барон Фальц-Фейн, Едуард, називав це місце раєм. Після революції Олександр Фальц-Фейн покинув свій палац. Рідкісних тварин розстріляли, рибу виловили, а ГЕС затопила частину маєтку. Нині там залишились тільки стіни.

"Це мій біль як екскурсовода. Коли я читав згадки про цей палац, то це, напевне, один із найкрасивіших архітектурних ансамблів Херсонської області", - ділиться Єгор Сидорович.

Степові водоспади під селом Козацьке (Херсонська область)

Автор фото, Trip Must Go On

Водоспади у степу - це явище, яке здивує багатьох. Вони розташовані біля руїн палацу князя Трубецького. Ці водоспади утворені підземними водами Дніпра.

Краєзнавець каже, що це гарна туристична атракція, яка має свою легенду: "Князь Трубецький, маєток якого розташований біля цих джерел, вирішив штучно зробити водоспад. Чому? Йому хотілося пити каву на балконі цього маєтку і дивитися на водоспади, які красиво виходять в Дніпро, і він штучно повернув ці води".

Кілька років тому біля водоспадів прибрали територію. Місцеві п'ють тут воду, проте Єгор Сидорович не радить це робити туристам, адже жодних досліджень не проводили. Поряд з водоспадами є ще кілька туристичних атракцій - чинне Шато Трубецького, руїни маєтку князя, які добре видно, якщо стояти біля водоспадів, і Башта Вітовта - оборонна споруда часів литовського панування.

Єгор Сидорович каже, що кожен з перерахованих об'єктів - унікальний, і їх варто побачити: "Навіть руїни монументальні і помпезні. Такі об'єкти треба реконструювати, аби вони стали родзинками для туристів. Не тільки для українців, а і для іноземців".

Деякі фото надані проєктом Trip Must Go On.