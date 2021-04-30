Ferrexpo Жеваго заплатить британцям за обладнання 1,4 млрд гривень. Для чого воно
Британська компанія Weir Group уклала контракт з групою Ferrexpo на поставку енергоощадного обладнання на 50,2 мільйона доларів - це майже 1,4 мільярда гривень.
За умовами угоди, Weir Group з-поміж іншого поставить на український завод Ferrexpo обладнання для дроблення руди, зокрема валкові преси високого тиску та грохоти.
Нове обладнання дозволить скоротити споживання енергії більш як на 40% у порівнянні з традиційними технологіями видобутку. Це своєю чергою дозволить знизити викиди CO2.
Виготовлятиме обладнання для Ferrexpo дочірня компанія Weir Group у Нідерландах.
Ferrexpo планує збільшити обсяги видобутку на своїх підприємствах з 32 мільйонів тонн на рік до понад 80 мільйонів тонн на рік.
"Одна з провідних гірничодобувних компаній світу підтверджує ключову роль технологій Weir Group у підвищенні ефективності та стабільності робіт", - сказав Джон Стентон, гендиректор Weir Group.
Група компаній Ferrexpo AG є одним із найбільших у світі експортерів залізорудних окатишів для сталеварної промисловості. Вона зареєстрована у Швейцарії, хоча її основні активи зосереджені в Україні.
Засновником Ferrexpo AG є бізнесмен Костянтин Жеваго, якого видання Forbes Україна нещодавно поставило на третю сходинку в рейтингу найбагатших українців.
Його статки оцінили у $2,4 мільярда доларів, причому $1,4 млрд з них припадає саме на Ferrexpo.
Жеваго також був депутатом України шістьох скликань, проте у 2019 році програв округ на Полтавщині кандидату від "Слуги народу".
У часи свого депутатства Жеваго часто потрапляв у рейтинги найбільших "прогульників" парламентських засідань і зізнавався, що більшість часу проводить в Лондоні.
Підприємець також був бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит", який у 2015 році визнали неплатоспроможним.
У 2019-му, коли Жеваго вже не був депутатом, правоохоронці оголосили йому про підозру в розтраті 2,5 млрд гривень через цей банк та відмиванні коштів.
Незабаром після цього його оголосили в розшук - через "систематичну неявку в органи досудового розслідування".
Тоді правоохоронці припускали, що він виїхав з України. ЗМІ писали, що бізнесмен перебуває в одній з країн ЄС.
Раніше він значну частину часу проводив у Лондоні та збирався купити там нерухомість.
Згодом Жеваго склав з себе повноваження гендиректора Ferrexpo. Але залишився її мажоритарним власником і членом ради директорів.
Усі звинувачення на свою адресу він заперечував.
У березні минулого року Володимир Зеленський попросив гендиректора Кременчуцького автомобільного заводу передати Жеваго, який є власником підприємства, аби він "вийшов на зв'язок".
"Передайте власнику, щоб вони вийшли з нами на зв'язок. Тоді можна і вирішити питання з банкрутством і вийти з цих всіх позовів і судових справ. З того що ми зараз чуємо, це єдиний вихід", - сказав тоді президент.