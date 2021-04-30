Ferrexpo Жеваго заплатить британцям за обладнання 1,4 млрд гривень. Для чого воно

1 година тому

Автор фото, Weir Group

Британська компанія Weir Group уклала контракт з групою Ferrexpo на поставку енергоощадного обладнання на 50,2 мільйона доларів - це майже 1,4 мільярда гривень.

За умовами угоди, Weir Group з-поміж іншого поставить на український завод Ferrexpo обладнання для дроблення руди, зокрема валкові преси високого тиску та грохоти.

Нове обладнання дозволить скоротити споживання енергії більш як на 40% у порівнянні з традиційними технологіями видобутку. Це своєю чергою дозволить знизити викиди CO2.

Виготовлятиме обладнання для Ferrexpo дочірня компанія Weir Group у Нідерландах.

Ferrexpo планує збільшити обсяги видобутку на своїх підприємствах з 32 мільйонів тонн на рік до понад 80 мільйонів тонн на рік.

Автор фото, Ferrexpo Підпис до фото, Обладання поставлять на український завод Ferrexpo

"Одна з провідних гірничодобувних компаній світу підтверджує ключову роль технологій Weir Group у підвищенні ефективності та стабільності робіт", - сказав Джон Стентон, гендиректор Weir Group.

Група компаній Ferrexpo AG є одним із найбільших у світі експортерів залізорудних окатишів для сталеварної промисловості. Вона зареєстрована у Швейцарії, хоча її основні активи зосереджені в Україні.

Засновником Ferrexpo AG є бізнесмен Костянтин Жеваго, якого видання Forbes Україна нещодавно поставило на третю сходинку в рейтингу найбагатших українців.

Його статки оцінили у $2,4 мільярда доларів, причому $1,4 млрд з них припадає саме на Ferrexpo.

Жеваго також був депутатом України шістьох скликань, проте у 2019 році програв округ на Полтавщині кандидату від "Слуги народу".

У часи свого депутатства Жеваго часто потрапляв у рейтинги найбільших "прогульників" парламентських засідань і зізнавався, що більшість часу проводить в Лондоні.

Підприємець також був бенефіціаром банку "Фінанси та Кредит", який у 2015 році визнали неплатоспроможним.

Автор фото, Unian

У 2019-му, коли Жеваго вже не був депутатом, правоохоронці оголосили йому про підозру в розтраті 2,5 млрд гривень через цей банк та відмиванні коштів.

Незабаром після цього його оголосили в розшук - через "систематичну неявку в органи досудового розслідування".

Тоді правоохоронці припускали, що він виїхав з України. ЗМІ писали, що бізнесмен перебуває в одній з країн ЄС.

Раніше він значну частину часу проводив у Лондоні та збирався купити там нерухомість.

Згодом Жеваго склав з себе повноваження гендиректора Ferrexpo. Але залишився її мажоритарним власником і членом ради директорів.

Усі звинувачення на свою адресу він заперечував.

У березні минулого року Володимир Зеленський попросив гендиректора Кременчуцького автомобільного заводу передати Жеваго, який є власником підприємства, аби він "вийшов на зв'язок".

"Передайте власнику, щоб вони вийшли з нами на зв'язок. Тоді можна і вирішити питання з банкрутством і вийти з цих всіх позовів і судових справ. З того що ми зараз чуємо, це єдиний вихід", - сказав тоді президент.