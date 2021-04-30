Батьки викинули її немовлям, але вона виросла і стала моделлю Vogue

26 хвилин(и) тому

Автор фото, @Luxvisualstorytellers

Коли Сюлі була немовлям, батьки підкинули її під дитячий будинок. Там, у Китаї, дехто вважає альбінізм прокляттям.

Це рідкісне генетичне захворювання, яке викликає брак пігменту. Тому шкіра та волосся Сюлі дуже світлі. І вона надзвичайно чутлива до сонячного світла.

Але незвичайний вигляд допоміг дівчині у її модельній кар'єрі. Зараз їй 16 років, вона прикрашає сторінки Vogue.

Ось її історія, яку розповіла Дженніфер Меєрханс.

Автор фото, Biel Capllonch

Співробітники дитячого будинку назвали мене Сю Лі.

Сю означає сніг, а Лі означає прекрасний.

Мене удочерили, коли мені було три, і я поїхала жити до мами й сестри в Нідерланди. Моя мама казала, що не придумала б більш досконалого імені, вважала, що треба зберегти натяк на моє китайське коріння.

У час, коли я народилась, була політика однієї дитини. Вам дуже не пощастило, якщо у вас народилася дитина з альбінізмом.

Деяких дітей, як і мене, кидали, інших замикали, або якщо вони ходили до школи, фарбували їхнє волосся в чорний колір.

У деяких країнах Африки на таких людей взагалі полюють, можуть відрізати кінцівки або вбити. Лікарі-ворожки використовують їхні кістки для виготовлення ліків, бо люди вважають, що це може вилікувати хвороби. Звичайно, це неправда, ці вірування - міфи. Мені пощастило, що мене просто кинули.

Мої біологічні батьки не залишили про мене жодної інформації, тому я не знаю, коли у мене день народження.

Але приблизно рік тому мені зробили рентген руки, щоб отримати більш точне уявлення про вік, і лікарі дійшли висновку, що мені було 15.

Автор фото, Jet van Gaal

Я стала моделлю випадково, коли мені було 11 років.

Мама контактувала з дизайнеркою, яка родом з Гонконгу. У неї є син із розщепленою губою, і вона вирішила, що хоче створити для нього вишуканий одяг, щоб люди не витріщалися на його рот.

Вона назвала свою кампанію "досконалими недоліками" і спитала, чи не хотіла б я приєднатися до її показу в Гонконгу.

Це був дивовижний досвід.

Після цього мене запросили на кілька фотосесій, одна з них була для фотографа Брока Елбанка в його студії в Лондоні. Він опублікував мій портрет в Instagram. Зі мною зв'язалося модельне агентство Zebedee Talent і запитало, чи хочу я долучитися до їхньої кампанії - залучення людей з інвалідністю до індустрії моди.

Одна із фотографій, яку знімав Брок, з'явилася у випуску Vogue Italia у червні 2019 року з Ланою дель Рей на обкладинці. Тоді я не знала, який це важливий журнал, мені знадобився час, щоб зрозуміти, чому люди так реагують на назву.

Автор фото, Reiny Bourgonje

У модельному бізнесі виглядати по-іншому - це благословення, а не прокляття. І це дає мені можливість підвищувати обізнаність людей про альбінізм.

Багато моделей досі мають бути високими й худими, але зараз людей з обмеженими можливостями чи відмінностями більше показують у ЗМІ, і це чудово - але це має бути нормою.

Моделей з альбінізмом часто заганяють у стереотипи - їх знімають, щоб передати образ ангелів або привидів, і це мене засмучує. Особливо тому, що це підживлює вірування, які загрожують життю дітей з альбінізмом у таких країнах, як Танзанія та Малаві.

Автор фото, Kurt Geiger

Що таке альбінізм?

Альбінізм впливає на вироблення меланіну - пігменту, який надає очам, шкірі та волоссю колір.

У людей з альбінізмом меланіну дуже мало або взагалі нема. Їхнє волосся, шкіра та очі часто дуже світлі.

Краще використовувати термін "людина з альбінізмом", ніж слово "альбінос", бо його часто вживають зневажливо.

Автор фото, Marcel Schwab

Мій альбінізм означає, що маю лише від 8 до 10 відсотків зору, і я не можу дивитись прямо на світло, болять очі.

Іноді, якщо на зйомці занадто яскраво, я скажу: "Чи можу я закрити очі, чи ви можете зробити світло м'якшим?" Або кажу: "Добре, ти можеш зробити три фотографії з відкритими очима зі спалахом, але не більше".

Спочатку вони, можливо, думають, що зі мною важко працювати. Але коли роблять перший знімок, то реагують "Вау", і справді задоволені результатами. Моє керівництво каже клієнтам: "Якщо ви не можете домовитись, у вас не буде Сюлі". Їм важливо, щоб я почувалася комфортно.

Автор фото, Rob Jansen

Люди кажуть, що моє порушення зору дозволяє мені дивитися на речі інакше, і я бачу деталі, які інші не помічають. Тому мене також менше обходить традиційний погляд на красу.

Можливо, тому, що я не бачу всього належним чином, я більше зосереджуюся на голосах людей і на тому, що вони говорять. Тож їхня внутрішня краса для мене важливіша.

Я люблю бути моделлю, мені подобається знайомитися з новими людьми, практикувати свою англійську мову і бачити, що люди задоволені моїми фотографіями. Я прагну використовувати роботу, щоб говорити про альбінізм, переконати людей, що це генетичний розлад, це не прокляття.

Автор фото, Anne Weidinger

Я хочу, щоб інші діти з альбінізмом - або будь-якою формою інвалідності чи інакшості - знали, що вони можуть робити що завгодно і бути ким завгодно.

Я люблю спорт та скелелазіння і я можу це робити так само добре, як будь-хто інший. Люди можуть сказати, що ти не можеш робити щось, але ти можеш, просто спробуй.

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