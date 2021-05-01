"Instagram-птах" - вчені назвали найпопулярніших пернатих в соцмережах
- Вікторія Гілл
- Кореспондентка з питань науки
У науковому лексиконі поняття "інстаграмний" виглядає доволі незвично.
Але в останньому дослідженні німецькі вчені спробували з'ясувати, які птахи найбільше подобаються користувачам соцмереж, - і встановили, що найбільш "інстаграмними" пернатими є представники родини білоногових (нічні птахи, що зовні схожі на невеликих сов. - Ред.)
У своїй роботі науковці з Констанцького університету вживають ще один не дуже науковий вислів: "поетична справедливість". Річ у тім, що переможця цьогорічного рейтингу колись вважали "найнещаснішим у світі птахом".
Результати дослідження, опублікованого в науковому журналі i-Perception, чимало здивували вчених - виявилось, що секрет успіху цих птахів, у тому, що вони постійно виглядають так, ніби їх хтось образив.
"Вони не схожі на інших птахів, своїм виглядом майже нагадують людей, - каже автор дослідження, психолог з Констанцького університету Катя Томмес. - Білоногові - доволі рідкісні. Навіть у нашій базі даних з 20 тис. зображень вони зустрічаються лише 65 разів. Думаю: орнітологи щоразу радіють можливості спостерігати цих птахів, тому відзначають цю подію купою лайків".
Томмес, яка і сама захоплюється фотографією, використала Instagram для вивчення критеріїв успіху того чи іншого знімка в соцмережах - і склала рейтинг птахів залежно від кількості "лайків", які отримали їхні фото.
"Це просто ідеальне середовище для досліджень. У цій мережі безліч користувачів по всьому світу взаємодіють з неймовірним об'ємом візуального контенту", - каже науковиця.
Синій птах
Автори дослідження встановили, що яскраве пір'я додає пернатим популярності. "Одуд і турако, на голові у яких є схоже на корону пір'я, мають високі рейтинги", - кажуть вчені.
При цьому з'ясувалося, що синій окрас виявився "найбільш естетично привабливим".
Це підтверджує результати інших досліджень про те, що нас найбільше приваблює у фото, зроблених туристами. Згадайте численні знімки незайманих цивілізацією пляжів, блакитного неба та блискучих хвиль.
10 найпопулярніших птахів в Instagram:
- Білоногові
- Голуб
- Туракові
- Одуди
- Малюр лазуровий
- Вусата синиця
- Сорока
- Рогодзьобові
- Совині
- Хвилястий астрильд
Дані дослідження вчених Констанцького університету
При цьому, згідно з результатами дослідження, найменш привабливими є морські птахи. У нижній частині рейтингу опинилися "не дуже симпатичні" баранці, кулики-сороки, грифи та лелеки.
Втім, знімки, які люди найбільше "шерять" та "лайкають", не завжди - найкрасивіші, вважає фотограф дикої природи Грем Пурді.
"Людям подобаються милі, пухнасті тварини - особливо з великими очима", - каже фотограф, який нещодавно здобув другу премію на престижному конкурсі Sony World Photography Awards. Він каже, що намагається публікувати в Instagram ті знімки, які сам вважає особливо вдалими - але вони не завжди мають успіх.
Популярні ... і не дуже
"В Instagram зазвичай люблять великих кішок і слонів, але якщо я публікую, наприклад, знімок мангуста, який мені дуже подобається, то лайків він не отримує. Тож популярні фото і гарні фото - не завжди збігаються", - констатує фотограф.
Цю думку підтверджує і загальна статистика Instagram.
Найпопулярніший фотограф дикої природи на цій платформі має 6,9 млн підписників, а пухнастий померанський шпіц Джифф Пом (з його багатим гардеробом) - більш ніж 10 млн.
Втім, є в Instagram і ті, хто намагається використати соцмережу, щоб привернути увагу до проблем довкілля. Минулого року організація The Ecology Project оприлюднила список фотографів, чиї роботи допомагають зберегти природу.