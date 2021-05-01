"Instagram-птах" - вчені назвали найпопулярніших пернатих в соцмережах

Вікторія Гілл

Кореспондентка з питань науки

56 хвилин(и) тому

Автор фото, B.G. THOMSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY Підпис до фото, Білоніг австралійський полює вночі, тому має великі очі. Саме це, ймовірно, робить його таким популярним в Instagram

У науковому лексиконі поняття "інстаграмний" виглядає доволі незвично.

Але в останньому дослідженні німецькі вчені спробували з'ясувати, які птахи найбільше подобаються користувачам соцмереж, - і встановили, що найбільш "інстаграмними" пернатими є представники родини білоногових (нічні птахи, що зовні схожі на невеликих сов. - Ред.)

У своїй роботі науковці з Констанцького університету вживають ще один не дуже науковий вислів: "поетична справедливість". Річ у тім, що переможця цьогорічного рейтингу колись вважали "найнещаснішим у світі птахом".

Результати дослідження, опублікованого в науковому журналі i-Perception, чимало здивували вчених - виявилось, що секрет успіху цих птахів, у тому, що вони постійно виглядають так, ніби їх хтось образив.

Автор фото, Mario Cea Sanchez/VWPics/SCIENCE PHOTO LIBRARY Підпис до фото, Яскраве пір'я додає пернатим популярності

"Вони не схожі на інших птахів, своїм виглядом майже нагадують людей, - каже автор дослідження, психолог з Констанцького університету Катя Томмес. - Білоногові - доволі рідкісні. Навіть у нашій базі даних з 20 тис. зображень вони зустрічаються лише 65 разів. Думаю: орнітологи щоразу радіють можливості спостерігати цих птахів, тому відзначають цю подію купою лайків".

Томмес, яка і сама захоплюється фотографією, використала Instagram для вивчення критеріїв успіху того чи іншого знімка в соцмережах - і склала рейтинг птахів залежно від кількості "лайків", які отримали їхні фото.

"Це просто ідеальне середовище для досліджень. У цій мережі безліч користувачів по всьому світу взаємодіють з неймовірним об'ємом візуального контенту", - каже науковиця.

Синій птах

Автори дослідження встановили, що яскраве пір'я додає пернатим популярності. "Одуд і турако, на голові у яких є схоже на корону пір'я, мають високі рейтинги", - кажуть вчені.

При цьому з'ясувалося, що синій окрас виявився "найбільш естетично привабливим".

Це підтверджує результати інших досліджень про те, що нас найбільше приваблює у фото, зроблених туристами. Згадайте численні знімки незайманих цивілізацією пляжів, блакитного неба та блискучих хвиль.

10 найпопулярніших птахів в Instagram:

Білоногові

Голуб

Туракові

Одуди

Малюр лазуровий

Вусата синиця

Сорока

Рогодзьобові

Совині

Хвилястий астрильд

Дані дослідження вчених Констанцького університету

При цьому, згідно з результатами дослідження, найменш привабливими є морські птахи. У нижній частині рейтингу опинилися "не дуже симпатичні" баранці, кулики-сороки, грифи та лелеки.

Автор фото, Victoria Gill Підпис до фото, Стерв'ятники подобаються Instagram-користувачам найменше

Втім, знімки, які люди найбільше "шерять" та "лайкають", не завжди - найкрасивіші, вважає фотограф дикої природи Грем Пурді.

Автор фото, Kristian Bell Підпис до фото, Людям більше подобаються птахи-вегани, ніж ось такі хижаки

"Людям подобаються милі, пухнасті тварини - особливо з великими очима", - каже фотограф, який нещодавно здобув другу премію на престижному конкурсі Sony World Photography Awards. Він каже, що намагається публікувати в Instagram ті знімки, які сам вважає особливо вдалими - але вони не завжди мають успіх.

Популярні ... і не дуже

"В Instagram зазвичай люблять великих кішок і слонів, але якщо я публікую, наприклад, знімок мангуста, який мені дуже подобається, то лайків він не отримує. Тож популярні фото і гарні фото - не завжди збігаються", - констатує фотограф.

Автор фото, Graeme Purdy Підпис до фото, Автор цього знімка Грем Пурді каже, що люди далеко не завжди можуть оцінити найкращі фото дикої природи

Цю думку підтверджує і загальна статистика Instagram.

Найпопулярніший фотограф дикої природи на цій платформі має 6,9 млн підписників, а пухнастий померанський шпіц Джифф Пом (з його багатим гардеробом) - більш ніж 10 млн.

Автор фото, Graeme Purdy Підпис до фото, Автор назвав цей знімок "Зі мною краще не зв'язуватися". Це одна з улюблених світлин Грема Пурді, але він каже, що "гієни людям подобаються набагато менше, ніж леви"

Втім, є в Instagram і ті, хто намагається використати соцмережу, щоб привернути увагу до проблем довкілля. Минулого року організація The Ecology Project оприлюднила список фотографів, чиї роботи допомагають зберегти природу.