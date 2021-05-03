Історія фото "дівчинки-катастрофи", яка стала одним з найвідоміших мемів в історії

Редакція

BBC News Mundo

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Dave Roth Підпис до фото, Дейв Рот, батько Зої Рот, зробив цю фотографію 2005 року. Вона швидко стала однією з найпопулярніших в соцмережах

Все почалося з сімейної фотографії, яка швидко перетворилася на мем, а багато років потому принесла її власникам 500 тисяч доларів.

"Дівчинка-катастрофа" - це знаменита фотографія 5-річної Зої Рот з американського штату Джорджія, яку так часто використовують у соцмережах.

Її пустотливе або ж злісне обличчя - залежить від вашого особистого сприйняття - вже стало класикою і супроводжує деякі фотографії або зображення найжахливіших трагедій і визначних моментів в історії.

Зараз Зої 21 рік. Вона скористалася цією фотографією і продала її за 500 тисяч доларів. За її словами, цієї суми вистачить, щоб сплатити всі борги за навчання в університеті, розподілити певні суми серед членів родини і навіть пожертвувати на благодійність.

29 квітня Зої продала свою фотографію як невзаємозамінний токен NFT - це щось на кшталт сертифікату, який засвідчує ексклюзивне право власності на той чи інший цифровий актив - фото, відео, музику, ілюстрацію або гіфку.

Колекціонер, який називає себе @3FMusic, сплатив за фотографію у криптовалюті.

Але яка історія в цієї фотографії? Чи мала дівчинка якийсь стосунок до пожежі і як саме фотографія стала вірусною?

Щасливий випадок

В нещодавньому інтерв'ю BuzzFeed Зої Рот розповіла, що все почалося одного дня у 2005 році, коли їй було п'ять років і вона дивилася телевізор зі своєю родиною.

Саме тоді вони почули сирени пожежних машин і вийшли подивитися, що відбувається.

"Приблизно у двох кварталах від нашого будинку йшов дим, і ми пішли подивитися, що відбувається", - згадує вона.

Батько, який мав пристрасть до фотографування і нещодавно купив новий фотоапарат, вирішив взяти його з собою на місце пожежі.

Коли вони прийшли, за словами Зої, спочатку подумали, що відбувається справжня пожежа. Але коли побачили спокійні рухи пожежників, то зрозуміли, що відбувається щось дивне.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зараз Зої Рот 21 рік

Незабаром вони дізналися, що власники пожертвували будинок Департаменту пожежної охорони, щоб пожежники підпалили його під час навчань і організували так звану "керовану пожежу".

"Мій батько фотографував будинок, а потім він сказав мені, що настав момент посміхнутися. Він просив мене посміхнутися, і тому у мене таке обличчя, тому що саме так я посміхалася, таким було моє обличчя, коли я зазвичай посміхалася тоді", - пояснила дівчина.

Фотографія була лише однією з багатьох, зроблених того дня.

Як фотографія стала мемом

Лише у 2008 році фотографія виграла конкурс для спеціалізованого журналу на тему "Емоції у фотографії".

Після публікації фотографія стала вірусною і розійшлася по світу, її використовували в зображеннях загибелі "Титаніка", катастрофи дирижабля "Гінденбург" і багатьох інших.

"Вони просто вписують її в будь-яке зображення, - сказала Зої Рот New York Times. - Мені подобається бачити їх (меми), я ніколи не робила жодного з них, але мені подобається бачити, наскільки творчі існують люди".

Автор фото, BBC/Beeple Підпис до фото, Невзаємозамінні токени NFT можуть коштувати сотні тисяч доларів

Дівчина каже, що здивована тим, як мем з її пустотливою посмішкою вижив протягом багатьох років.

"Люди, які займаються створенням мемів і роблять їх вірусними - це одна річ, але те, як інтернет схопився за мою фотографію та зберіг її вірусний характер, її актуальність, для мене це - божевілля", - сказала вона New York Times.

Нараз Зої Рот навчається в Університеті Північної Кароліни, де вивчає міжнародні відносини.

Ринок NFT переживає бум

Ринок прав власності на цифрове мистецтво різко виріс в цьому році після кількох багатомільйонних продажів NFT.

NFT - це унікальний цифровий токен, зашифрований підписом автора, який засвідчує право власності і постійно прикріплюється до твору. Він дозволяє продавати оригінальні версії популярного онлайн-контенту, наприклад, вірусні меми та дописи у Twitter, таким чином, ніби йдеться про твори мистецтва, які можна взяти у руки.

Використання NFT дозволить родині Рот зберегти авторські права і отримати 10% від майбутніх продажів.

У березні засновник Twitter Джек Дорсі продав у вигляді токена NFT перший твіт в історії за понад 2,9 млн доларів.