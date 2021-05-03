Податки на багатих. Як Захід лікуватиме рани від пандемії: бідність і нерівність

Олексій Калмиков

ВВС

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Пандемія коронавірусу ще не закінчилась, а грошей вже немає. Локдауни коштували платникам податків трильйони доларів. Хто ж сплатить цей рахунок?

Платити мають ті, хто розбагатів під час пандемії, - так буде справедливо, кажуть політики та економісти на Заході. Підвищення податків на заможних громадян та на прибутковий бізнес дозволить вбити двох зайців, сподіваються вони. Залатати гігантську діру в бюджеті та скоротити розрив між багатими й бідними, що загрожує економічними та політичними потрясіннями.

"Пандемія змінює уявлення людей про те, скільки податків мають сплачувати заможні співгромадяни. На тлі посилення нерівності й зростання боргів влада шукає нові джерела прибутків для сплати рахунків та збільшення фінансування медицини, освіти та соціальної сфери загалом", - описують нову реальність економісти Міжнародного валютного фонду.

Про соціальну справедливість заговорили навіть у США - осередку капіталізму, де грошима заведено пишатися, а не ділитися.

"Настав час винагороди за працю, а не лише за багатство", - сказав президент США Джо Байден, пропонуючи конгресу свій план збільшення соціальних витрат коштом додаткових податків.

"Настав той день, коли американський бізнес й найзаможніші американці, найбагатший 1% населення, мають вже почати сплачувати справедливу частку. Лише справедливу", - вважає він.

Цей один відсоток контролює понад 30% всього багатства у США, тоді як на найбідніші 50% населення припадає лише 2%.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Нью-йоркські мільйонери пересиділи пандемію у заміських маєтках та на пляжах Лонг-Айленда

Підвищення податків на багатих підтримали і папа римський Франциск, і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

"За останній рік статки найбагатших людей на планеті зросли на 5 трлн доларів. Я закликаю уряди всіх країн замислитись про податок на тих, хто збагатів за час пандемії, та пустити гроші на скорочення соціальної нерівності", - сказав Гутерріш.

Ідея змусити заможних громадян та бізнес розщедритися зовсім не нова. Але тепер вона має шанс втілитися в життя хоча б частково.

З двох основних причин.

На війні як на війні

По-перше, пандемія загнала світ у витрати, яких він не знав з часів останньої світової війни. Тому й екстраординарні заходи впроваджувати легше.

Країни вже витратили на підтримку населення і бізнесу понад 8 трлн доларів - це десята частина річного обсягу всієї світової економіки. І поки витрати збільшуються, прибутки скорочуються: світ недорахується 22 трлн доларів за п'ять років, підрахував МВФ. Як результат - на поточні витрати доводиться позичати у майбутніх поколінь - і світовий борг вперше з часів війни наблизився до позначки 100% світового ВВП.

Але програли не всі. Через пандемію збідніла більша частина населення, що живе на зарплату та прибутки від дрібного бізнесу. А забезпечена меншість, навпаки, наростила статки, вкладені у фінансові ринки та нерухомість. За рік пандемії рейтинг Forbes поповнювався новим мільярдером кожні 17 годин і досяг нечуваних 2755 людей. Їхні спільні статки зросли з 8 до 13 трлн доларів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Рік тому у власника Tesla Ілона Маска було $25 млрд, тепер - майже $170 млрд. У рейтингу багатіїв ковідного року він поступився лише Джеффу Безосу з Amazon

Схожа картина у бізнесі: поки ресторани та авіакомпанії вмирають, технологічні гіганти, інтернет-магазини та виробники медичного обладнання не встигають рахувати надприбутки.

В історії є приклади, коли після надзвичайної події, подібної до пандемії коронавірусу, накладали додаткові збори на тих громадян та компанії, які не постраждали або навіть виграли.

Німеччина тимчасово підвищувала прибутковий податок після об'єднання у 1991 році, Австралія - після повені 2011-го, Японія - після землетрусу 2013-го. Америка й Британія обкладали податком надприбутки, зароблені бізнесом на Першій і Другій світових війнах.

Знищення податкового раю

Друга причина, чому ідея виставити багатим людям та компаніям рахунок за пандемію має шанс на успіх, - зміна влади у США.

Демократи відвоювали у республіканців Білий дім з сенатом і часу даремно не втрачають. Не минуло й 100 днів, як вони зробили два серйозних кроки до подолання старої проблеми соціальної нерівності як у себе вдома, так і у світі загалом.

Перший крок стосується світової реформи податків на прибуток бізнесу - цього давно вимагають інші країни, насамперед в Європі. Вони незадоволені "агресивною оптимізацією податків" - коли американські хайтек-гіганти, на зразок Amazon, Facebook або Google, заробляють на їхніх ринках, а податок з прибутку сплачують в інших країнах з пільговими режимами.

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Apple, сплати податки!" Протест у Франції, 2018 рік

Спроби вирішити проблему комплексно в рамках клубу багатих країн ОЕСР не знайшла розуміння у США при президенті Трампі. Не в захваті й невеликі країни ЄС, що стали центрами прибутку для бізнес-гігантів завдяки низьким податкам - насамперед Ірландія, Кіпр та Нідерланди.

Дійшло до того, що Франція та Британія пригрозили запровадити збори в однобічному порядку, не чекаючи консенсусу. Над Заходом нависла загроза чергової торговельної війни.

Але Трамп програв, прийшов Байден, і його міністр фінансів Джанет Єллен змінила платівку: вона запропонувала зобов'язати компанії сплачувати податок на прибуток у тих країнах, де вони його отримують, а мінімальну ставку зафіксувати на рівні 21%.

Підбадьорені та втішені таким поворотом подій великі країни Європи вирішили, що це - їхній шанс переконати інших рівноправних членів ЄС забути про вето та поступитися частиною доходів заради спільного добробуту у важкі часи. Міністри фінансів двох найбільших економік Євросоюзу - Німеччини та Франції - минулого тижня дали спільне інтерв'ю, в якому підтримали пропозиції США.

Залишилося переконати ще приблизно півтори сотні країн.

Капіталізм з людським обличчям

Другий крок адміністрації Байдена щодо скорочення розриву між багатими й бідними виявився ще більш радикальним, ніж домовленість покласти частину прибутку американських гігантів на вівтар справедливої системи світового оподаткування.

У середу Байден запропонував конгресу підвищити податки на багатих. І в цілому змінити економічну модель, відмовившись від ідеології, що панувала з часів Рональда Рейгана: нехай багатіють ті, хто можуть, а інші обов'язково отримають хоча б крихти з їхнього столу.

"Ця модель не працює", - сказав Байден і згадав, як Трамп знизив податки на прибуток компаній у 2017 році.

"Замість того, щоб пустити заощаджене на підвищення заробітних плат, вкласти у розвиток і нові технології, корпорації порозпихували гроші по кишенях своїх керівників. Прийшла пандемія - і стало лише гірше. Двадцять мільйонів американців, робочий і середній клас, втратили роботу. А за той самий час статки 650 мільярдерів зросли на 1 трлн доларів", - заявив Байден.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У найбідніших районах американського Балтімора про соціальну рівність годі й говорити

Попри риторику, пропозиції Байдена далекі від соціалізму, яким не зміг залякати його виборців Трамп у листопаді.

Президент-демократ просить конгрес повернути податок на багатих туди, де він був при Буші-молодшому, і запевняє, що підвищення зачепить незначну частину населення. А запропоноване підвищення податку на прибуток компаній не компенсує його зниження при Трампі - він все одно буде нижчим, ніж останні 40 з гаком років.

Зібрані у такий спосіб гроші Байден пропонує пустити на фінансування нового плану підтримки американських родин вартістю 1,8 трлн доларів. Він обіцяє зміцнення соціальної держави, безплатні дитячі садочки та коледжі, пільгову медицину. Все заради підвищення прибутків найбіднішої частини населення та залучення людей до економіки - щоб повернутися до колишніх темпів приросту національного багатства.

Однак президент лише пропонує; закони пише конгрес. На це піде не один місяць, і в процесі план неодмінно буде скромнішим, якщо взагалі пройде через законодавців.

Барак Обама вже спробував - рівно 10 років тому, в квітні 2011 року. Не вийшло.

У Байдена шансів більше, тому що демократи контролюють обидві палати конгресу. Однак перевага у них мікроскопічна, і частина сенаторів-демократів від штатів на кшталт Каліфорнії, де живуть забезпечені прихильники Демократичної партії, будуть різко проти підвищення податків на своїх виборців.

Платити зараз чи розплачуватися пізніше

Підштовхнути політиків до радикальних змін здатні негативні попередження економістів. Вони звертаються не до співчуття та альтруїзму, а до більш знайомого елітам самозбереження.

Пандемії посилюють проблеми у суспільстві та загрожують соціальними потрясіннями, за яких не лише подальше накопичення, але й збереження капіталу - проблематичне, нагадують вчені.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Марш проти бідності у французькій Тулузі в грудні 2020 року

"Люди, які постраждали від пандемії, вимагатимуть від влади політики, спрямованої на перерозподіл багатства. Якщо до них не дослухаються, вони можуть розчаруватися й втратити довіру до влади", - пишуть економісти МВФ.

"Якщо після закінчення кризи у населення складеться враження, що державну підтримку переважно отримали багаті та великий бізнес, а не ті, хто страждав і жертвував собою, тоді з'явиться ризик політичного невдоволення або навіть масових заворушень", - попереджають вони.

Їхні висновки підкріплені свіжим дослідженням, яке виявило зв'язок між епідеміями та акціями громадянської непокори у 130 країнах. Автори зазначають, що мова йде про довгострокові наслідки, оскільки під час та відразу після епідемії ніхто особливо не протестує.

"Гуманітарні кризи часто ведуть до перебоїв зі зв'язком і транспортом, що ускладнює організацію протестів. Більш того, у важкі часи суспільство схильне до єдності й солідарності. У деяких випадках режими користуються кризою для зміцнення своєї влади та придушення інакодумства", - пишуть автори дослідження.

"Пандемія Covid-19 поки що вписується у цей історичний контекст. Кількість масових протестів у всьому світі скоротилась до мінімуму за останні п'ять років. Але якщо звернути погляд у майбутнє, у довгостроковій перспективі ризик соціального невдоволення зростає", - йдеться у дослідженні.