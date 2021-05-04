Яблуку ніде впасти. Натовпи на Великому китайському мурі у фото

1 година тому

Великий китайський мур видно з космосу. Імовірно, цими вихідними натовпи народу на ньому звідти теж можна було розгледіти.

Автор фото, AFP

Тисячі китайців з нагоди Першотравневих свят вирушили на Великий китайський мур, забувши про дотримання соціальної дистанції.

Автор фото, AFP

Як видно на фото, лише деякі з них були у масках.

Автор фото, AFP

Навесні мур і справді фантастично красивий.

Автор фото, AFP

День праці в Китаї цього року відзначають протягом п'яти вихідних поспіль. Оскільки мільйони китайців не змогли, як ведеться, зустрітися з сім'ями під час новорічних святкувань, передбачають, що саме зараз багато хто з них вирушив на зустрічі з родичами.

Автор фото, AFP

За різними даними, в ці святкові дні жителі Китаю можуть здійснити від 200 до 300 тисяч поїздок. Щоправда, кордони Китаю залишаються закритими через пандемію, тож доведеться задовольнятися лише подорожами всередині країни.

Автор фото, AFP

Минулої неділі у материковому Китаї офіційно зареєстрували всього 11 нових випадків захворювання на коронавірус за добу.

Пекін наполягає, що всі нові випадки були привезені з-за кордону.