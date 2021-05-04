Яблуку ніде впасти. Натовпи на Великому китайському мурі у фото
Великий китайський мур видно з космосу. Імовірно, цими вихідними натовпи народу на ньому звідти теж можна було розгледіти.
Тисячі китайців з нагоди Першотравневих свят вирушили на Великий китайський мур, забувши про дотримання соціальної дистанції.
Як видно на фото, лише деякі з них були у масках.
Навесні мур і справді фантастично красивий.
День праці в Китаї цього року відзначають протягом п'яти вихідних поспіль. Оскільки мільйони китайців не змогли, як ведеться, зустрітися з сім'ями під час новорічних святкувань, передбачають, що саме зараз багато хто з них вирушив на зустрічі з родичами.
За різними даними, в ці святкові дні жителі Китаю можуть здійснити від 200 до 300 тисяч поїздок. Щоправда, кордони Китаю залишаються закритими через пандемію, тож доведеться задовольнятися лише подорожами всередині країни.
Минулої неділі у материковому Китаї офіційно зареєстрували всього 11 нових випадків захворювання на коронавірус за добу.
Пекін наполягає, що всі нові випадки були привезені з-за кордону.