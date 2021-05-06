Запрошення для Байдена, Росія і корупція: про що говорили Зеленський і Блінкен

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що США підтримують Україну у протистоянні з Росією, але застеріг від корупції та впливу олігархів. Натомість Володимир Зеленський запросив в Україну з візитом президента США Джо Байдена цього року.

Коротку пресконференцію Блінкен та Зеленський дали за підсумками перемовин, які відбулися під час візиту держсекретаря до Києва 6 травня.

Значну частину обговорення сторони присвятили нарощуванню російських військ на кордонах з Україною.

Зеленський та Блінкен визнали, що частково війська РФ відвела, але зазначили, що цього недостатньо.

"Росія має спроможність за короткий час агресивно діяти, якщо вона це вирішить зробити. Ми спостерігаємо ретельно за всіма її діями, - заявив Блінкен. - І я повинен сказати, що ми високо цінуємо те стримування, яке продемонструвала Україна в рамках таких провокаційних дій".

Президент Зеленський заявив, що окремо обговорювалося питання спільних дій для безпеки в Чорному і Азовському морях.

"Фундаментальна ідея є, поки що не буду говорити про це публічно, треба, щоб всі сторони узгодили цю ідею", - не став конкретизувати президент.

Держсекретар пообіцяв Україні підтримку у протистоянні з Росією, але наголосив, що Росія - не єдина загроза для країни.

"Перед Україною стоять два виклики - один ззовні, від Росії, але є ще загроза з середини - це корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів українського народу", - заявив Блінкен.

"І ці два елементи взаємопов'язані, тому що Росія також використовує корупцію і осіб, які допоможуть їй просувати свої інтереси проти інтересів українського народу", - додав він.

Держсекретар закликав продовжувати реформи. За його словами, сторони обговорили важливість незалежних антикорупційних інститутів, реформи судової системи і СБУ.

Запрошення для Байдена

Автор фото, president.gov.ua

Володимир Зеленський висловив захоплення тим, наскільки "обізнаною" є команда з американського Держдепу, яка прибула до Києва.

Він заявив, що 2021 рік стане фундаментальним для українсько-американських відносин, особливо, якщо Україну цього року зможе відвідати президент США Джо Байден.

"Я запросив президента Сполучених Штатів з офіційним візитом приїхати в Україну в цей рік, рік 30-річчя нашої незалежності, - повідомив Зеленський. - Я вірю в те, що ця зустріч буде, вона важлива для обох наших країн".

Блінкен запевнив, що передасть запрошення Байдену, як тільки повернеться.

"Ми знайдемо відповідний час, коли ми зможемо приїхати до України та провести тут час", - повідомив держсекретар.

Водночас він додав, що поки що візити складно планувати через загрози, пов'язані з COVID-19.