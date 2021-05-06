Блінкен: "Північний потік - згубний для України"

1 година тому

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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що газопровід "Північний потік-2" - це просування російських інтересів у Європі й загроза для України. Про це він сказав в інтерв'ю BBC Radio 4.

"Байден чітко заявляв [...] - газопровід - це погана ідея. Він просуває інтереси Росії, підриває інтереси Європи і суперечить тим принципам, які ЄС встановив щодо енергетичної безпеки - не бути залежними від однієї країни, у цьому випадку Росії. І звісно це (Газопровід - Ред.) є згубним для України, Польщі та інших європейських держав", - сказав Блінкен.

На питання BBC щодо перспектив зустрічі між Джо Байденом і Володимиром Путіним і того, як сам пан Блінкен оцінює особистість російського лідера, держсекретар США відповів:

"Ми зосереджені не так на Володимирі Путіні чи будь-якій іншій особі, а на діях Росії. Як чітко заявив президент Байден, якщо Росія продовжить діяти агресивно та необдумано, як це було з кібератакою Solar Winds; як це було з втручанням у наші вибори; як це було з тим, що сталося з Навальним - тоді ми будемо відповідати", - заявив Блінкен.

За його словами, США віддали б перевагу стабільним та передбачуваним відносинам з Москвою.

Блінкен у Києві

У четвер, 6 травня, в Києві має відбутися зустріч Ентоні Блінкена з Володимиром Зеленським, за підсумкам якої вони дадуть спільну пресконференцію.

Держсекретар прибув до української столиці 5 травня пізно ввечері.

"Це буде важлива можливість обговорити російську агресію, яка триває, та підкреслити потребу у підтримці як темпу, так і фокусу на реформах з нашими українськими партнерами", - написав Ентоні Блінкен у Twitter.

У поїздці до Києва Блінкена супроводжує Вікторія Нуланд, яку нещодавно Сенат затвердив на посаді заступника держсекретаря з політичних питань.

Нуланд добре знають в Києві, вона відповідала за відносини з Україною ще в адміністрації Обами і приїжджала в країну в дні Майдану в 2014 році. На цій посаді вона стала однією з цілей російської пропаганди (їй приписують "роздачу печива" протестувальникам).

У 2019 році стало відомо, що Росія внесла її у чорний список в рамках одного з раундів відповідних санкцій.

Тим часом, джерела New York Times в Пентагоні і Wall Street Journal в НАТО повідомлють, що значна частина російських військ, про відведення яких російський міністр оборони Сергій Шойгу заявляв 22 квітня, залишається поблизу українського кордону. Джерела NYT оцінюють їх у близько 80 тисяч.

Автор фото, CONFLICT INTELLIGENCE TEAM Підпис до фото, Російська техніка залишається біля України, стверджують численні джерела

А колишній глава Генштабу України Віктор Муженко в інтерв'ю BBC News Україна звернув увагу, що Росія відводить лише особовий склад, тоді як техніка залишається біля українського кордону.

15 квітня США запровадили додаткові санкції проти Росії - вони передбачають заборону фінансовим організаціям брати участь у розміщеннях на первинному ринку рублевих чи нерублевих облігацій і висилку з США 10 працівників російської дипмісії.

У Білому домі пояснювали, що таким чином вирішили відповісти на спроби РФ підірвати проведення вільних і справедливих виборів у США та країнах-союзниках, а також шкідливі дії в кіберпросторі.

Крім того, розповідали у Вашингтоні, йдеться про те, щоб відповісти на переслідування опозиціонерів та журналістів у Росії, а також на порушення принципів міжнародного права - зокрема, поваги до територіальної цілісності інших країн.

Раніше також повідомляли, що США готувалися до ще одного набору санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Йшлося про оператора будівництва і низку інших причетних до проєкту компаній.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вимагав від таких компаній припинити роботу. Він заявив, що будь-яка організація, залучена до будівництва газопроводу, ризикує потрапити під санкції.

"Як говорили різні адміністрації США, цей трубопровід - геополітичний проєкт Росії, ціллю якого є розділення Європи і послаблення європейської енергобезпеки", - заявляв раніше Блінкен.

При цьому німецькі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Німеччина пропонувала США посилити підтримку Україну в обмін на відмову Вашингтона від подальших санкцій проти російського газопроводу.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає зведення газопроводу з Росії до Європи в обхід України. Київ активно виступає проти його будівництва.