Чому ми так любимо матюкатися

Ананд Джагатія та Кеті Едвардс

Crowd Science, Всесвітня служба ВВС

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ми всі це робимо, ... але деякі голосніше за інших

Чому ми так добре почуваємося, коли вилаємося?

Тому що ми усвідомлюємо, що пустуємо? Чи справді у нашому мозку та організмі щось змінюється, коли ми використовуємо нецензурну лексику?

Усі ми це робили - коли вдарялися пальцем на нозі, розливали каву чи хтось підрізав нас на дорозі.

Інстинктивно нам хочеться вжити лайливі слова - і, як за помахом чарівної палички, ми отримуємо якесь миттєве задоволення.

Так, деякі з нас лаються більше, ніж інші, а іноді люди можуть лаятися навіть тоді, коли вони дуже радіють.

Але треба визнати, що лайка є у кожній культурі та кожній мові... і, можливо, навіть не лише у людей (про це трохи згодом).

Тож яке підґрунтя має нецензурна лексика?

Що таке лайка

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"Лайці дуже і дуже складно дати точне визначення", - говорить докторка Емма Бірн, експертка з цього питання та авторка книги "Лаятися корисно" (Swearing Is Good For You).

Вона каже, що це мова, яку ми використовуємо у стані шоку, подиву, захвату, щоб насмішити чи образити, але це культурне явище, яке має сенс лише в межах спільноти, лінгвістичної групи, суспільства, країни чи релігії.

"Ми консенсусно вирішуємо, що є лайкою. І цей консенсус багато в чому пов'язаний із тим, що табуйовано у певній культурі: когось дуже ображають частини тіла, інших - назви тварин, хвороби чи тілесні функції", - пояснює докторка Бірн.

Але є один ключовий елемент щодо лайки: "Щоб мати такий емоційний вплив, ви повинні гратися з табу в даному конкретному суспільстві".

"Це та мова, яку ви не стали б використовувати у певних обставинах, наприклад, під час співбесіди чи першій зустрічі з батьками свого партнера", - пояснює вона.

Тоді чому ми лаємося?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, А ви лаєтеся за кермом?

"У стресовій ситуації або коли стається щось несподіване, ми лаємося ніби рефлекторно. І в певному сенсі нам це подобається!" - говорить Гаді, постійний радіослухач BBC World Service.

Інші слухачі, здається, з ним погоджуються.

"Я можу лаятися, коли радію, коли дуже здивований, відчуваю сильний жаль, біль чи гнів. Здається, це найвиразніший спосіб показати свої емоції", - каже Михаїл.

"Це відбувається автоматично, без роздумів, і мені відразу стає краще", - додає слухач, який назвався Е.

"Я не часто лаюся. Думаю, якщо використовувати такі слова часто, вони втрачають силу. Варто приберегти їх на випадок, коли це справді доречно", - додає Клара.

Звичайно, можуть існувати люди, які абсолютно ніколи не лаються, але багато хто з нас чудово розуміє те, про що вище говорили слухачі: раптове відчуття звільнення при вимові поганих слів, відчуття, що певні слова заряджені додатковою енергією.

Докторка Бірн каже, що однією з найцікавіших речей, з якими вона зіткнулася під час своїх медичних досліджень, був той факт, що навіть люди, які зазнали гемісферектомії (видалення однієї половини мозку через непоправне пошкодження), могли не повністю втратити здатність розмовляти.

"Якщо розглянути ліву півкулю мозку, наприклад у людини, чия ліва півкуля дуже сильно пошкоджена інсультом, і вона втрачає більшу частину своєї здатності розмовляти, то ви побачите, що вона все одно може лаятися", - говорить докторка Бірн.

"Здається, у нас утворюються дуже сильні емоційні зв'язки з певними типами мови, і вони зберігаються окремо від решти нашої мови. Можна видалити (частину мозку. - Ред.) і повністю позбавити людини здатності розмовляти обмірковано і заплановано, як-от я зараз. Але вона все одно зможе спонтанно лаятися".

"Лайка настільки глибоко пов'язана з емоціями, що (пам'ять про. - Ред.) м'язові рухи, необхідні для вимови нецензурних слів, зберігається в різних частинах (мозку. - Ред.). Тож, у разі потреби, у нас є резервні копії", - говорить докторка Бірн.

Чи спрацює слово-замінник?

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"Я цікавився, чи є сенс лаятися, коли вам боляче, і чи допомагає це взагалі", - говорить д-р Річард Стівенс, старший викладач психології з Кілського університету й керівник тамтешньої "Лабораторії лайки", де вони проводять експерименти.

Один з експериментів для визначення, чи може лайка допомогти нам впоратися з болем чи в екстремальних ситуаціях, дуже простий - занурити руки у відро з льодом і подивитися, як довго ви можете це витримати. Ця ситуація для кожної людини повторюється двічі: один раз із використанням справжніх лайливих слів, інший - ввічливих замінників.

Експерти виявили, що, використовуючи справжні лайливі слова, люди переживали це краще і їм вдавалося довше тримати руку в кризі, а от при використанні абсолютно довільних слів-замінників виникла проблема: вони не працювали, бо не мали емоційного впливу справжньої лайки.

Але чому так відбувається?

"Ми зазвичай спостерігаємо збільшення частоти серцевих скорочень під час лайки, у порівнянні з нейтральними словами. Це, здається, вказує на якийсь емоційний відгук на лайку, і ми знаємо, що лайка - це емоційна мова", - говорить доктор Стівенс.

"Отже, наша робоча гіпотеза полягала в тому, що коли люди лаються через біль, вони фактично нарощують рівень стресу і запускають явище під назвою "зумовлена стресом анальгезія" (коли ви нечутливі до болю)", - додає доктор Стівенс.

"Я зазвичай не лаюся, - каже Колін, інший слухач, - але кілька років тому мене довелося рятувати після аварії в горах. Я сильно вивихнув плече, і мене посадили на сани, щоб спустити з гори. Кожне підстрибування було агонією. І все, що я міг зробити, - це лаятися аж до самого підніжжя. Жодні інші слова не допомагали".

Лайка різними мовами

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Та чи однаково відчувається лайка у різних культурах?

Послухаймо, що з цього приводу кажуть слухачі Всесвітньої служби ВВС з різних країн.

"Іспанська - це дуже творча мова для лайки, - говорить Клара, - бо коли ви слухаєте когось дійсно розлюченого, ви почуєте цілі речення з підметом, присудком та додатком, а також цілі історії зі своїм сюжетом. Усе це - лайкою".

Джейн з Мальти додає: "Найбільш образливе, що ви, мабуть, могли б сказати місцевій людині, у перекладі означає "сперма". Що доволі дивно, бо іншими мовами ви б не називали когось таким чином, не отримавши здивованих поглядів у відповідь".

"Російська - найкраща мова для лайки. Є стільки образливих речей, майже все може бути образливим! Культура лайки тут має коріння у нашій літературі. І практично неможливо уявити російську людину, яка не лається", - каже Михаїл.

"Є цікаве нецензурне висловлювання китайською мандаринською мовою, що означає робити щось погане своїм предкам у 18 поколіннях, - каже Жаклін, - на зразок "я зроблю це вашій матері, вашій бабусі, усім вашим предкам у 18 поколіннях. Я так казала навіть своєму татові".

Є ще одна китайська образа, яка стосується яєць черепахи і яка базується на переконанні, що самиці черепах зазвичай зрадливі, тому назвати когось "яйцем черепахи" означає поставити під сумнів батьківство людини.

Отже, хоча зміст лайки може сильно відрізнятися у різних країнах, лайка, здається, є універсальною частиною людської культури.

А як щодо тварин - вони лаються?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ви будете здивовані...

Та лаються не тільки люди. Докторка Емма Бірн каже, що є кілька дивовижних досліджень шимпанзе.

Американські експерти з приматів Дебора та Роджер Футс "спілкувалися у присутності цих шимпанзе лише за допомогою мови жестів. І вони навчили цих шимпанзе різноманітним жестам", - каже докторка Бірн.

У дикій природі шимпанзе, як правило, спілкуються, кидаючи фекалії, але Фути зробили це суворим табу, привчивши шимпанзе, які з ними проживали, до горщика.

"Після цього шимпанзе почали використовувати жест, який вони вивчили для опису "дефекації чи бруду", так само як англомовні використовують своє слово для всього, що пов'язано з дефекацією", - говорить докторка Бірн.

"Вони (шимпанзе. - Ред.) використовували його, щоб висловити розчарування, протест, вони почали використовувати жест, щоб називати інших шимпанзе "брудною мавпою", що є найгіршою образою, яку вони могли використати", - додає вона.

Ба більше - ці шимпанзе навіть вигадували "жарти з фекаліями", говорить учена.

Отже, замість того, щоб кидатися одне в одного фекаліями, ці шимпанзе навчилися використовувати для цього "поняття фекалій".

"І для мене це, мабуть, було однією з найцікавіших частин дослідження для моєї книги: усвідомлення того, що як тільки у вас є табу і засоби для його вираження, може виникнути щось на зразок лайки", - підсумовує докторка Бірн.

Матеріал підготовлений за участю Єви Онтіверос