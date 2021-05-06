Шахрайку, яка інсценувала власну смерть, "здав" її пудель

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ось такий пудель викрив свою хазяйку

Жінку, яку підозрюють у масштабній махінації та інсценуванні смерті в Німеччині, видав її власний пудель, з яким вона ховалася на Майорці.

47-річній німкені закидають розкрадання близько 1 млн євро на фірмі, де вона працювала, пише агентство DPA.

Компанія, що займається сонячною енергетикою, найняла для її пошуків приватних детективів.

Вони почали вивчати соцмережі та з'ясували, що у жінки є гігантський пудель.

Цю породу не так часто зустрінеш на Майорці, тож вони помітили чоловіка, який вигулював такого пуделя.

Цих собак називають "гігантськими" чи "королівськими" пуделями - на противагу "мініатюрним" чи "той" пуделям.

Детективи почали стежити за псом і чоловіком, який його вигулював, і це вивело їх до шикарної вілли у курортному містечку Санта-Понса на південному заході острова.

Саме там вони виявили його власницю - ту саму підозрювану шахрайку з Німеччини.

До цього жінка жила у німецькому місті Росток, де і почалися фінансові проблеми у фірми, на яку вона працювала.

Згодом батьки жінки повідомили, що вона загинула в автомобільній аварії у березні 2020 року.

Поліція Майорки відзначає, що жінка проживала на острові з фальшивими документами.

Зараз її випустили під заставу. За даними ЗМІ, вона зізналася, що сфабрикувала власну смерть.

Долю пуделя не уточнюють.