Шахрайку, яка інсценувала власну смерть, "здав" її пудель
Жінку, яку підозрюють у масштабній махінації та інсценуванні смерті в Німеччині, видав її власний пудель, з яким вона ховалася на Майорці.
47-річній німкені закидають розкрадання близько 1 млн євро на фірмі, де вона працювала, пише агентство DPA.
Компанія, що займається сонячною енергетикою, найняла для її пошуків приватних детективів.
Вони почали вивчати соцмережі та з'ясували, що у жінки є гігантський пудель.
Цю породу не так часто зустрінеш на Майорці, тож вони помітили чоловіка, який вигулював такого пуделя.
Цих собак називають "гігантськими" чи "королівськими" пуделями - на противагу "мініатюрним" чи "той" пуделям.
Детективи почали стежити за псом і чоловіком, який його вигулював, і це вивело їх до шикарної вілли у курортному містечку Санта-Понса на південному заході острова.
Саме там вони виявили його власницю - ту саму підозрювану шахрайку з Німеччини.
До цього жінка жила у німецькому місті Росток, де і почалися фінансові проблеми у фірми, на яку вона працювала.
Згодом батьки жінки повідомили, що вона загинула в автомобільній аварії у березні 2020 року.
Поліція Майорки відзначає, що жінка проживала на острові з фальшивими документами.
Зараз її випустили під заставу. За даними ЗМІ, вона зізналася, що сфабрикувала власну смерть.
Долю пуделя не уточнюють.