"Зеленський підвищує ставки". Що стоїть за візитом Блінкена і чи приїде Байден в Україну

Галина Корба

ВВС News Україна

50 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

Україну вперше відвідав високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена - держсекретар Ентоні Блінкен. З одного боку, він запевнив українську владу у підтримці Америки, в тому числі у протистоянні з Росією, а з іншого, дав зрозуміти - від стану реформ та впливу олігархів в Україні Вашингтон аж ніяк не в захваті.

Сам факт візиту держсекретаря політолог Володимир Фесенко називає "суперважливим", адже Україна стала першою східноєвропейською країною, яку відвідав представник нової американської влади такого рівня.

Блінкен зустрівся з головними представниками української влади, опозиції та громадського сектору. Він знайшов час і для предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія.

Публічні заходи проходили у підкреслено теплій атмосфері, а президент Зеленський навіть офіційно запросив у гості американського колегу Джо Байдена.

Проте держсекретар дав зрозуміти - нинішнього темпу реформ та боротьби з корупцією в Україні недостатньо.

"Є домашнє завдання, яке не виконано, і на цьому завданні для уряду Блінкен ще раз наголосив. Тому я не можу назвати цей візит проривним", - зазначає політичний аналітик "Дому демократії" Анатолій Октисюк.

Церква, депутати та "печиво" від Нуланд

Ентоні Блінкен прибув до Києва пізно ввечері 5 травня, а вже вранці на нього чекала насичена програма.

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День держсекретар почав з перемовин з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Як повідомила кореспондентка ВВС в пулі Блінкена, зустріч була вельми теплою.

"Ми скучили за вашим печивом", - пожартував Кулеба, звертаючись до заступниці держсекретаря з політичних питань Вікторії Нуланд, яка супроводжувала Блінкена.

Цей жарт став відсилкою до 2014 року, коли Нуланд відвідувала протести на Майдані, де, як переконувала російська пропаганда, "роздавала печиво" протестувальникам.

Після розмови Блінкен разом з українським колегою та митрополитом Епіфанієм поклав квіти до меморіалу загиблим на Донбасі, а пізніше відвідав Михайлівський собор.

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Окрім того, Блінкен обговорив питання "національної безпеки та протидії російській агресії" з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та керівниками депутатських фракцій.

Як повідомила пресслужба "Слуги народу", Блінкен попросив затвердили послом США в Україні Крістіну Квін, яка зараз перебуває в Києві на посаді тимчасового повіреного.

Росія, олігархи та запрошення для Байдена

Близько півдня розпочалася головна зустріч - перемовини з президентом Зеленським.

Підсумкова пресконференція була короткою, але співрозмовники запевнили, що обговорили широке коло найважливіших питань. Від військового тиску з боку Росії до реформ і подальшої співпраці.

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Зеленський та Блінкен визнали, що частково війська РФ відвела, але зазначили, що цього недостатньо.

За інформацією джерел New York Times в Пентагоні і Wall Street Journal в НАТО, поблизу українського кордону залишається близько 80 тис. російських військових разом з технікою.

"Росія має спроможність за короткий час агресивно діяти, якщо вона це вирішить зробити. Ми спостерігаємо ретельно за її діями", - застеріг Блінкен, підкресливши, що США послідовно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України.

Декілька разів Блінкен наголосив, що Росія - лише одна з загроз майбутньому України.

"Перед Україною стоять два виклики - один ззовні, від Росії, але є ще загроза з середини - це корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів українського народу", - вважає Блінкен.

"І ці два елементи взаємопов'язані, тому що Росія також використовує корупцію і осіб, які допоможуть їй просувати свої інтереси проти інтересів українського народу", - додав він.

Держсекретар закликав продовжувати реформи. За його словами, сторони обговорили важливість незалежних антикорупційних інститутів, реформи судової системи і СБУ.

Зеленський сказав, що 2021 рік стане фундаментальним для українсько-американських відносин, особливо, якщо Україну цього року зможе відвідати президент США Джо Байден.

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"Я запросив президента Сполучених Штатів з офіційним візитом приїхати в Україну в цей рік, рік 30-річчя нашої незалежності, - повідомив Зеленський. - Я вірю в те, що ця зустріч буде, вона важлива для наших країн".

Блінкен запевнив, що передасть запрошення Байдену, як тільки повернеться, але дав зрозуміти, що через пандемію реалізувати такий візит буде складно.

"Ми знайдемо відповідний час, коли ми зможемо приїхати до України", - повідомив держсекретар.

"Не приховував шоку"

Наостанок Блінкен провів онлайн зустріч з представниками громадянського суспільства щодо реформ і боротьби з корупцією.

Розмова була непублічною, але за її підсумками виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк, яка була присутня на зустрічі, повідомила у соцмережах, що Блінкен знову висловив невдоволення ситуацією.

"Основний меседж Блінкена: рівень та якість підтримки України від США прямо залежить від рівня проведення реформ у галузі доброго врядування та антикорупції. І маркером рівня проведення реформ - є МВФ", - написала вона.

За її словами, держсекретар "не приховував шоку" через ситуацію з "Нафтогазом", де минулого тижня в обхід процедури змінили керівництво.

"Визначальною буде судова реформа, успішність якої залежатиме від рівня залучення незалежних міжнародних експертів до очищення органів суддівського самоврядування", - додала Каленюк.

Що значить цей візит та чи приїде Байден?

Експерти погоджуються, що сам факт такого візиту є дуже важливим для України. Водночас переоцінювати його також не варто, зазначає Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова.

"Візит радше плановий, - пояснює він. - Нова адміністрація набирає обороти і фізичні візити до ключових країн і ключових регіонів - обов'язкова частина таких процесів".

"Атмосфера була доволі позитивною. Нічого аж такого неочікуваного - ані приємного, ані неприємного не відбулося", - додав Мельник.

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За його словами, у меседжах про підтримку України з боку США у конфлікті з Росією, як і у закликах проводити реформи та боротися з корупцією - немає нічого нового.

Але, з іншого боку, сказані особисто ці меседжі звучать значно переконливіше, зазначає Володимир Фесенко.

"Це підтвердження того, що Україна - один з пріоритетів для зовнішньої політики США. Це також підтвердження того, що в нинішній складній ситуації протистояння з Росією нас активно підтримують", - пояснює Фесенко.

Критичні зауваження держсекретаря щодо стану справ з реформами, корупцією та олігархами Анатолій Октисюк вважає меседжем саме для українського естеблішменту.

"Посил - вам ніхто не допоможе, якщо ви самі собі не хочете допомагати, - каже він. - Домашнє завдання не виконали - це стосується і боротьби з олігархами, і забезпечення незалежності антикорупційним органам, і підтримки реформ. Останні рішення про підважування корпоративного управління (у Нафтогазі - ред.) також викликають багато питань".

Сумніви, на думку Октисюка, викликають і перспективі візиту Байдена до України, як того прагне президент Зеленський.

Частково це пов'язано з тим, що досить багато питань, окрім України, вимагають уваги американського президента.

"Візит не відбудеться ще й тому, що Україна - чутлива тема для Байдена, - пояснює він. - Особистий візит Байдена в Україну відразу буде підживлювати протистояння з командою Трампа, яка буде говорити про втручання в вибори, відмивання грошей, Burisma".

Фесенко погоджується, що візит Байдена в Україну - це "завдання максимум", а запрошення - швидше політичний жест з боку Зеленського.

"Не гарантовано, що Байден приїде, але виглядає, що Зеленський спеціально підвищував ставки, - каже політолог. - Для нас дуже важливо, щоб на урочистості, пов'язані з 30-річчям незалежності, приїхав дуже статусний високопосадовець, один з керівників США".

"По максимуму, безумовно, найкращий варіант, якби це був президент США, але і графік президента, і поважний вік, і стан здоров'я - всі ці чинники можуть створити перешкоди. Тож, навіть якщо приїде на урочистості віцепрезидент чи держсекретар, це теж буде важливо".