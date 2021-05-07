Неконтрольована китайська ракета падає на Землю. І ніхто не знає, куди саме

41 хвилин(и) тому

Автор фото, CCTV via Reuters Підпис до фото, Ракету Long March 5В запустили з китайського міста Веньчан 29 квітня

Китайський ракетоносій, який обертається навколо Землі, має здійснити неконтрольоване повернення в атмосферу. Вчені не знають, де приземлиться космічний апарат.

З 1990 року жоден об'єкт масою понад 10 тонн не залишали на орбіті через ризик його неконтрольованого повернення на Землю. Але найближчими днями 21-тонна ракета Long March 5B зробить це вперше в історії.

Ракетоносій 30 метрів завдовжки і 5 метрів завширшки використали, щоб вивести на орбіту модуль нової китайської космічної станції наприкінці квітня. Космічний апарат рухається орбітою Землі зі швидкістю 27 600 км/год, поступово наближаючись до її поверхні.

За словами наукового кореспондента BBC Джонатана Амоса, ракета перебуває у зоні 41 градус на північ і південь від екватора. Тобто це територія, яка простягається до Нью-Йорка, Стамбула й Пекіна на півночі та Веллінгтона й Чилі - на півдні.

"Навіть якщо ви живете в цій зоні, недалеко від екватора, ймовірність того, що уламки космічного апарату впадуть на вас - дуже мала", - пояснив Джонатан Амос.

"70% Землі покрито океаном, а тому якщо ракета не згорить в атмосфері, вона швидше за все впаде в море".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ракета вивела на орбіту основний модуль китайської космічної станції Тяньхе

Коли Long March 5B запускали востаннє, у травні 2020 року, уламки, зокрема 12-метрова металева труба, впали поблизу села в Кот-д'Івуарі на заході Африки. Тоді ніхто не постраждав.

Вчені очікують, що ракета впаде 10 травня або плюс-мінус два дні. Малоймовірно, що вони знатимуть, де вона приземлиться, за годину до цього.

Мапа AstriaGraph, яку фінансує уряд США, дозволяє відстежувати всі штучні об'єкти в космосі - близько 26 тисяч предметів.

Професор Моріба Джа, аерокосмічний інженер з Техаського університету, який працює над проєктом, розповідає, що розміри цих об'єктів варіюються "від смартфона до космічної станції".

"3500 з них - це дійсні супутники, а решта - сміття", - додає він.

Автор фото, AstriaGraph/Moriba Jah Підпис до фото, Проєкт AstriaGraph, який фінансує уряд США, відстежує всі штучні об'єкти в космосі

З початку освоєння космосу у другій половині XX століття кількість сміття на орбіті постійно збільшується й становить загрозу робочим супутникам. За словами професора Джа, близько 200 великих об'єктів, зокрема уламки старих ракет, є "бомбою уповільненої дії".

"Супутники, які надають послуги з навігації, часу, фінансових операцій, прогнозу погоди, можуть у будь-який момент потрапити під удар і припинити роботу. Втрата цих об'єктів матиме помітні наслідки", - вважає фахівець.

Китайську ракетну установку також можна знайти на мапі AstriaGraph, де вона фігурує під назвою CZ-5B.

Вона робить повний оберт навколо Землі кожні 90 хвилин, але визначити траєкторію її падіння дуже складно.