Чорнобиль, що зникає. Панорами Зони відчуження
Будівлі та об'єкти у Чорнобильській зоні відчуження вже стали неофіційним культурним надбанням України.
Тисячі туристів з різних країн приїздять подивитися на наслідки катастрофи, що сталася 35 років тому.
Але час, природа і відсутність догляду з боку людини невпинно руйнують майже усе довкола ЧАЕС.
Ми вирішили зберегти це відео на спогад про поїздку до Зони у квітні 2021 року.
Відео Романа Лебедя та Івана Єрмакова.
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