Чорнобиль, що зникає. Панорами Зони відчуження

8 травня 2021, 06:51 GMT

Будівлі та об'єкти у Чорнобильській зоні відчуження вже стали неофіційним культурним надбанням України.

Тисячі туристів з різних країн приїздять подивитися на наслідки катастрофи, що сталася 35 років тому.

Але час, природа і відсутність догляду з боку людини невпинно руйнують майже усе довкола ЧАЕС.

Ми вирішили зберегти це відео на спогад про поїздку до Зони у квітні 2021 року.

Відео Романа Лебедя та Івана Єрмакова.