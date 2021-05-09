Мукормікоз: "чорний грибок", від якого сліпнуть пацієнти з ковідом

Сутік Бісвас

Кореспондент ВВС в Індії

10 хвилин(и) тому

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У суботу вранці доктор Акшай Наїр, очний хірург у Мумбаї, збирався оперувати 25-річну жінку, яка три тижні тому одужала від коронавірусу.

В операційній над пацієнткою, яка страждає на діабет, вже працював ЛОР-фахівець.

Він вставив їй до носа трубку й видаляв тканини, інфіковані мукормікозом - рідкісною, але небезпечною грибковою інфекцією. Ця агресивна інфекція вражає ніс, очі, а іноді й мозок.

Після того, як його колега закінчить роботу, доктор Наїр проведе тригодинну процедуру із видалення пацієнтці ока.

"Я видалю її око, щоб врятувати їй життя. Ось як працює ця хвороба", - сказав мені доктор Наїр.

У той час коли смертельна друга хвиля Covid-19 спустошує Індію, лікарі повідомляють про випадки рідкісної інфекції, яку також називають "чорним грибком", серед пацієнтів, що перенесли Covid-19.

Що таке мукормікоз?

Мукормікоз - дуже рідкісна інфекція. Її спричиняє мукорна цвіль, яка зазвичай зустрічається у ґрунті, рослинах, гної та фруктах та овочах, що гниють.

"Вона зустрічається скрізь і міститься у ґрунті та повітрі, навіть у носі та слизі здорових людей", - каже доктор Наїр.

Вона впливає на носові пазухи, мозок, легені і може загрожувати життю хворих на цукровий діабет або людей зі зниженим імунітетом, таких як онкохворі або люди з ВІЛ/СНІДом.

Лікар вважає, що мукормікоз, загальний рівень смертності від якого становить 50%, може бути спричинений використанням стероїдів - рятувальним засобом для важких пацієнтів із Covid-19.

Стероїди зменшують запалення в легенях і допомагають запобігти частині пошкоджень, які можуть статися, коли імунна система різко активізується для боротьби з коронавірусом. Але вони також знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові як у діабетиків, так і у хворих на Covid-19 без діабету.

Існує думка, що саме падіння імунітету може спричинити такі випадки мукормікозу.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стероїди рятують життя пацієнтів із Covid

"Діабет знижує імунний захист організму, коронавірус посилює його, і тоді стероїди, які допомагають боротися з Covid-19, діють як паливо у вогні", - говорить доктор Наїр.

Він працює у трьох лікарнях Мумбаї, одного з найбільш постраждалих від другої хвилі міст, і каже, що у квітні вже бачив близько 40 пацієнтів, які страждають на грибкову інфекцію. Багато з них були діабетиками, які одужали від Covid-19 вдома. Одинадцяти з них довелося видалити око.

У період з грудня по лютий лише шість його колег у п'яти містах - Мумбаї, Бангалорі, Хайдарабаді, Делі та Пуні - повідомили про 58 випадків зараження. Більшість пацієнтів підхопили інфекцію через 12-15 днів після одужання від Covid-19.

Лікарня Сіона в Мумбаї за останні два місяці повідомила про 24 випадки грибкової інфекції - порівняно з шістьма випадками на рік, розповіла докторка Ренука Браду, керівниця ЛОР-відділення лікарні.

Одинадцять із них втратили око, а шестеро людей померли. Більшість її пацієнтів - діабетики середнього віку, яких грибок вразив через два тижні після одужання від Covid-19.

"Ми вже спостерігаємо два-три випадки на тиждень. Це жах пандемії", - сказала вона.

У південному місті Бенгалуру доктор Рагхурадж Хегде, очний хірург, розповідає подібну історію. За останні два тижні він стикнувся із 19 випадками мукормікозу, переважно в молодих пацієнтів.

"Деякі були настільки хворі, що ми навіть не могли їх оперувати", - каже він.

Лікарі кажуть, що вони здивовані тяжкістю та частотою цієї грибкової інфекції під час другої хвилі, порівняно з поодинокими випадками під час першої хвилі минулого року.

Доктор Наїр каже, що за останні два роки він стикався із не більше ніж 10 випадками у Мумбаї.

"Цього року геть інше", - каже він.

У Бенгалуру доктор Хегде ніколи не бачив більше одного-двох випадків на рік за свою понад десятилітню практику.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Мумбаї - одне з найбільш постраждалих від другої хвилі міст Індії

Пацієнти, які страждають на грибкову інфекцію, як правило, мають симптоми закладеності та кровоточивості носа; набряк і біль в оці; опущення повік; розмитість і, зрештою, втрата зору. Навколо носа можуть бути чорні плями.

Лікарі кажуть, що більшість пацієнтів надходять до них пізно, коли вони вже втрачають зір, і лікарям доводиться хірургічно видаляти око, щоб зупинити потрапляння інфекції в мозок.

У деяких випадках, кажуть лікарі, пацієнти втратили зір на обох очах. І в рідкісних випадках лікарям доводиться хірургічно видаляти щелепну кістку, щоб зупинити поширення хвороби.

Протигрибкова внутрішньовенна ін'єкція, яка коштує 3500 рупій (48 доларів США) за дозу, яку слід вводити щодня до восьми тижнів - єдиний препарат, ефективний проти захворювання.

Один зі способів запобігти грибковій інфекції - переконатися, що пацієнтам з Covid-19 - як під час лікування, так і після одужання - забезпечували правильну дозу та тривалість прийому стероїдів, каже д-р Рахул Баксі, діабетолог із Мумбая.

За його словами, минулого року він лікував близько 800 хворих на цукровий діабет з Covid-19, і жоден з них не заразився грибковою інфекцією. "Лікарі повинні стежити за рівнем цукру після виписки пацієнтів", - каже доктор Баксі.

Індійський високопосадовець заявив, що "великого спалаху захворювання немає". Проте важко сказати, чому з усієї країни повідомляють про все більшу кількість випадків мукормікозу.

"Штам вірусу, здається, вірулентний, через що рівень цукру в крові злітає до дуже високого рівня. І, як не дивно, грибкова інфекція вражає багатьох молодих людей", - говорить доктор Хегде.

Його наймолодшим пацієнтом минулого місяця був 27-річний чоловік, який навіть не був діабетиком.

"Нам довелося прооперувати його під час другого тижня хвороби і видалити його око. Це спустошує", - каже лікар.