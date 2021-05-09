Студентка, яка кинула виклик Гітлеру та надихнула Німеччину

Дженні Гілл

Кореспондентка BBC у Берліні

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Спочатку Софі Шолль підтримувала Гітлера, але згодом її думки змінилися

Її ім'я не дуже відоме за межами Німеччини, але Софі Шолль - знакова фігура у своїй рідній країні, а її історія - надзвичайна.

Цими вихідними багато хто буде вшановувати 100-річчя з дня народження молодої жінки, яка мужньо виступила проти Адольфа Гітлера і поплатилася за це своїм життям.

Про її опір розповідають у книгах, фільмах та п'єсах. І її історія продовжує надихати людей сьогодні.

Софі Шолль народилася в 1921 році в країні, що пережила неспокійні часи. Але її дитинство було безпечним і комфортним.

Її батько був мером південно-західного міста Форхтенбург (хоча сім'я згодом переїде в Ульм), а Софі разом з п'ятьма братами та сестрами виховували у лютеранській родині, де шанували християнські цінності.

Але коли вона досягла підліткового віку, її країною керував Адольф Гітлер.

"Не кажи мені, що це заради Вітчизни"

Спочатку Софі та її старший брат Ганс підтримували Націонал-соціалістичну партію. Як і багато інших молодих людей, він приєднався до партійного руху "Гітлерюгенд", а вона - до його сестринської організації "Ліга німецьких дівчат".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Софі Шолль та її брат близько 1940 року

Її батько, затятий критик Гітлера, був нажаханий їхнім ентузіазмом. І вплив родини та друзів поступово почав діяти.

Брат і сестра, які не змогли примирити власні ліберальні настрої з політикою Третього Рейху, і помічали, як поводилися з їхніми єврейськими знайомими та художниками, почали дивитися на режим дедалі критичнішими очима.

І на той момент, як Гітлер вторгся до Польщі, вони вже були в опозиції.

Коли молодих німецьких чоловіків відправляли на бій, Софі з гіркотою написала своєму бойфренду Фріцу Гартнагелю, який також був солдатом: "Я не можу зрозуміти, як деякі люди постійно ризикують життями інших людей. Я ніколи цього не зрозумію, і я думаю, що це жахливо. Не кажи мені, що це заради Вітчизни ".

Цей нещодавно запущений акаунт в Instagram, де сучасні актори відтворюють історію Софі Шолль, вже має пів мільйона підписників.

Софі слідом за братом Гансом вступила до Мюнхенського університету, де він вивчав медицину, і вони завели там спільних друзів, яких об'єднував інтерес до мистецтва, культури та філософії. Софі, яка вивчала ці предмети поряд із біологією, любила танцювати та грати на фортепіано, і була талановитою художницею.

Але це були жорстокі часи. Вони жили в диктатурі і твердо вирішили чинити опір.

"Ми не мовчатимемо"

У групі "Біла троянда", яку спочатку заснували брат Софі Ганс Шолль та його друг Олександр Шморелль, було лише шість членів. До них приєдналися Софі, Крістоф Пробст і Віллі Граф, а також один з їхніх професорів Курт Губер.

Автор фото, kpa/ United Archives Підпис до фото, Німецький фільм "Біла троянда" 1982 року розповів історію Софі Шолль, її брата та інших чотирьох членів групи

За підтримки мережі друзів та прихильників вони друкували та розповсюджували листівки, закликаючи громадян протистояти нацистському режиму, засуджуючи вбивства євреїв та вимагаючи припинення війни.

"Нас не змусять мовчати, - йшлося в одній з них, - ми ваша нечиста совість, "Біла Троянда" не залишить вас у спокої".

Група випустила свою шосту листівку на початку 1943 року.

"Ім'я німців назавжди буде заплямоване, якщо німецька молодь нарешті не встане, не помститься і не спокутує одночасно, не розчавить своїх мучителів і не знайде нову духовну Європу".

Їй судилося стати їхньою останньою.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Софі Шолль кидала листівки з верхнього поверху університету Людвіга Максиміліана в Мюнхені

18 лютого 1943 року Ганс і Софі роздавали листівки в університеті.

Неясно, чому Софі піднялася на верхню площадку, що виходила на просторий атріум головного корпусу університету, і кинула стос листівок через балюстраду. Більшість припускає, що вона хотіла, щоб їх побачило якомога більше студентів.

Але коли папірці пурхали на землю, за нею спостерігав доглядач, який видав її гестапо - таємній поліції.

Її та її брата допитали і після показового суду засудили до смертної кари. Вони відмовились зрадити решту групи, але влада все одно вистежила їх. За кілька місяців усіх друзів стратили.

Того ранку, коли вона йшла на гільйотину, 21-річна Софі сказала:

"Такий гарний сонячний день, і я мушу йти ... Яке значення має моя смерть, якщо завдяки нам тисячі людей пробуджуються і спонукаються до дії?"

Ці слова, її хоробрість і сьогодні вшановують у Німеччині, де школи та дороги носять її ім'я та ім'я її брата. Деякі люди виказують жаль з приводу того, що інших членів групи "Біла троянда" вшановують менше.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Інші члени групи "Біла троянда" у Німеччині відомі менше, ніж Софі

І її ім'я дуже легко експлуатувати.

Кілька років тому ультраправа партія AfD випустила гасло "Софі Шолль проголосувала б за AfD", чим спричинила хвилю обурення. На мітингу проти коронавірусних обмежень в Ганновері в листопаді минулого року молода жінка вискочила на сцену і порівняла себе з Софі Шолль.

Однак на честь дня її 100-річчя німецький монетний двір випускає пам'ятну монету, пройдуть спеціальні церковні служби, і створили новий канал в Instagram, присвячений її життю.

Багато німців просто тихо згадають про життя молодої жінки, чия мужність і впевненість і сьогодні збуджує серця і думки.