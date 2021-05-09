Сепаратисти виграли у Шотландії і хочуть референдум за незалежність
- Юрі Вендік
- BBC, Лондон
На перших після брекзиту виборах парламенту Шотландії більшість здобули партії, що виступають за відділення від Великої Британії. Тепер вони хочуть оголосити референдум про незалежність - і судитися з Лондоном про його законність.
Підрахунок голосів на виборах 6 травня закінчився у Шотландії лише у суботу ввечері - і з'ясувалося, що дві партії сепаратистів, правляча Шотландська національна партія (ШНП) і "зелені", виступили гірше, ніж їм прогнозували опитування, але все ж спільно отримали більшість у 72 мандати (64 і 8) з 129.
"Результати виборів гарантують, що Единбург і Вестмінстер з новою силою зійдуться у суперечці про другий референдум щодо незалежності", - вважає оглядач шотландської газети Scotsman.
Лідерка ШНП і керівниця уряду Шотландії Нікола Стерджен ще до того, як порахували всі голоси, заявила, що оскільки більшість в шотландському парламенті гарантовано буде за партіями, які виступають за референдум, вони повинні будуть виконати свою передвиборчу обіцянку й оголосити новий, другий референдум про незалежність.
ШНП у програмі пообіцяла провести його до кінця 2023 року.
"Всім політикам у Вестмінстері, які намагаються перешкодити цьому, я б сказала дві речі. По-перше, ви кидаєте виклик не ШНП - ви кидаєте виклик демократичній волі народу Шотландії. А по-друге, у вас нічого не вийде", - цитує Стерджен газета Scotsman.
"Майбутнє Шотландії визначає тільки народ Шотландії, і жоден Вестмінстерський політик не повинен і не може цьому перешкоджати", - продовжила шотландська урядовець.
"Вестмінстерський політик" дуже проти
"Вестмінстером" у Британії називають центральну владу - за місцем її розташування в Лондоні, а під "вестмінстерськими політиками" Стерджен мала на увазі перш за все прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Джонсон і його уряд налаштовані рішуче проти референдуму про незалежність Шотландії, навіть попри те, що перемога сепаратистів на ньому далеко не гарантована.
Нещодавно Джонсон знову заявив - у статті в газеті Telegraph - що влаштовувати новий референдум в нинішніх умовах боротьби з пандемією та її наслідками було б, на його погляд, безвідповідально.
Британський прем'єр, утім, налаштований проти референдуму не тільки найближчим часом, а й взагалі у доступному для огляду майбутньому.
Він і його соратники регулярно нагадують, що перед першим референдумом про незалежність Шотландії в 2014 році Лондон і Едінбург домовилися, що, яким би не був результат, питання буде закрите принаймні на покоління.
Сепаратисти той референдум програли з рахунком 45% на 55%.
Брекзит як новий привід
Шотландські націоналісти на чолі з Ніколою Стерджен вважають, що після референдуму про брекзит ситуація змінилася настільки, що стара домовленість втратила сенс.
Шотландія, на відміну від Англії і Уельсу, більшістю майже в дві третини голосів висловилася проти виходу з ЄС - і тепер шотландські сепаратисти кажуть, що їх силою вирвали з Євросоюзу й вони хочуть повернутися туди, вийшовши зі складу Великої Британії.
Те, що на перших після брекзиту виборах парламенту Шотландії більшість отримали партії, які прямо обіцяють у своїх програмах новий референдум, лідери сепаратистів вважають підтвердженням власної правоти та народним мандатом на плебісцит.
У попередньому складі парламенту у ШНП та "зелених" на двох теж було більше половини мандатів, але, по-перше, той склад був обраний до референдуму про брекзит, в травні 2016 року, а по-друге, зараз ці дві партії сепаратистів дещо збільшили свої фракції.
Спровокувати на суд
Нікола Стерджен багато разів говорила, що Шотландія не піде по шляху Каталонії і має намір провести виключно законний, визнаний усіма - і Лондоном, і Євросоюзом, і всім світом - референдум.
Відповідно до загальноприйнятого трактування закону про шотландську автономію 1998 року, законний шлях означає згоду Лондона на референдум. Але зіткнувшись з рішучим "ні" Бориса Джонсона, Шотландська національна партія останнім часом вирішила дещо радикалізувати свою позицію.
Політики і юристи ШНП вирішили, що обов'язковість добровільної згоди Лондона - це лише одне з можливих трактувань, і його справедливість непогано б утвердити судовим розглядом.
Тому ШНП і "зелені" мають намір у новому парламенті спочатку ухвалити закон (постанову) про проведення референдуму - і тим самим змусити уряд Джонсона оскаржити цей закон у суді.
"Якщо Борис Джонсон захоче нас зупинити, йому доведеться подавати до суду. Якщо він цього не зробить, то референдум за визначенням буде законним. Якщо він це зробить, рішення - за судами", - сказала Нікола Стерджен перед самими виборами, 4 травня, в інтерв'ю телекомпанії Sky.
Коли саме парламент Шотландії прийме закон про референдум, Стерджен у суботу говорити не стала.
А скільки часу може зайняти йомвірна тяжба в судах, зараз передбачити неможливо.
Вагання більшості
Навіть якщо референдум в результаті і відбудеться, відділення Шотландії від Англії та інших двох частин Сполученого королівства зовсім не гарантоване.
Суспільство Шотландії розколоте з цього питання приблизно навпіл.
Якийсь час здавалося, що пандемія і брекзит переламали ситуацію на користь прихильників незалежності: з червня 2020 по січень 2021 року 23 опитування поспіль показали перевагу прихильників незалежності.
Соціологи пов'язували це з тим, що Нікола Стерджен в очах шотландців виглядала набагато більш рішучим і ефективним борцем з пандемією, ніж Борис Джонсон.
Але тепер, коли кампанія зі щеплення успішно йде по всій Британії і влада поступово скасовує локдаун, шотландський електорат знову почав вагатися.
З початку квітня сім опитувань поспіль показали перевагу супротивників відділення на 1-7%, потім два з трьох останніх опитувань дали нічию, а одне - тривідсоткову перевагу прихильників незалежності.