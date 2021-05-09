Сепаратисти виграли у Шотландії і хочуть референдум за незалежність

Юрі Вендік

BBC, Лондон

46 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Багато шотландців мріють піти зі складу Британії. У четвер їхні партії зберегли і примножили свою більшість у парламенті Шотландії

На перших після брекзиту виборах парламенту Шотландії більшість здобули партії, що виступають за відділення від Великої Британії. Тепер вони хочуть оголосити референдум про незалежність - і судитися з Лондоном про його законність.

Підрахунок голосів на виборах 6 травня закінчився у Шотландії лише у суботу ввечері - і з'ясувалося, що дві партії сепаратистів, правляча Шотландська національна партія (ШНП) і "зелені", виступили гірше, ніж їм прогнозували опитування, але все ж спільно отримали більшість у 72 мандати (64 і 8) з 129.

"Результати виборів гарантують, що Единбург і Вестмінстер з новою силою зійдуться у суперечці про другий референдум щодо незалежності", - вважає оглядач шотландської газети Scotsman.

Лідерка ШНП і керівниця уряду Шотландії Нікола Стерджен ще до того, як порахували всі голоси, заявила, що оскільки більшість в шотландському парламенті гарантовано буде за партіями, які виступають за референдум, вони повинні будуть виконати свою передвиборчу обіцянку й оголосити новий, другий референдум про незалежність.

ШНП у програмі пообіцяла провести його до кінця 2023 року.

"Всім політикам у Вестмінстері, які намагаються перешкодити цьому, я б сказала дві речі. По-перше, ви кидаєте виклик не ШНП - ви кидаєте виклик демократичній волі народу Шотландії. А по-друге, у вас нічого не вийде", - цитує Стерджен газета Scotsman.

"Майбутнє Шотландії визначає тільки народ Шотландії, і жоден Вестмінстерський політик не повинен і не може цьому перешкоджати", - продовжила шотландська урядовець.

"Вестмінстерський політик" дуже проти

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Палкий прихильник та один з творців брекзиту Борис Джонсон вважає, що вихід Британії з ЄС - ще не привід для нового референдуму в Шотландії

"Вестмінстером" у Британії називають центральну владу - за місцем її розташування в Лондоні, а під "вестмінстерськими політиками" Стерджен мала на увазі перш за все прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Джонсон і його уряд налаштовані рішуче проти референдуму про незалежність Шотландії, навіть попри те, що перемога сепаратистів на ньому далеко не гарантована.

Нещодавно Джонсон знову заявив - у статті в газеті Telegraph - що влаштовувати новий референдум в нинішніх умовах боротьби з пандемією та її наслідками було б, на його погляд, безвідповідально.

Британський прем'єр, утім, налаштований проти референдуму не тільки найближчим часом, а й взагалі у доступному для огляду майбутньому.

Він і його соратники регулярно нагадують, що перед першим референдумом про незалежність Шотландії в 2014 році Лондон і Едінбург домовилися, що, яким би не був результат, питання буде закрите принаймні на покоління.

Сепаратисти той референдум програли з рахунком 45% на 55%.

Брекзит як новий привід

Шотландські націоналісти на чолі з Ніколою Стерджен вважають, що після референдуму про брекзит ситуація змінилася настільки, що стара домовленість втратила сенс.

Шотландія, на відміну від Англії і Уельсу, більшістю майже в дві третини голосів висловилася проти виходу з ЄС - і тепер шотландські сепаратисти кажуть, що їх силою вирвали з Євросоюзу й вони хочуть повернутися туди, вийшовши зі складу Великої Британії.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Вибір Шотландії". Шотландці знову обрали партію, яка обіцяє референдум про незалежність

Те, що на перших після брекзиту виборах парламенту Шотландії більшість отримали партії, які прямо обіцяють у своїх програмах новий референдум, лідери сепаратистів вважають підтвердженням власної правоти та народним мандатом на плебісцит.

У попередньому складі парламенту у ШНП та "зелених" на двох теж було більше половини мандатів, але, по-перше, той склад був обраний до референдуму про брекзит, в травні 2016 року, а по-друге, зараз ці дві партії сепаратистів дещо збільшили свої фракції.

Спровокувати на суд

Нікола Стерджен багато разів говорила, що Шотландія не піде по шляху Каталонії і має намір провести виключно законний, визнаний усіма - і Лондоном, і Євросоюзом, і всім світом - референдум.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шотландські політики наполягають, що не йтимуть шляхом Каталонії, де референдум про незалежність пройшов усупереч іспанським законам

Відповідно до загальноприйнятого трактування закону про шотландську автономію 1998 року, законний шлях означає згоду Лондона на референдум. Але зіткнувшись з рішучим "ні" Бориса Джонсона, Шотландська національна партія останнім часом вирішила дещо радикалізувати свою позицію.

Політики і юристи ШНП вирішили, що обов'язковість добровільної згоди Лондона - це лише одне з можливих трактувань, і його справедливість непогано б утвердити судовим розглядом.

Тому ШНП і "зелені" мають намір у новому парламенті спочатку ухвалити закон (постанову) про проведення референдуму - і тим самим змусити уряд Джонсона оскаржити цей закон у суді.

"Якщо Борис Джонсон захоче нас зупинити, йому доведеться подавати до суду. Якщо він цього не зробить, то референдум за визначенням буде законним. Якщо він це зробить, рішення - за судами", - сказала Нікола Стерджен перед самими виборами, 4 травня, в інтерв'ю телекомпанії Sky.

Коли саме парламент Шотландії прийме закон про референдум, Стерджен у суботу говорити не стала.

А скільки часу може зайняти йомвірна тяжба в судах, зараз передбачити неможливо.

Вагання більшості

Навіть якщо референдум в результаті і відбудеться, відділення Шотландії від Англії та інших двох частин Сполученого королівства зовсім не гарантоване.

Суспільство Шотландії розколоте з цього питання приблизно навпіл.

Якийсь час здавалося, що пандемія і брекзит переламали ситуацію на користь прихильників незалежності: з червня 2020 по січень 2021 року 23 опитування поспіль показали перевагу прихильників незалежності.

Соціологи пов'язували це з тим, що Нікола Стерджен в очах шотландців виглядала набагато більш рішучим і ефективним борцем з пандемією, ніж Борис Джонсон.

Але тепер, коли кампанія зі щеплення успішно йде по всій Британії і влада поступово скасовує локдаун, шотландський електорат знову почав вагатися.

З початку квітня сім опитувань поспіль показали перевагу супротивників відділення на 1-7%, потім два з трьох останніх опитувань дали нічию, а одне - тривідсоткову перевагу прихильників незалежності.