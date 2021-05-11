Ізраїльсько-палестинський конфлікт: з чого все почалося і що відбувається

1 година тому

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Сотні палестинців та понад 20 ізраїльських поліцейських постраждали внаслідок зіткнень в Єрусалимі.

Останній спалах насильства стався після місяця зростання напруги, хоча конфлікт між Ізраїлем та палестинцями триває вже десятки років.

З чого все почалося?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Віфлеєм на початку 20 століття

100-літня історія

Велика Британія взяла під контроль територію, відому як Палестина, після того, як правительку тієї частини Близького Сходу, Османську імперію, розгромили у Першій світовій війні.

На тих землях більшість становили араби, євреї були в меншості.

Напруженість між двома народами зросла, коли міжнародна спільнота дала Британії завдання створити в Палестині "національний дім" для євреїв.

Для євреїв це був дім їхніх предків, але палестинські араби також претендували на землю і виступали проти такого кроку.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Боєць "Хагани" (єврейського підпілля) безпосередньо перед початком Ізраїльської війни за незалежність 1948 року

У період з 20-х до 40-х років кількість прибулих туди євреїв зростала, бо багато людей тікали від переслідувань у Європі та шукали батьківщини після Голокосту Другої світової війни.

Також зростало насильство - між євреями та арабами та проти британського панування.

У 1947 році ООН проголосувала за розділення Палестини на окремі єврейську та арабську держави, а Єрусалим став міжнародним містом.

Цей план прийняли єврейські лідери, але відхилила арабська сторона, і він ніколи не був реалізований.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У березні 1948 року солдати союзних сил Арабського легіону обстрілювали єврейських бійців "Хагани"

Створення Ізраїлю та "Катастрофа"

У 1948 році британські правителі не змогли вирішити проблему й пішли, а єврейські лідери оголосили про створення держави Ізраїль.

Багато палестинців були проти, почалася війна. До країни вторглися війська з сусідніх арабських держав.

Сотні тисяч палестинців втекли або були виселені з домів - вони називають це Аль-Накба, або "Катастрофа".

Наступного року бойові дії закінчились припиненням вогню, Ізраїль на той час контролював більшу частину території.

Йорданія окупувала землі, які стали називати Західним берегом, а Єгипет - Газу.

Єрусалим був розділений між ізраїльськими силами на Заході та Йорданією на Сході.

Оскільки мирну угоду так і не уклали - кожна сторона звинувачувала іншу - у наступні десятиліття продовжувалися бої.

Мапа сьогодні

Під час іншої війни в 1967 році Ізраїль окупував Східний Єрусалим та Західний берег, більшу частину Сирійських Голанських висот, а також сектор Газа та Єгипетський півострів Синай.

Більшість палестинських біженців та їхніх нащадків проживає в секторі Газа та на Західному березі, а також у сусідніх Йорданії, Сирії та Лівані.

Ані їм, ані їхнім нащадкам Ізраїль не дозволив повертатися до своїх домів - Ізраїль заявляє, що це переповнить країну і загрожує її існуванню як єврейської держави.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ізраїльські військові командири прибули до Східного Єрусалиму після того, як ізраїльські війська захопили Східний Єрусалим під час Шестиденної війни в 1967 році

Ізраїль все ще окупує Західний берег, і хоча він вийшов із сектора Газа, ООН все ще розглядає цей шматок землі як частину окупованої території.

Ізраїль претендує на весь Єрусалим як на свою столицю, тоді як палестинці претендують на Східний Єрусалим як на столицю майбутньої палестинської держави. США - одна з небагатьох країн, які визнали претензії Ізраїлю на все місто.

За останні 50 років Ізраїль побудував поселення в цих районах, де зараз проживає понад 600 000 євреїв.

Палестинці заявляють, що це незаконно згідно з міжнародним правом і є перешкодою для миру, але Ізраїль це заперечує.

Що відбувається зараз?

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Напруженість між Ізраїлем та палестинцями, які проживають у Східному Єрусалимі, Газі та на Західному березі, є дуже високою.

У секторі Газа панує палестинська бойова група під назвою "ХАМАС", яка багато разів воювала з Ізраїлем. Ізраїль та Єгипет жорстко контролюють кордони сектора Газа, щоб зупинити надходження зброї до ХАМАС.

Палестинці в секторі Газа та на Західному березі кажуть, що вони страждають через дії Ізраїлю та обмеження. Ізраїль заявляє, що діє лише для того, щоб захиститися від палестинського насильства.

Ситуація загострилася з початком священного мусульманського місяця Рамадан у середині квітня 2021 року. Щоночі відбуваються сутички між поліцією та палестинцями.

Загроза виселення деяких палестинських сімей у Східному Єрусалимі також викликала гнів.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Протестувальників обстрілюють сльозогінним газом під час сутичок із ізраїльськими силами поблизу кордону між смугою Газа та Ізраїлем

Які головні проблеми?

Є низка питань, щодо яких Ізраїль та палестинці не можуть дійти згоди.

Зокрема - що має статися з палестинськими біженцями, чи повинні залишитися чи бути знищені єврейські поселення на окупованому Західному березі, чи повинні обидві сторони ділити Єрусалим, і - мабуть, найскладніше з усіх - чи слід створити палестинську державу поряд з Ізраїлем.

Мирні переговори ведуться і припиняються вже понад 25 років, але дотепер конфлікт не вирішений.

Що буде далі?

Якщо коротко - найближчим часом конфлікт не припиниться.

Останній мирний план, підготовлений Сполученими Штатами під час президентства Дональда Трампа, який прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав "угодою століття", палестинці відхили як "однобічний".

Для укладення будь-якої майбутньої мирної угоди обидві сторони мають дійти згоди зі складних питань.

Поки цього не станеться, конфлікт триватиме.