Зотлілий труп, обмотаний гірляндою. Родина лідерки секти розповідає про свою трагедію

Джошуа Неветт

BBC News

46 хвилин(и) тому

Автор фото, YouTube/Love Has Won Підпис до фото, 45-річна Емі Карлсон була духовною лідеркою релігійного руху Love Has Won.

Пізно ввечері минулої середи шериф округу Сагуач у Колорадо попросив капрала Стівена Хансена розслідувати повідомлення про смерть.

Йому сказали, що тіло знайшли в будинку неподалік від Моффата, гірського американського містечка з населенням близько 100 людей.

За кілька годин він отримав ордер на обшук. Те, що було всередині будинку, неабияк збентежило бувалого поліцейського.

В одній зі спалень облаштували святилище для того, що Хансен назвав муміфікованими залишками якоїсь жінки.

На ліжку лежало тіло, загорнуте у спальний мішок, прикрашене різдвяною гірляндою, а навколо очей - блискучий макіяж.

Припускають, що це тіло Емі Карлсон, 45-річної духовної лідерки Love Has Won ("Любов перемогла"), релігійної групи, яку критики та поліція називають сектою.

Тіло настільки сильно розклалося, що коронер не зміг знайти відбитки пальців. Він вважає, що жінка померла ще у березні.

Хоч ознак злочину не було, сімох членів Love Has Won затримали за підозрою у жорстокому поводженні з трупом.

"Я ніколи не бачив, щоб так недбало ставилися до мертвої людини", - сказав Хансен місцевим ЗМІ.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Поліція заарештувала сімох членів групи, зокрема 52-річну Обдулію Франко (ліворуч) та 45-річного Джейсона Кастілло (праворуч)

Однак для родини Емі Карлсон це не стало великим сюрпризом.

"Ми знаємо, що вона сама винна у тому, що сталося, тому що вступила до цієї секти, - сказала BBC молодша сестра Карлсон, Челсі Реннінгер. - Але водночас вона не заслуговує на таке ставлення після смерті. Жодна людина цього не заслуговує".

Реннінгер була переконана, що лідерство її сестри у релігійній групі Love Has Won коли-небудь закінчиться трагедією.

Про походження Love Has Won, яка, як вважають, з'явилася наприкінці 2000-х, відомо мало.

Карлсон у групу привів один з її членів, і згодом жінка стала їхнім лідером. Послідовники Love Has Won, схоже, не мають фіксованого набору переконань. Вони практикують і проповідують гнучку теологію, що складається з філософії New Age, теорій змови та поклоніння месії.

А месією була Емі Карлсон, відома також як "Богоматір".

Її вчення були священними, а заяви - ще більш фантастичними, ніж титул. В одній зі своїх 534 минулих життів, як сама Емі часто стверджувала, вона була Ісусом Христом, лікувала рак та розмовляла з духом покійного актора Робіна Вільямса.

Автор фото, Chelsea Renninger Підпис до фото, Емі Карлсон (в центрі) та дві її молодші сестри - Тара Флорес (ліворуч) і Челсі Реннінгер (праворуч)

Ці дивні твердження доносили вірянам у США та в інших країнах світу через щоденні прямі трансляції на YouTube. У своїх відеороликах послідовники Карлсон збирали пожертви, продавали товари New Age та возвеличували свою лідерку.

Перед камерою члени Love Has Won здавались задоволеними життям. Але колишні учасники групи описували все у більш похмурому світлі. У документальному фільмі Vice деякі з них заявляли про фізичне та психологічне насильство, що, однак, заперечують послідовники Карлсон.

У судовому документі, який бачила BBC, офіс шерифа округу Сагуач заявив, що "отримав багато скарг від сімей у Сполучених Штатах про те, що група "промиває мізки людям та краде їхні гроші".

Один з трьох дітей Емі Карлсон, Коул, розповів, що найбільше страждав від неприємних звинувачень. Вони були однією з причин, чому 25-річний хлопець віддалився від своєї матері.

"У мене нормальне життя, за винятком того, що моя мама пішла, щоб приєднатися до культу", - розповів Коул ВВС.

Йому було 12, коли його мати, колишня працівниця McDonald's з Техасу, вирішила здійснити свою божественну місію.

Голос хлопця затремтів, і стало зрозуміло, як важко йому ворушити у пам'яті свій біль.

Коул мав провести Різдво у Г'юстоні з мамою, але незадовго до поїздки батько розповів, що сталося. Мати пішла, залишивши дітей, в тому числі дворічного сина, під опікою батьків.

Попри цей болючий спогад, хлопець каже, що дуже любить свою маму.

"Вона не була найкращою матір'ю, навіть коли була поруч. Але я любив її до смерті", - каже Коул, який живе і вивчає біологію у Портленді, штат Орегон.

Автор фото, Chelsea Renninger Підпис до фото, Емі Карлсон (ліворуч) з мамою Ліндою Хайторн (внизу) та сестрами - Челсі та Тарою

За словами молодшої сестри Карлсон, Челсі Реннінгер, в її житті було достатньо любові. Вони отримали "чудове виховання" від люблячих батьків у Далласі.

У школі Емі була відмінницею і солісткою хору.

Коли вона пішла з дому, багато хто з її сім'ї більше ніколи не бачив її і не спілкувався з нею.

Родина каже, що вони багато разів намагалися допомогти їй, але марно. Емі залишалася у секті до самого кінця.

Обставини її смерті досі з'ясовують. Минулого тижня прокурор заявив, що планує висунути більш серйозні обвинувачення проти сімох затриманих у зв'язку зі смертю Емі Карлсон.

Коли 28 квітня поліція знайшла тіло, усі семеро були в будинку Мігеля Ламбоя, члена Love Has Won.

Ламбой розповів поліції, що тіло було в поганому стані: сіра шкіра, очей не було, зуби стирчали вперед.

Ці жахливі подробиці приголомшили сім'ю Карлсон і нагадали про долю інших "месіанських постатей" - від Сьоко Асахари і Девіда Кореша до Чарльза Менсона і Джима Джонса.

Їхні життя мають слугувати застереженням для всіх, хто замислюється про вступ до секти, сказала ВВС мати Карлсон, Лінда Хейторн.

"Емі робила жахливі речі, але залишалася людиною, - каже вона. - Я хочу розповісти, наскільки небезпечні культи, і, сподіваюся, ми допоможемо іншим матерям, сестрам чи дітям".