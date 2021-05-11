Стрілянини у школах. Наймасовіші трагедії останніх років

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 22-річчя масового вбивства в американській школі "Колумбайн"

За останні 20 років кровопролитні напади на школи, які здійснюють учні або колишні учні, стають дедалі частішими. Перші найгучніші такі злочини відбулися у США, а згодом поширилися по всьому світу.

11 травня цього року світ знову шокувала новина про чергову бійню у школі. Цього разу напад стався в столиці російської республіки Татарстан - Казані.

У місцевій школі учень вбив восьмеро дітей та працівників, ще 12 учнів та четверо дорослих потрапили до лікарні.

BBC News Україна зібрала найбільш відомі масові вбивства у школах.

"Колумбайн"

Стрілянина в американській школі "Колумбайн" у Колорадо стала першим і довгий час була наймасовішим нападом учнів на школу, в якій вони навчалися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одному з нападників, Ділану Клебальду, було 17 років

Тоді у квітні 1999 року двоє підлітків, використовуючи вогнепальну зброю та вибухівку, вбили 12 учнів та вчителя цієї школи. Потім обоє наклали на себе руки.

Після цієї трагедії Сполученими Штатами прокотилася серія схожих нападів.

У 2019 році місцева влада запропонувала знести будівлю школи через все більшу кількість послідовників цього злочину.

Напад у "Сенді-Гук"

Одним із найвідоміших нападів, які мали на меті копіювати події в "Колумбайн", стала атака на початкову школу "Сенді-Гук" у Ньютауні 14 грудня 2012 року.

Тоді 20-річний Адам Ланза спершу вбив власну матір, вчительку у цій школі, а тоді атакував навчальний заклад, де вбив 20 дітей та ще 6 працівників.

Усі загиблі діти були віком від 6 до 7 років.

Після цього Ланза наклав на себе руки.

Вбивства у фінській школі

Епідемія масових вбивств у школах розповсюдилась з Америки по всьому світу.

У вересні 2008 року учень коледжу міста Каухайокі Матті Юхані Саарі напав на школу. Він був у лижній масці, озброєний пістолетом та саморобними коктейлями Молотова.

Юнак зробив близько 150 пострілів, вбив 11 людей та поранив трьох. Усі жертви були його однокурсниками, дехто знав його особисто.

Стрілянина в Азербайджані

У квітні 2009 року син сільського вчителя Фарда Гадіров атакував Азербайджанську державну нафтову академію. Він влаштував стрілянину з пістолетом Макарова, в результаті якої 12 людей загинули, 13 - отримали поранення.

Злочинець застрелився, коли його оточила поліція.

Напад в Керчі

Стрілянина в Керчі сталася вже після анексії Криму Росією, для російської влади вона стала наймасовішою за кількістю жертв.

Автор фото, Getty Images

У жовтні 2018 року 18-річний студент Керченського політехнічного коледжу Владислав Росляков підірвав в своєму навчальному закладі вибуховий пристрій, а потім влаштував стрілянину.

У нападі загинуло понад 20 людей, понад пів сотні - отримали поранення, в тому числі дуже важкі.

Сам Росляков після нападу наклав на себе руки. Після цього у будівлі школи знайшли та знешкодили ще один вибуховий пристрій.