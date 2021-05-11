Медведчука та Козака офіційно підозрюють у держзраді. Медведчук нібито зник

1 година тому

Автор фото, УНІАН

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом депутатам парламенту.

Про це йдеться в її заяві на Facebook.

Венедіктова не назвала повних імен, але написала про підозрюваних "М та К".

Джерело BBC News Україна в Офісі генпрокурора підтвердило, що йдеться саме про кума Володимира Путіна Віктора Медведчука та його соратника Тараса Козака, щодо яких нещодавно українська влада запровадила санкції.

"За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим "парламентарям" про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних", - заявила Венедіктова.

За її словами, їх підозрюють в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в Криму.

"Місцеперебування "нардепа М" не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою", - повідомила генпрокурорка.

Джерела BBC News Україна в СБУ підтвердили, що саме зараз проводять обшуки в будинку Медведчука під Києвом та в інших приміщеннях.

О 18.00 СБУ обіцяє повідомити подробиці на спеціальному брифінгу. Брифінг проведуть пані Венедіктова та керівник СБУ Іван Баканов.

"Вважати Крим частиною іншої держави - не можна. Сприяти і безпосередньо брати участь в передачі цінних документів, що стосуються українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких становить 38 млрд грн - не можна", - написала Венедіктова.

Вона також додала, що неприпустимо розкривати відомості, що містять держтаємницю та "створювати армію інформаційних клоунів і ляльководити ними у власних антиукраїнських інтересах".

BBC News Україна звернулася за коментарем до пресслужби Віктора Медведчука.

Санкції щодо Медведчука та Ко

Взимку Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції спершу проти депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, а потім щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Санкції мотивували тим, що ці люди начебто стояли за фінансування тероризму.

В ОПЗЖ це рішення назвали "актом політичних репресій", а пізніше Медведчук переконував, що всі звинувачення щодо нього необґрунтовані.