Три епізоди держзради. У чому саме підозрюють Медведчука та Козака

1 година тому

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Депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку повідомили про підозру у держзраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Про це на спільному брифінгу з головою СБУ Іваном Бакановим повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

За словами представників правоохоронних органів, Козак зараз перебуває на території Росії і повертатись в Україну не планує, а от Медведчук в'їхав в Україну 8 травня і поки що не виїжджав. Його місцеперебування встановлюють.

В ОПЗЖ ці підозри назвали "політичною розправою".

Венедіктова, втім, каже, що йдеться "тільки про кримінальні правопорушення і жодної політики в діях правоохоронної системи України немає".

На підтвердження підозр Баканов та Венедіктова представили аудіозаписи розмов начебто Медведчука та імовірних представників російської влади.

Загалом йдеться про три епізоди, повідомила генпрокурор.

Епізод перший. Родовища в Криму

Після анексії Криму Росією Україна втратила не лише територію, але і значні запаси природних ресурсів.

Зокрема, йдеться про нафтогазове родовище "Глибоке" на Керченському шельфі Чорного моря.

За версією слідства, Медведчук у 2014 році "розпочав підривну діяльність проти України, в тому числі в економічній сфері". Йдеться про збитки на мільярди гривень.

Зокрема, його звинувачують у тому, що передавав російській владі дані та документи про розвідку родовищ, які вела раніше Україна. За словами Венедіктової, без його допомоги на таку розвідку "пішли б роки".

Крім того, Медведчук начебто перереєстрував українську компанію зі своєї сфери впливу "Нові проєкти" як російську компанію на території анексованого Криму, яка могла сплачувати податки в РФ.

Баканов додав, що у листі президенту Росії Володимиру Путіну від імені цього підприємства експерти начебто виявили рукописні правки, зроблені рукою Медведчука.

"Українські політики долучаються до розробки родовища на окупованій території та фактично допомагають державі-агресору, яка це родовище і забрала!" - заявив голова СБУ.

"На нашу думку, взагалі є нонсенс, що нардеп сприяє, а по факту легітимізує, окупацію Кримського півострова", - додав він.

Епізод другий. Дані про секретний підрозділ

Другий злочин, у скоєнні якого підозрюють депутатів, датується серпнем 2020 року, повідомив Баканов.

Начебто Медведчук направив Козаку, який тоді був у РФ, секретні дані про прихований підрозділ збройних сил України, його особовий склад та бойову підготовку.

"Інформація передбачалася для спецслужб Російської Федерації, - заявив Баканов. - Що це таке, як не шкода обороноздатності нашої держави".

Епізод третій. Операція "Промінь"

За словами Баканова, йдеться про загрозу безпеці країни в інформаційній сфері, а саме про операцію "Промінь".

Слідство підозрює, що саме Медведчук мав стояти за створення організації, яка мала опікуватись українцями, які їхатимуть в РФ на роботу чи навчання.

"Але справжня мета - створення інфраструктури впливу на користь РФ. А вже через механізми цього "Променя" - збирати персональні дані українців, вербувати їх, впливати на внутрішню політику нашої держави, поширювати пропаганду. Тобто, це - антиукраїнський проект", - зазначив Іван Баканов.

На брифінгу продемонстрували фото проєкту з рукописними правками, які, за висновками експертів, "виконані рукою Віктора Медведчука", запевнив голова СБУ.

Козак, на думку слідства, був передусім виконавцем розпоряджень Медведчука.

За словами Венедіктової та Баканова, щодо політиків тривають і інші розслідування, говорити про які наразі не можна.

В СБУ підтвердили, що протягом дня спецслужби проводили обшуки в будинку та офісі Медведчука.

BBC News Україна звернулася за коментарем до пресслужби Віктора Медведчука.

Що кажуть в ОПЗЖ?

Партія "Опозиційна платформа - За життя", яку в парламенті представляють Козак та Медведчук, назвала останні події "цинічною політичною розправою над опозиційним політиком".

"В цих умовах партія залишає за собою право звернутися до українського народу для того, щоб вжити всіх необхідних заходів і обмежити свавілля та беззаконня, пограбування і геноцид громадян, переслідування інакомислячих", - йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою партії у вівторок.

Справи Медведчука

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Фотоколаж. Віктор Медведчук та Оксана Марченко

На початку квітня стало відомо про розслідування щодо Медведчука і Козака - воно велося в рамках статті про державну зраду.

Раніше, в лютому президент України Володимир Зеленський ввів персональні санкції проти Козака, через які була фактично заблокована діяльність трьох телеканалів - "112 Україна", Newsone і ZIK, які належать Козаку і, ймовірно, пов'язані також з Медведчуком.

За два тижні персональні санкції ввели особисто проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також пов'язаних з ними компаній.

У березні СБУ допитала Медведчука в рамках справи про державну зраду.

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела повідомляло, що в СБУ депутата запитували про його розмови з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим, з яким в 2014 році Медведчук міг обговорювати поставки електроенергії до Криму.

Трохи пізніше СБУ проводила слідчі дії щодо членів громадського руху "Український вибір - Право народу", який Медведчук створив ще в 2012 році.

Медведчук всі звинувачення щодо себе відкидав.