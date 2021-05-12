Ракети, авіаудари та надзвичайний стан. Конфлікт між Ізраїлем і палестинцями наростає

8 годин(и) тому

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Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод після заворушень там арабів - на тлі посилення конфлікту між ізраїльськими силами і палестинцями.

Повідомлялося, що у місті підпалювали автомобілі, 12 людей отримали поранення у сутичках, які мер Лода порівняв з громадянською війною.

Палестинці випустили сотні ракет вглиб Ізраїлю, тоді як Ізраїль завдав важких авіаударів по Газі.

Щонайменше 40 людей загинули внаслідок найбільших зіткнень за останні роки.

Палестинські бойовики заявили, що випустили сотні ракет по Тель-Авіву після того, як у вівторок Ізраїль зніс вежу в секторі Газа.

Ізраїльські військові заявляють, що їхньою метою були бойовики у секторі - через ракетні обстріли Єрусалиму та інших районів.

Бої відбулися після тижнів напруження, спричиненого жорстокими протистояннями між ізраїльською поліцією та палестинськими протестувальниками в Єрусалимі, у місці, яке є святим як для мусульман, так і для євреїв.

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Міжнародна спільнота закликала обидві сторони припинити ескалацію. Спеціальний координатор ООН з питань мирного процесу на Близькому Сході Тор Веннесленд заявив, що учасники "нарощують ескалацію у бік повномасштабної війни".

Наразі щонайменше 35 палестинців, у тому числі 10 дітей, та п'ять ізраїльтян були вбиті внаслідок насильства, повідомляють представники охорони здоров'я.

Що сталося в Лоді

Протести ізраїльських арабів спалахнули в місті Лод поблизу Тель-Авіва і переросли у повномасштабні заворушення.

Протестувальники кидали каміння в поліцію, яка відповіла світлошумовими гранатами.

Ситуація загострилася після похорону араба, який загинув під час заворушень у місті попереднього дня.

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Щонайменше 12 людей постраждали внаслідок зіткнень, повідомляє ізраїльське видання Haaretz. З настанням ночі ситуація у Лоді погіршилася, заявила поліція.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що синагоги та кілька підприємств підпалені, в той час, як інформаційне агентство Reuters повідомляє, що євреї закидали камінням автомобіль, яким керував арабський житель.

У ніч на вівторок прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху оголосив в Лоді надзвичайний стан. Залучили також ізраїльську прикордонну поліцію із Західного берега.

Times of Israel повідомляє, що це перший випадок використання урядом надзвичайних заходів щодо арабської громади з 1966 року.

Конфлікт між ізраїльськими військовими та палестинськими бойовиками в секторі Газа спровокували заворушення серед арабської меншини в Ізраїлі, що призвело до протестів.

Заворушення відбулися також в інших містах з численним населенням ізраїльських арабів, а також у Східному Єрусалимі та на Західному березі.

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"Весь Ізраїль повинен знати, це повна втрата контролю, - сказав мер Лода Яїр Ревіво, якого цитує видання Times of Israel. - У Лоді розгорілася громадянська війна".

Нетаньяху, який поїхав до міста, щоб закликати до спокою, сказав, що запровадить комендантську годину, якщо це необхідно.

Що відомо про останні бої?

Після дводенних бойових дій ракетні обстріли з боку палестинських бойовиків та авіаудари з боку ізраїльських військових тривали в середу вранці.

Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по "кількох важливих терористичних цілях" у секторі Газа у відповідь на сотні ракет. Удари були найбільшими з 2014 року.

Багатоповерхова будівля, будинки та офіси, якими користуються лідери палестинських бойовиків у секторі, були серед об'єктів ураження винищувачів, заявили військові Ізраїлю.

Тим часом палестинські угруповання бойовиків продовжували обстрілювати ракетами. У містах-цілях, серед яких Тель-Авів, Ашкелон, Модїін та Беер-Шева, не стихали сирени, які попереджали про повітряні нальоти.

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Протягом декількох днів палестинські бойовики запустили сотні ракет у напрямку ізраїльських міст, намагаючись придушити протиракетну оборону.

У Лоді ракета, випущена із сектору Газа, в середу влучила в автомобіль, внаслідок чого загинули двоє людей, у тому числі дитина, заявила поліція Ізраїлю.

Раніше у вівторок група ХАМАС, яка керує сектором Газа, заявила, що випустила ракети по Тель-Авіву та його передмістях у відповідь на "ураження ворогом житлових веж".

Відеокадри з міста показують, як ракети пронизують нічне небо, деякі вибухають, коли їх вражають ізраїльські ракети-перехоплювачі.

У передмісті Тель-Авіва ракета вразила порожній автобус, заявив представник ізраїльської поліції Мікі Розенфельд агентству AFP. Також постраждала 5-річна дівчинка та дві жінки - 50 та 30 років.

У вівторок аеропорт Бен-Гуріон на короткий час зупинив рейси, був уражений енергопровід між містами Ейлат та Ашкелон.

Ракети запустили після руйнування вежі Ханаді в секторі Газа, в якій розміщений офіс політичного керівництва ХАМАСу.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що ізраїльські удари були "лише початком".

"Терористичні організації зазнали сильних ударів, і вони будуть надалі зазнавати ударів через їхнє рішення вдарити по Ізраїлю, - сказав він. - Ми повернемо мир і спокій на довгострокову перспективу".

Лідер ХАМАС Ісмаїл Ганія заявив, що група "готова", якщо Ізраїль піде на ескалацію.

"Якщо [Ізраїль] хоче ескалації, ми готові до цього, і якщо він хоче зупинитися, ми також готові, - сказав він у телезверненні. - Існує новий баланс сил".

Що спричинило насильство?

Бойові дії між Ізраїлем та ХАМАСом були спричинені зіткненнями між палестинцями та ізраїльською поліцією у священному комплексі на вершині пагорба у Східному Єрусалимі.

Місце шанують і мусульмани, які називають його Харам аль-Шаріф (Благородне святилище), і євреї, для яких воно відоме як Храмова гора.

ХАМАС вимагав від Ізраїлю вивести поліцію звідти та з сусіднього, переважно арабського району Шейх Джарра. ХАМАС запустив ракети, коли його ультиматум залишився без уваги.

Гнів палестинців наростав протягом кількох тижнів після напруження у Східному Єрусалимі й через зіткнення на початку священного для мусульман місяця Рамадан у середині квітня.