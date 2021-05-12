"Батьки кричали - поверніть наших дітей!" Як Казань переживає розстріл школярів

Єлизавета Фохт, Сергій Горяшко

ВВС, Казань

1 година тому

У Казані під час стрілянини у місцевій гімназії загинули дев'ять людей - дві вчительки та семеро школярів. Напад на школу влаштував колишній учень, який на допиті заявив, що усвідомив себе "богом".

Кореспонденти ВВС відвідали школу, де вранці були вибух та стрілянина, а ввечері з'явився стихійний меморіал, і поговорили з очевидцями нападу та знайомими загиблих.

(Імена деяких школярів змінені)

Вранці 11 травня десятикласниця Аліса З. сиділа на уроці англійської мови у Казанській гімназії номер 175. Заняття тільки почалися. Несподівано у будівлі пролунав гуркіт, а потім школярі почули стрілянину.

Однокласники Аліси побігли до вікон - з другого поверху можна було спуститися на землю карнизом. Сама дівчина до вікон добігти не встигла.

"Я забігла в інший клас і сказала: "Стріляють". А потім у гучномовець директор оголосив, що потрібно закритися", - розповідає 17-річна школярка ВВС. - Ми тихенько сиділи біля вікон. Чули вибухи, постріли, крики. Потім у двері постукали. За моїми підозрами, це була та сама людина. Ми не обізвалися".

Аліса знала всіх загиблих дітей особисто. "Я не з усіма спілкувалася, але вони були добрими, чуйними", - каже вона.

Через деякий час двері в клас виламав ОМОН. Школярів вивели на задній двір.

Приблизно у цей же час Ренат Садиков, місцевий журналіст, здійснював пробіжку вулицею Джаудата Файзі, де розташована гімназія. Він побачив, як під виття сирен до будівлі біжать батьки та під'їздять екстрені служби, і зрозумів, що "тут відбулося щось страшне".

"Батьків всередину не запускали. Вони кричали: "Поверніть наших дітей". Картина страшна, жахлива була. Паніка", - описує він побачене.

Чотирикласниця Амалія С. була у сусідньому зі школою корпусі, коли почалася стрілянина. Коли діти почули постріли, вчителька відпустила їх на вулицю. Амалія побігла до основної будівлі школи, щоб знайти свою старшу сестру. "Я зустріла вчительку сестри. У неї була кров на обличчі. Навколо були машини швидкої, поліція. Вікна розбиті", - розповідає школярка.

Сестра Амалії вибралася зі школи через центральний вхід. Пізніше вона розповідала їй, що спершу не повірила, що в гімназії щось трапилося.

"У нас часто буває так, що "тестова" сигналізація. Сестра сказала, що спочатку було смішно. Але потім, коли вона побачила, що вікна вибивають, двері розбиті, скрізь кров, тоді вже стало не смішно, а страшно", - каже Амалія.

Автор фото, EPA

Після виходу зі школи діти стояли на майданчику перед будівлею. "І ми, здається, бачили цю людину", - каже школярка.

Інцидент у гімназії знімали мешканці будинку навпроти. До опівдня десятки ЗМІ та телеграм-каналів публікували зняті з різних ракурсів відео, на яких було видно, як рятувальники евакуювали дітей по приставних драбинах, а нападника скручують перед шкільним ґанком.

Авторка одного з роликів зняла, як двоє людей, імовірно, школярі стрибають на землю з третього поверху.

Під час стрілянини загинули дев'ять людей, семеро з них - діти. Поранення під час нападу отримали понад 20. Вісім з них у важкому стані. 18 постраждалих - молодше 15 років, серед них семирічний хлопчик і восьмирічна дівчинка. Двоє дітей - у критичному стані.

"Купив на законних підставах"

"Тією людиною", яку бачили й чули учні школи 175, виявився 19-річний Ільназ Галявієв (багато видань звернули увагу на те, що юнак народився 11 вересня 2001 року, в день терактів у США).

Чотири роки тому Галявієв закінчив ту саму гімназію, до якої 11 травня прийшов з мисливською рушницею Hatsan Escort. Депутат Держдуми, колишній радник голови Росгвардії Олександр Хіншейн повідомив, що ліцензію на зберігання зброї Галявієв отримав лише за кілька днів до трагедії - 28 квітня.

Саму рушницю він купив у Йошкар-Олі, за дві години їзди від Казані. Галявієв також придбав понад тисячу патронів з картеччю. Працівник, який продав рушницю молодику, розповів телеканалу "Зірка", що той "купив зброю на законних підставах, показав ліцензію на придбання зброї, яка була повністю заповнена належним чином".

Вранці у вівторок Галявієв без перешкод дійшов до школи зі зброєю. Телеграм-канал Mash опублікував відео, на якому видно, як він, не криючись, наближається до школи у чорній масці й з дробовиком у руках.

Галявієв відкрив стрілянину ще на вулиці, близько 9:18, не заходячи до будівлі гімназії. Кулі розтрощили скло дверей. Як писали ЗМІ, на галас вийшов 62-річний Мулланур Мустафін - колишній викладач математики та чоловік класної керівниці стрільця Альфії Мустафіної. В останні роки Мустафін займався обслуговуванням будівлі школи. В нього Галявієв вистрілив першим. Чоловік отримав вогнепальне поранення голови, пахової зони та тазових кісток, але вижив.

Вахтерка, що сиділа на першому поверсі, встигла заховатися під стіл, стрілець пройшов повз неї. Саме вона о 9:25 викликала Росгвардію.

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS

Під час нападу деякі ЗМІ помилково писали, що відрахований студент мав спільника, але ця інформація так і не підтвердилася. Суперечливі дані надходили й про вибухи, які чули учні.

Ближче до вечора вівторка Слідчий комітет РФ повідомив, що Галявієв дійсно привів у дію саморобний вибуховий пристрій на вході до гімназії. Про наслідки вибуху ВВС розповіла уповноважена у справах дітей Ганна Кузнєцова.

Я пройшла шляхом, яким йшов злочинець. Скло, сліди крові. Це диво, що не спалахнула проводка від вибуху - там оголені дроти. На щастя, у цьому місці, де обвалилася стіна, біля роздягальні, у той момент не було дітей", - розповідає вона.

Увійшовши до школи, Галявієв відкрив хаотичний вогонь по усіх, хто був на його шляху. Більшість жертв - учні 8-А. У деяких ЗМІ з'явилися розмиті фото класу, на яких можна побачити тіла та кров. Чому Галявієв пішов саме туди, не зрозуміло. Потім він ходив коридором та смикав ручки дверей, намагаючись дістатись до забарикадованих там дітей.

Однією з жертв нападника стала 25-річна вчителька англійської мови Ельвіра Ігнатьєва, яка вела урок у п'ятикласників. Почувши стрілянину, вона вийшла у коридор. ЗМІ з посиланням на свідків писали, що вчителька намагалася закрити від нападника дітей і отримала смертельне поранення.

Ще одна загибла вчителька - педагог початкових класів Венера Айзатова. Поранення отримала викладачка татарської мови, 50-річна Діляра Галіулліна, вона у лікарні.

Перші працівники поліції з'явилися біля школи приблизно за п'ять-сім хвилин після початку стрілянини. Галявієва затримали, він сам здався силовикам. Дітей зі школи евакуював ОМОН. Вони боялися відчиняти двері кабінетів і омонівцям.

"Свої, свої!" - заспокоювали їх бійці.

"Завжди усіх ненавидів"

У квітні Галявієва відрахували з коледжу. Юнак навчався на четвертому курсі, але його вигнали з навчального закладу.

Як розповіли РБК у коледжі, Ільназ був "тихим і неконфліктним студентом", але з січня у коледжі не з'являвся. Не прийшов на захист практики та на держіспити. За це його і відрахували.

У травні Галявієв завів телеграм-канал (адміністрація соцмережі видалила його у день нападу). Там було лише кілька повідомлень. Нападник писав, що "у світі не повинно залишитись живності, це помилка всесвіту", а за кілька годин до стрілянини пообіцяв вбити багато людей.

Відеозапис допиту юнака, який зрештою сам здався поліції, оприлюднив канал "Еду в Татарстан". На ньому видно, як Галявієв з голим закривавленим торсом лежить на лавці зі зв'язаними руками.

"Я народився богом. Просто усвідомив я це! Місяці два тому я це усвідомив, - несамовито кричить юнак, матюкаючись через кожне слово. - А влітку в мені почав пробуджуватись монстр! Я почав усіх ненавидіти конкретно! Я завжди усіх ненавидів, але почав ще більше ненавидіти!"

Під час цього ж допиту Галявієв заявив, що два місяці тому заявив матері про те, що вважає себе "богом". Пізніше він обмовився, що у нього "немає батьків", і попросив не застосовувати до нього "екстрасенсорні-психологічні *******" (діагнози)".

Психіатр, що видала стрілку довідку для отримання рушниці, відхилень у юнака не знайшла, писав Life. Відразу після інциденту президент Росії Володимир Путін поставив вимогу терміново посилити правила цивільного обігу зброї.

Мер Казані Ільсур Метшин назвав стрілянину, яку влаштував Галявієв, "терористичним актом".

Після нападу на школу в місті оголосили режим контртерористичної операції, але за кілька годин його скасували.

Слідчий комітет РФ відкрив справу за статтею про вбивство двох та більше осіб. Максимальне покарання - довічне ув'язнення. Звинувачення Галявієву поки що не висунули.

Питання про арешт Галявієва розглядатиме Радянський суд Казані, коли саме - поки що не відомо.

"Я нормально, син загинув"

Ще вдень до школи почали приходити десятки людей, з'явилися стихійні меморіали. Люди несли туди квіти, іграшки та свічки. Більшість з них стосунку до 175-ї гімназії не мали - ВВС вони казали, що у такий день не змогли залишитись вдома.

Окремий меморіал організували просто біля воріт школи, за якими весь день не припиняли працювати працівники ФСБ, СКР, МВС і МНС. Щоб пройти до них, потрібно було відстояти чергу, яка постійно зростала - до вечора в ній були вже сотні людей. На паркан школи повісили табличку "Сумуємо". Поруч виставили парти, накривши їх червоною тканиною - ті дуже швидко заповнили квітами та дитячими іграшками, на вечір зі школи винесли нові столи.

Ввечері на огорожу школи хтось приклеїв скотчем картонну табличку "Ти не Бог, ти гнида" - відповідь на маніфест нападника.

До будівлі школи лише ненадовго пускали журналістів федеральних каналів.

Біля столів з квітами дівчинка років п'яти втішала маму: "Мамо, ну не плач. Я сама плакати хочу!"

Підпис до фото, Серед урядовців, які приїхали на місце події, був міністр освіти Росії Сергій Кравцов

Серед людей біля школи була жінка 40 років. Її син вчиться в іншій школі, але під час стрілянини постраждав його друг, Каміль І., 2006 року народження. Вони грали в одній футбольній команді.

"У нього вогнепальне поранення в голову, і він стрибнув з третього поверху [рятуючись від нападника]. Він у лікарні у важкому стані", - розповіла ВВС мама друга постраждалого хлопчика. Про інцидент вона дізналась з чату футбольної команди, пізніше їй вдалося додзвонитися до мами Каміля, вона у "шоковому стані".

Ігуль, дівчина 25 років в чорному, прийшла до меморіалу з квітами. ВВС вона розповіла, що у її колишньої класної керівниці, Аліни Заріпової, в гімназії загинув син.

"Сама Аліна Анісівна зараз не знаю де, вона слухавку не бере. Я їй раніше телефонувала, цікавилась, як у неї справи: "Я нормально, син загинув". Ну вона у шоковому стані була", - припустила Ігуль.

Ігуль закінчила школу 175 кілька років тому і сина класної керівниці пам'ятає ще дитиною: "Я бачила його, коли він маленький був, такий гарненький". 11 травня Амір загинув, йому було 14 років.

Хлопець на ім'я Данило сам не вчився у 175-й школі, але також прийшов до стихійного меморіалу. Він живе неподалік, в гімназії навчались його знайомі. Ті нападника знали добре: "[Казали, що він] звичайний був, нормальний. Спокійний, тихий. Я ось також думав, може, йому в школі щось зробили, якщо він так".

Поруч із Данилом - його друг Радік, він живе у будинку навпроти школи, вікна виходять на неї: "Он моя квартира, 8-й поверх", - вказує він. Зранку Радік ані пострілів, ані вибухів не почув: "Я сиджу, дивлюсь відео не YouTube, і мені мама телефонує - тут у школі вибух".

Неподалік інцидент обговорювали школярки молодших класів 175-ї гімназії - Зарема та Поліна. У вівторок вони обидві мали вчитися в другу зміну, тому не застали стрілянину.

Поліна при цьому вчилась у класі в однієї із загиблих вчительок - педагога початкової школи Венери Айзатової.

"Венера Султанівна захищала дітей завжди, вона допомагала мені з навчанням, коли проблеми були. Завжди допомагала. 55 років їй було", - згадувала школярка.

Її подруга Зарема розповідала про те, що її сестра вчилася в паралельному класі з нападником.

- Вона мені показала фотки його шкільні, казала, що його дівчатка любили, він був добрий. А зараз не знає, що з ним сталося ...

- Він ніби психований став, - припустила Поліна.

- Кажуть, його принижували вчителі. Але я в це не вірю, тому що вчителі в нас хороші, - втрутилася чотирикласниця Амалія, яка під час стрілянини займалася англійською у сусідньому корпусі.

"Це не просто поодинокий випадок"

Багато батьків, які прийшли віддати данину пам'яті загиблим, казали, що хвилюються за безпеку своїх дітей.

"Батьки відправили дітей до школи і більше ніколи їх не побачать, - скрикувала крізь сльози жінка, яка принесла до меморіалу квіти. - Перший день після травневих свят - діти пішли до школи і закінчилася їх шкільна діяльність".

Заплаканий молодик чоловік на ім'я Ільгіз розповідав ВВС, що його дитині ще немає трьох років, але йому боляче від того, що сталося:

"Це все система, насправді. Про це можна довго дискутувати. Десь недогледіли, десь не захотіли укладати договір з приватним охоронним підприємством (ПОП). Це не просто окремий випадок, інший яскравий приклад - Керч" (в Керчі 2015 року сталося масове вбивство у політехнічному коледжі, загинула 21 людина).

Мешканка Казані Ольга прийшла до меморіалу з сином-школярем, який навчався у 175-й гімназії в початкових класах. Навіть після його переведення до іншої школи родина щороку приносила директору гімназії квіти на знак подяки:

"Охорона там була - як у всіх школах. Сидить ПОП - і все. Але нас охорона не пускала навіть до школи, ми дітей на вулиці навіть взимку зустрічали - всередину тільки з узгодження з класним керівником. Раніше було прикро, що всередину не пускали. А тепер розумієш - правильно не пускали".

Проблеми з безпекою є і в інших школах, розповіла ВВС жінка на ім'я Марина, яка прийшла до меморіалу з донькою - вона у постраждалій гімназії не навчалася.

"Ми в нашій школі теж говоримо про цю проблему, - ділилася Марина. - Що може зробити жінка у формі охоронця? Та навіть чоловік! У нашій школі навіть турнікетів немає. Якщо хтось зайде зі зброєю, наші діти не захищені. Коли я побачила, що цей хлопець, який зайшов, молодий, я подумала, що і в нашу школу він міг би пройти як старшокласник".

"Якщо я піду до школи, чекатиму, що щось станеться"

Усі без виключення школярі, що стояли біля меморіалу (як учні гімназії 175, так і з інших шкіл) казали ВВС, що після стрілянини боятимуться ходити до школи.

Автор фото, David Frenkel Підпис до фото, Стихійні меморіали з'явилися й в інших російських містах - наприклад, біля представництва Татарстану в Петербурзі

Аліса З., десятикласниця, яка була всередині школи, вважає, що нескоро повернеться до гімназії - будівля, найімовірніше, потребує ремонту.

"А першого вересня, якщо я піду до школи, чекатиму, що щось станеться. Але сподіваюсь, що цього не буде", - каже вона.

12 травня оголосили у Татарстані днем жалоби. В середу в республіці відбулися перші похорони загиблих.