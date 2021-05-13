Обстріли між Ізраїлем і ХАМАС. Сторони випустили сотні ракет, кількість жертв зростає

1 година тому

Автор фото, Reuters

Ізраїль та сектор Газа, який контролює угрупування ХАМАС, продовжують обстрілювати одне одного.

За останню добу сектор Газа випустив по Ізраїлю десятки ракет, а від ізраїльських авіаударів загинули командири ХАМАСу.

Бойові дії почалися в понеділок і спонукали ООН застерегти сторони від "повномасштабної війни".

За останні дні у секторі Газа загинули щонайменше 67 людей, в тому числі 17 дітей.

Конфлікт також спричинив хвилю вуличного насильства в Ізраїлі між євреями та ізраїльськими арабами. Політичні лідери закликали до спокою.

Палестинське міністерство охорони здоров'я, яке контролює ХАМАС, повідомляє, що від ізраїльських ударів поранено близько 390 людей.

З боку Ізраїлю загинули семеро, в тому числі одна дитина, військовослужбовець та громадянин Індії.

За останній день ракети розривалися в декількох ізраїльських містах, в тому числі в Сдероті на півдні країни, де в результаті влучання в житловий будинок загинув шестирічний хлопчик.

У вівторок Ізраїль повідомив, що загальна кількість поранених становить близько 100 людей.

Зіткнення в арабських районах

На тлі бойових дій почалися запеклі зіткнення за участі ізраїльських арабів в декількох містах. З понеділка влада заарештувала в арабських районах близько 400 осіб.

Автор фото, Reuters

Як твердять ізраїльські засоби масової інформації, натовпи нападають не тільки на євреїв, але і на арабів.

У середу ввечері прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху описав ситуацію в містах як "нестерпну".

"Анархії ми не потерпимо, - сказав голова уряду у відеозверненні, яке цитує газета Times of Israel. - Абсолютно неприпустимо, коли натовпи арабів нападають на євреїв або коли натовпи євреїв нападають на арабів".

Особливо запеклі зіткнення відбувалися в місті Лод, яке розташовано біля головного міжнародного аеропорту Ізраїлю Бен Гуріон. Повідомляється, що тут підпалили синагогу і кілька автомобілів, в населеному пункті ввели надзвичайний стан.

Крім того, ЗМІ повідомляють про сутички арабських протестувальників з поліцією в місті Хайфа. Є також дані про нові зіткнення в Східному Єрусалимі і в декількох містах на Західному березі річки Йордан.

Стали надходити також повідомлення про насильство єврейського населення щодо арабів.

По ізраїльському телебаченню показали кадри, на яких в місті Бат-Ям на березі Середземного моря натовп витяг з машини чоловіка, якого прийняли за араба, і почали його бити. Однак, як повідомляє Wall Street Journal, жертва цього нападу насправді належала до єврейської частини населення.

Араби - це близько 21% ізраїльських громадян - в основному це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль в 1948 році і залишилися в своїх містах.

Нетаньяху заявив, що уряд країни зробить все можливе, щоб захистити Ізраїль як від зовнішніх ворогів, так і від безладу на території країни.

Палестинська адміністрація засудила дії Ізраїлю як "військову агресію", яка "травмує два мільйони людей".

Ракети та "Залізний купол"

Палестинські збройні угруповання в Газі повідомляють, що випустили по території Ізраїлю 130 ракет у відповідь на удари ізраїльської авіації, які зруйнували вже третій багатоповерховий будинок в місті. Там перебувала студія телевізійного каналу угруповання ХАМАС "Аль-Акса ТВ".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ізраїльська система ППО "Залізний купол" збиває більшість ракет, випущених з сектора Газа. Це фото зробили в Ашкелоні

За даними ізраїльської армії, за три дні по території Ізраїлю було випущено близько 1,5 тис. ракет, більшість з яких були збиті за допомогою системи ППО "Залізний купол".

Збройні сили Ізраїлю стверджують, що це наймасштабніші бойові дії в регіоні з 2014 року.

Ізраїль також повідомив, що в результаті його удару був убитий високопоставлений співробітник ХАМАСу, крім того, зруйновані пускові установки, які використовувалися для обстрілу ізраїльської території.

Перед тим, як Ізраїль завдає ударів по домівках в секторі Газа, їхніх жителів попереджають заздалегідь, щоб вони встигли евакуюватися.

Однак палестинські лікарі повідомляють про жертви серед цивільного населення.

Автор фото, Reuters

За даними AFP, після удару у вівторок загинули п'ятеро членів однієї сім'ї. "Ми сміялися і веселилися, і тут вони раптом стали нас бомбити. Все навколо загорілося", - зі сльозами розповідає 14-річний Ібрагім, один з тих, хто вижив.

В середу ввечері мільйони ізраїльтян були змушені спуститися в бомбосховища, повідомляє армія Ізраїлю.

Кореспондентка газети Jerusalem Post Анна Аронхайм розповіла ВВС, що вечір вівторка їй довелося провести в сховищі разом зі своєю п'ятимісячною дитиною.

"Було дуже страшно, чути було, як перехоплювалися сотні ракет, а деякі падали біля нас", - каже вона.

Крім того, в середу вранці був убитий військовослужбовець ізраїльської армії Омер Табіб — він загинув після того, як з території Гази випустили протитанкову ракету.

У місті Лод ракета потрапила в автомобіль, в результаті чого загинули два ізраїльських араби.

Що призвело до ескалації

Приводом до нового спалаху багаторічного конфлікту знову став Єрусалим — місто, священне і для юдеїв, і для мусульман, і для християн. Нові зіткнення між ізраїльською поліцією і палестинцями в місті почалися минулого тижня.

Спочатку заворушення спалахнули через спробу ізраїльської влади виселити кілька палестинських сімей з району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі.

Ще однією причиною протестів стало рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору під час ходи в День Єрусалима, який відзначали в понеділок.

Вранці в понеділок сотні палестинців почали закидувати камінням представників ізраїльських сил безпеки. Поліція застосувала світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі. В результаті зіткнень постраждало понад 300 людей.

Незабаром після цього почалися обстріли з палестинської території. Відповідальність за ракетні удари по Ізраїлю взяло на себе військове крило ХАМАС. Палестинське угруповання "Ісламський джихад" також повідомило, що завдавало ударів Ізраїлю. Потім обстріли та авіаудари почала ізраїльська сторона.